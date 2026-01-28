Feltámadt az európai ingatlanpiac, négy éve nem produkáltak ilyen számokat a befektetők

A CBRE ingatlanszolgáltató adatai szerint október és december között 86,1 milliárd euró értékben születtek megállapodások a kontinensen, ami 2022 első negyedéve óta a legmagasabb negyedéves volumen.

Az éves forgalom ezzel 241 milliárd euróra emelkedett, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A negyedéves fellendülés arra utal, hogy az ágazat végre kilábalt a kamatemelések okozta visszaesésből. A vevők és eladók közötti hosszan tartó patthelyzet korábban megbénította a tőkebeáramlást, mivel a befektetők pénze régi ügyletekben ragadt, ahelyett hogy új befektetéekbe áramlott volna.

A javulás szinte minden szegmenst érintett: még a kiskereskedelmi ingatlanok forgalma is élénkült, jóllehet ezt a piacot évek óta nyomasztja az online vásárlás térnyerése.

Az egészségügyi célú ingatlanokba irányuló befektetések pedig rekordot döntöttek:

a 22,8 milliárd eurós volumen 285 százalékos bővülést jelent, ami nagyrészt az Assura és a Primary Health Properties összeolvadásának tudható be.

A CBRE kutatási vezetője, Tasos Vezyridis szerint a forgalom élénküléséhez egyaránt hozzájárult a javuló befektetői hangulat és a versenyképesebbé váló hitelpiac.

