Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról

Vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak a befektetők 2025-ben a magyar lakáspiacon. A befektetési célú vásárlások aránya az év eleji 27%-ról 21%-ra csökkent – számolt be adatairól a Duna House.

A teljes országos forgalmon belül a befektetési célú vásárlások aránya az év egészében mintegy 23 százalék volt, az év eleji közel 27 százalékról 21 százalék alá csökkent. A visszaesés főként a nyári hónapokban gyorsult, amit a tartósan magas kamatszint, az árak emelkedése és a romló hozam–kockázat arány együttesen magyarázott. A befektetők fókusza egyre inkább a kisebb, jól kiadható lakásokra irányult. A vásárlások medián alapterülete 55 négyzetméter körül, medián vételára 40–45 millió forint volt, az egységárak pedig meghaladták a piaci átlagot. Területileg továbbra is Budapest dominált:

a fővárosi adásvételek mintegy 35 százaléka, a vidéki tranzakciók nagyjából 23 százaléka kötődött befektetési célhoz.

A budapesti árnövekedés és a stabil bérleti kereslet ezt a koncentrációt tovább erősítette. Életkor szerint a 20–30 évesek körében alig jelent meg a befektetési motiváció, míg a 40 év felettiek vásárlásainak több mint harmada befektetési célú volt – jellemzően tőkeerős, hiteltől kevésbé függő vevőkről beszélünk.

Eladói oldalon ezzel szemben nőtt az aktivitás: a befektetési céllal vásárolt ingatlanok értékesítése Budapesten 35, vidéken 26 százalék körül mozgott, és negyedévről negyedévre emelkedett. A befektetési céllal eladott ingatlanok országos átlagára 50–55 millió forint, négyzetméterára 900 ezer forint körül alakult. 2025 második felétől az Otthon Start Program jól láthatóan átrendezte a befektetői mozgásteret: Budapesten csökkent a befektetési célú vásárlások aránya, vidéken inkább stagnált.

A támogatott, fix kamatozású hitelek a fővárosi belépő szegmensben erősítették a saját célú keresletet, ami szűkítette a befektetők lehetőségeit. Ugyanakkor Budapesten a második félévben mintegy 5 százalékponttal nőtt a korábban befektetési céllal szerzett ingatlanok eladási aránya, vagyis

sok tulajdonos kifejezetten az Otthon Start Program által élénkített keresletet használta ki a kiszállásra.

A befektetők mozgásterét 2026-ban az infláció mérséklődése és a támogatott hitelprogramok együttesen formálhatják a Duna House szerint. A saját célú vásárlások aránya várhatóan tovább nő, ami szűkíti az alacsonyabb árszintű, jó hozamú befektetési lehetőségeket. A döntések így még megfontoltabbá válhatnak, a hangsúly pedig a stabil bérbeadhatóságon, a jó lokáción és a kiszámítható hozamokon lesz.

„A 2025-ös adatok alapján jól látszik, hogy a befektetők nem tűntek el a piacról, csak alkalmazkodtak: kevesebbet vásároltak, viszont tudatosan használták ki az elmúlt évek árnövekedését a kiszállásra. 2026-ban várhatóan nem a mennyiségük, hanem a minőségük lesz meghatározó: kevesebb, de célzottabb befektetői tranzakcióval számolunk – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

