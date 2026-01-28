Lelassult az áremelkedés a vidéki új lakások piacán, két város is megelőzte Érdet

A megyei jogú városokban az Otthon Centrum közreműködésével értékesített új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,22 millió forint volt az 2025 utolsó negyedévében, ami mindössze 0,4 százalékkal haladja meg az előző negyedéves átlagot.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján negyedévente 2,5 százalék körüli áremelkedés volt irányadó, ehhez képest
most csak 0,4 százalékkal emelkedtek a kínálati árak, ugyanakkor éves szinten a jelenlegi árszint 9,4 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakát
– ismertette az új építésű vidéki lakáspiac legfrissebb adatait Soóki-Tóth Gábor.
Az elemzési vezető elmondta, a városok közötti ársorrendben ismét átrendeződés történt. Az előző negyedévben még listavezető Érd 1,31 millió forintos átlagos négyzetméterárral most csak a harmadik, miután Győr 1,32 millió és Sopron 1,38 millió forintos kínálati négyzetméterárral megelőzte. Az élmezőny rendkívül sűrű: Debrecenben és Szegeden egyaránt 1,26 millió forint körül alakult az átlagos négyzetméter ár, míg Székesfehérváron 1,24 millió forintos négyzetméterárat mért az Otthon Centrum. A kisebb városok közül Eger emelkedik ki, ahol a kínálati négyzetméterár átlaga 1,27 millió forint.
A szakember szerint összességében nincs számottevő különbség a települések között, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió – 1,2 millió forint között kínálták az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon.
A lakásszám tekintetében Debrecen áll az élen: a városban jelenleg 1440 új lakás épül.
A hajdúsági települést Szeged követi mintegy 1000, Győr pedig 800 épülő lakással. Az Otthon Centrum felmérése szerint a 25 megyei jogú városban 289 projektben 7400 lakás kivitelezése zajlik. Ez a projektek számában 4,7 százalékos, míg a lakások számában 7,5 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest.
A projektek száma alapján is Debrecenben vezet 55 beruházással, amelyet Szeged 37, Győr 26 projekttel követ. A három város így a projekt- és a lakásszám szerinti rangsor élén egyaránt szerepel. Utánuk a százezer főnél népesebb városok következnek: Székesfehérváron, Nyíregyházán is több mint 20 projekt van folyamatban. A kisebb városokban jellemzően ennél kevesebb beruházás ismert, kivételt jelent Szombathely 21 projekttel. A nagyvárosok közül Miskolcon a legalacsonyabb az új lakásfejlesztések száma, ahol mindössze hét projekt kivitelezése zajlik. A lista végét Békéscsaba, Esztergom és Hódmezővásárhely zárja, ahol mindössze egy-egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Dunaújvárosban, és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.
Említést érdemlő, hogy ebben a negyedévben 43 projektben, 910 lakás építése indult el, ezek közül 36 projektben – összesen 770 lakás esetében- már hirdetések is megjelentek. A fennmaradó beruházásoknál a fejlesztők egyelőre kivárnak az értékesítés elindításával.
A legtöbb új projekt Debrecenben rajtolt el, ahol kilenc fejlesztés kezdődött meg 2025 negyedik negyedévében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Románia átveheti az irányítást egy teljes ország felett Oroszország határán – egyre biztosabb a lépés
Az EU-csatlakozás előtti legnagyobb problémát is gyorsan megoldhatja a lépés.
Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon
A következő napok eseményei akár komolyabb viharokat is okozhatnak.
Különös jelenség bontakozott ki a Balaton felett: elképesztő látványt nyújtott
Órákon át látható volt.
Erős kijelentést tett Nagy Márton
A nemzetgazdasági miniszter az ipari és konjunkturális helyzetről adott értékelést.
MBH: a tőzsdei pánik rossz tanácsadó, koncentráljunk a fundamentumokra!
Mutatjuk, melyik magyar papírokban látnak fantáziát a szakemberek!
Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte
Kisebbségi kormány alakulhat Rob Jetten vezetésével.
Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb
Van vele egy aprócska probléma.
Kommunista rezsimmel paktálhat le Brüsszel
Ursula von der Leyen ezúttal kimarad a nagy bejelentésből.
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Megtérül a továbbtanulás? A legtöbb esetben igen, de nem mindegy, hogy mennyi idő alatt
Sokan érezhették azt a főiskolán ülve, hogy tényleg megérte a továbbtanulás? A Bankmonitor szakértői megvizsgálták ezt a kérdést, cikkükből kiderül, hogy mennyi idő alatt térülhet meg
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!