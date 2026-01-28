  • Megjelenítés
Lelassult az áremelkedés a vidéki új lakások piacán, két város is megelőzte Érdet
Lelassult az áremelkedés a vidéki új lakások piacán, két város is megelőzte Érdet

A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulást mért az az Otthon Centrum az új építésű vidéki lakáspiacon 2025 negyedik negyedévben. Az ársorrend is változott, Érd már csak a harmadik, Győr és Sopron is megelőzte a kínálati négyzetméterárak alapján - közölte az ingatlanközvetítő.
A megyei jogú városokban az Otthon Centrum közreműködésével értékesített új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,22 millió forint volt az 2025 utolsó negyedévében, ami mindössze 0,4 százalékkal haladja meg az előző negyedéves átlagot.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján negyedévente 2,5 százalék körüli áremelkedés volt irányadó, ehhez képest

most csak 0,4 százalékkal emelkedtek a kínálati árak, ugyanakkor éves szinten a jelenlegi árszint 9,4 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakát

– ismertette az új építésű vidéki lakáspiac legfrissebb adatait Soóki-Tóth Gábor.

Az elemzési vezető elmondta, a városok közötti ársorrendben ismét átrendeződés történt. Az előző negyedévben még listavezető Érd 1,31 millió forintos átlagos négyzetméterárral most csak a harmadik, miután Győr 1,32 millió és Sopron 1,38 millió forintos kínálati négyzetméterárral megelőzte. Az élmezőny rendkívül sűrű: Debrecenben és Szegeden egyaránt 1,26 millió forint körül alakult az átlagos négyzetméter ár, míg Székesfehérváron 1,24 millió forintos négyzetméterárat mért az Otthon Centrum. A kisebb városok közül Eger emelkedik ki, ahol a kínálati négyzetméterár átlaga 1,27 millió forint.

A szakember szerint összességében nincs számottevő különbség a települések között, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió – 1,2 millió forint között kínálták az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon.

A lakásszám tekintetében Debrecen áll az élen: a városban jelenleg 1440 új lakás épül.

A hajdúsági települést Szeged követi mintegy 1000, Győr pedig 800 épülő lakással. Az Otthon Centrum felmérése szerint a 25 megyei jogú városban 289 projektben 7400 lakás kivitelezése zajlik. Ez a projektek számában 4,7 százalékos, míg a lakások számában 7,5 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest.

A projektek száma alapján is Debrecenben vezet 55 beruházással, amelyet Szeged 37, Győr 26 projekttel követ. A három város így a projekt- és a lakásszám szerinti rangsor élén egyaránt szerepel. Utánuk a százezer főnél népesebb városok következnek: Székesfehérváron, Nyíregyházán is több mint 20 projekt van folyamatban. A kisebb városokban jellemzően ennél kevesebb beruházás ismert, kivételt jelent Szombathely 21 projekttel. A nagyvárosok közül Miskolcon a legalacsonyabb az új lakásfejlesztések száma, ahol mindössze hét projekt kivitelezése zajlik. A lista végét Békéscsaba, Esztergom és Hódmezővásárhely zárja, ahol mindössze egy-egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Dunaújvárosban, és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.

Említést érdemlő, hogy ebben a negyedévben 43 projektben, 910 lakás építése indult el, ezek közül 36 projektben – összesen 770 lakás esetében- már hirdetések is megjelentek. A fennmaradó beruházásoknál a fejlesztők egyelőre kivárnak az értékesítés elindításával.

A legtöbb új projekt Debrecenben rajtolt el, ahol kilenc fejlesztés kezdődött meg 2025 negyedik negyedévében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

