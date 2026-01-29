  • Megjelenítés
Lakhatási támogatás: fontos határidő jár le hétfőn, figyelmeztetést adott ki a NAV
MTI
Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. A határidő február 2-a, addig kell elektronikusan benyújtani a NAV-hoz a KLAKTAM jelű nyomtatványt - figyelmeztet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2025. január 1-től kedvező adózással támogathatják a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik lakhatását. Az erről szóló adatszolgáltatást 2026. február 2-ig küldhetik be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kizárólag elektronikusan, a KLAKTAM jelű nyomtatványon, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető. Az egyébként rövid, néhány rovatos űrlapon az ingatlan azonosító adatairól, valamint a támogatás céljáról kell nyilatkozni, a kitöltést a NAV útmutatóval is segíti.

A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja.

A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként, a keretet meghaladóan adott támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles - ezek után az szja-t és a szochót is a munkáltató fizeti - részletezte a hivatal közleménye.

A támogatás összege kizárólag utalható: közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is.

Érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét, hogy ha magasabb összegben veszik igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztőrészlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetni az szja-bevallással együtt. Ha pedig valaki év közben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra - figyelmeztet a NAV.

Az adatszolgáltatási határidő elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után,

ezért a munkáltatóknak érdemes a támogatásról és az adatszolgáltatás részleteiről időben tájékozódniuk a NAV honlapján - tették hozzá.

