Pánik lett úrrá az amerikai lakáspiacon: elkezdtek tömegével visszalépni a vevők

A Redfin ingatlanközvetítő adatai szerint 2024 decemberében több mint 40 ezer már aláírt lakásvásárlási szerződést mondtak vissza, ami az abban a hónapban leszerződött ingatlanok 16,3 százalékának felel meg. Egy évvel korábban ez az arány még 14,9 százalék volt, a mostani szint pedig a legmagasabb azóta, hogy a cég 2017-ben elkezdte mérni ezt a mutatót.

"A magas lakhatási költségek és a bővülő kínálat miatt a vásárlók sokkal válogatósabbá váltak" – mondta Chen Zhao, a Redfin gazdaságkutatási részlegének vezetője. "Az eladók száma rekordmértékben haladja meg a vevőkét, így

aki vásárolni szeretne, bőven válogathat, és könnyen eláll az üzlettől, ha úgy érzi, jobb vagy olcsóbb ingatlant is találhat.

Egy másik Redfin-elemzés szerint decemberben mintegy 47 százalékkal több eladni szándékozó szereplő volt a piacon, mint vevői érdeklődő.

Ez a legnagyobb különbség 2013 óta, és az előző hónaphoz képest is 7,1 százalékponttal nőtt a különbség.

"Én 2025-öt az eladók évének nevezem, annyi eladó keresett meg" – mondta Ashley Rummage, észak-karolinai ingatlanügynök. "Sokan tartanak a gazdasági helyzettől, bizonytalanok a jelenlegi kormányzattal, a jelzáloghitel-kamatokkal és a lakhatás megfizethetőségével kapcsolatban."

A visszamondások aránya Atlantában volt a legmagasabb, 22,5 százalékkal. Ezt követte Jacksonville, San Antonio, Cleveland és Tampa. A legalacsonyabb értékeket New York, San Francisco és San Jose térségében mérték.

A Nemzeti Ingatlanközvetítők Szövetsége adatai szerint a függőben lévő eladások száma decemberben 9 százalékkal csökkent novemberhez képest.

A magas lemondási arány miatt a szervezet januárra és februárra is gyenge forgalmat vár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ