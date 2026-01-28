Lakópark épül a Villányi úton, kivágta a biztosítékot a magas tornyokról szóló terv

A Villányi úti fejlesztés körüli vita középpontjában az áll, hogy a tervezett lakótornyok jelentősen átalakítanák a környék arculatát, és rontanák a jelenlegi lakók kilátását. Egy helyi lakos úgy fogalmazott: "Nagyobbak lesznek az épületek, mint a ciszterci Szent Imre-templom. A mostani, Feneketlen-tóra nyíló kilátás helyett a lakópark hátsó oldalát lehet majd látni."
Az MSZP korábbi székházát 2024-ben értékesítették. A Forestay Group, amely megvásárolta az ingatlant, tavaly ősszel mutatta be fejlesztési elképzeléseit. A koncepció szerint a meglévő épületet felújítanák, mellé pedig két további toronyházat emelnének. A tervezett épületek meghaladnák a szomszédos budai ciszterci Szent Imre-templom főhajójának magasságát, és teljesen eltakarnák a mögöttük található lakóépületeket.
A fejlesztés megvalósításának komoly akadálya, hogy a jelenlegi kerületi építési előírások nem tesznek lehetővé ilyen léptékű beépítést a területen. Az építési szabályozást kizárólag az önkormányzat módosíthatja, és
feltételként szabta, hogy a beruházó és a környékbeli lakosság megegyezésre jussanak.
Az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak a fejlesztő, a helyi lakosok és az őket képviselő civil szervezetek között. A tárgyalások eredményeként a felek álláspontjai közeledni kezdtek egymáshoz. A beruházó komoly kompromisszumos ajánlatot tett: vállalnák, hogy az eredetileg tervezettnél két emelettel alacsonyabb épületeket emelnek, és kárpótlást fizetnének azoknak a lakástulajdonosoknak, akiknek a kilátását a fejlesztés ennek ellenére is kedvezőtlenül érinti.
A környékbeli ingatlanok tulajdonosai megosztottak az ajánlattal kapcsolatban. Vannak, akik elfogadhatónak tartják a javaslatot, míg mások továbbra is elutasítják. Több érintett tulajdonos szerint ingatlanaik a beépítés következtében akár több tízmillió forintos értékvesztést is szenvedhetnek.
A terület története az 1920-as évekig nyúlik vissza. A Gellért-hegy lábánál, a Villányi út északi oldalán 1927 és 1929 között épült fel a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épülete. Körülbelül egy évtizeddel később szentelték fel a mellette álló Szent Imre-templomot. Az eredeti tervek szerint a templom másik oldalán kapott volna helyet a gimnázium második szárnya, amely azonban végül nem valósult meg.
A most vitatott, 11–13. szám alatti telkeken az 1970-es években az MSZMP Budapesti Bizottságának oktatási központja épült fel, ahol egy ideig a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem működött. A rendszerváltás után az épület az MSZP tulajdonába került, amely a II. János Pál pápa téri székház értékesítését követően ide költöztette központját. Az ingatlan új tulajdonosa később diákszállót és irodákat alakított ki az épületben, az itt működő Politikatörténeti Intézet pedig két év haladékot kapott új székhely keresésére.
A beruházó által kiírt nyílt építészeti ötletpályázatot tavaly júliusban a Vikár és Lukács építésziroda nyerte meg. Koncepciójuk szerint a jelenlegi főépület megmaradna, a telek két hátsó sarkában pedig egy hat- és egy hétemeletes lakótorony épülne. A tervek alapján mindhárom épület lapos, zöldtetős kialakítást kapna. A koncepció azonban ütközik a hatályos építési szabályokkal, mivel az épületeket túl közel helyeznék el a Molnár C. Pál lejtőhöz.
Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere megerősítette, hogy folyamatban vannak az egyeztetések valamennyi érintett féllel. Optimistán nyilatkozott a tárgyalások kimeneteléről, és hangsúlyozta, hogy minden résztvevő nyitottnak mutatkozik a kompromisszumra. Kiemelte, hogy az önkormányzat kedvezően értékeli a beruházó hozzáállását, különösen azt, hogy olyan tervet választottak, amely megőrzi az 1970-es évek építészetének fontos emlékét jelentő épületet. Ugyanakkor egyértelművé tette: az önkormányzat csak akkor módosítja az építési szabályozást, ha minden fél által elfogadott megállapodás születik.
A fejlesztés végső sorsa egyelőre bizonytalan, a végleges megállapodás tartalmáról és időpontjáról még nem született döntés.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A középhatalmak kora
Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójának írása.
Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket
Egy páncéltörő is előkerült.
Amerikai politikusra támadtak rá egy nyilvános rendezvényen - Ismeretlen folyadékot használtak, Trump elnök is megszólalt
Eszkalálódik a feszültség Amerikában.
Baj van: nem teljesíti Amerika követelését az olajhatalom - Fegyverekhez nyúlhat Donald Trump
Úgy fest, Venezuela új elnöke nem teljesen együttműködő.
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Megérkezett az USS Abraham Lincoln a konfliktuszónába.
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Nincs fék a vonaton.
Több mint 700 ezren maradtak áram nélkül Kijevben
Gőzerővel dolgoznak a helyreállításán.
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.