Lakópark épül a Villányi úton, kivágta a biztosítékot a magas tornyokról szóló terv

A Villányi úti fejlesztés körüli vita középpontjában az áll, hogy a tervezett lakótornyok jelentősen átalakítanák a környék arculatát, és rontanák a jelenlegi lakók kilátását. Egy helyi lakos úgy fogalmazott: "Nagyobbak lesznek az épületek, mint a ciszterci Szent Imre-templom. A mostani, Feneketlen-tóra nyíló kilátás helyett a lakópark hátsó oldalát lehet majd látni."

Az MSZP korábbi székházát 2024-ben értékesítették. A Forestay Group, amely megvásárolta az ingatlant, tavaly ősszel mutatta be fejlesztési elképzeléseit. A koncepció szerint a meglévő épületet felújítanák, mellé pedig két további toronyházat emelnének. A tervezett épületek meghaladnák a szomszédos budai ciszterci Szent Imre-templom főhajójának magasságát, és teljesen eltakarnák a mögöttük található lakóépületeket.

A fejlesztés megvalósításának komoly akadálya, hogy a jelenlegi kerületi építési előírások nem tesznek lehetővé ilyen léptékű beépítést a területen. Az építési szabályozást kizárólag az önkormányzat módosíthatja, és

feltételként szabta, hogy a beruházó és a környékbeli lakosság megegyezésre jussanak.

Az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak a fejlesztő, a helyi lakosok és az őket képviselő civil szervezetek között. A tárgyalások eredményeként a felek álláspontjai közeledni kezdtek egymáshoz. A beruházó komoly kompromisszumos ajánlatot tett: vállalnák, hogy az eredetileg tervezettnél két emelettel alacsonyabb épületeket emelnek, és kárpótlást fizetnének azoknak a lakástulajdonosoknak, akiknek a kilátását a fejlesztés ennek ellenére is kedvezőtlenül érinti.

A környékbeli ingatlanok tulajdonosai megosztottak az ajánlattal kapcsolatban. Vannak, akik elfogadhatónak tartják a javaslatot, míg mások továbbra is elutasítják. Több érintett tulajdonos szerint ingatlanaik a beépítés következtében akár több tízmillió forintos értékvesztést is szenvedhetnek.

A terület története az 1920-as évekig nyúlik vissza. A Gellért-hegy lábánál, a Villányi út északi oldalán 1927 és 1929 között épült fel a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épülete. Körülbelül egy évtizeddel később szentelték fel a mellette álló Szent Imre-templomot. Az eredeti tervek szerint a templom másik oldalán kapott volna helyet a gimnázium második szárnya, amely azonban végül nem valósult meg.

A most vitatott, 11–13. szám alatti telkeken az 1970-es években az MSZMP Budapesti Bizottságának oktatási központja épült fel, ahol egy ideig a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem működött. A rendszerváltás után az épület az MSZP tulajdonába került, amely a II. János Pál pápa téri székház értékesítését követően ide költöztette központját. Az ingatlan új tulajdonosa később diákszállót és irodákat alakított ki az épületben, az itt működő Politikatörténeti Intézet pedig két év haladékot kapott új székhely keresésére.

A beruházó által kiírt nyílt építészeti ötletpályázatot tavaly júliusban a Vikár és Lukács építésziroda nyerte meg. Koncepciójuk szerint a jelenlegi főépület megmaradna, a telek két hátsó sarkában pedig egy hat- és egy hétemeletes lakótorony épülne. A tervek alapján mindhárom épület lapos, zöldtetős kialakítást kapna. A koncepció azonban ütközik a hatályos építési szabályokkal, mivel az épületeket túl közel helyeznék el a Molnár C. Pál lejtőhöz.

Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere megerősítette, hogy folyamatban vannak az egyeztetések valamennyi érintett féllel. Optimistán nyilatkozott a tárgyalások kimeneteléről, és hangsúlyozta, hogy minden résztvevő nyitottnak mutatkozik a kompromisszumra. Kiemelte, hogy az önkormányzat kedvezően értékeli a beruházó hozzáállását, különösen azt, hogy olyan tervet választottak, amely megőrzi az 1970-es évek építészetének fontos emlékét jelentő épületet. Ugyanakkor egyértelművé tette: az önkormányzat csak akkor módosítja az építési szabályozást, ha minden fél által elfogadott megállapodás születik.

A fejlesztés végső sorsa egyelőre bizonytalan, a végleges megállapodás tartalmáról és időpontjáról még nem született döntés.

