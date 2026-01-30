Debrecenben épül fel a Magyar Természettudományi Múzeum új központja

Több mint 100 év után először épülhet önálló, kifejezetten a Magyar Természettudományi Múzeum igényeire szabott kiállítóépület és gyűjteményi központ Magyarországon - közölték.

A Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költözésével több mint 100 év után kap az intézmény saját igényeire szabott, önálló épületegyüttest. A beruházás két különálló helyszínen valósul meg:

a látogatókat fogadó, 23 000 négyzetméteres kiállítóépület a Nagyerdőben, az egykori Oláh Gábor utcai stadion helyén épül fel, míg

a tudományos háttérmunka a Science Parkba kerül.

A projekt célja a Kárpát-medence legnagyobb, 11 millió objektumból és 360 ezer fajból álló természetrajzi és embertani gyűjteményének korszerű elhelyezése és digitalizációja.

A Science Park területén egy 43 000 négyzetméteres Gyűjteményi Központ létesül, amely Közép-Európa egyik legnagyobb zöldmezős múzeumi beruházása lesz. A téglalap alaprajzú épület világszínvonalú látványraktáraknak, kutatóműhelyeknek és laboroknak ad otthont. Ez a központ biztosítja a gyűjtemény kontrollált tárolását és a tudományos kutatások infrastrukturális hátterét, szoros együttműködésben a Debreceni Egyetem szakmai közösségével.

A nagyerdei kiállítóépület tervpályázatát a dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió nyerte meg. Az ikonikus, tájba illeszkedő épület jelentős része belső kertként funkcionál, zöldtetővel borított, és a fenntarthatósági szempontok mentén valósul meg. Az új intézmény nemcsak hazai, hanem regionális szinten is meghatározó kulturális-tudományos bázisként működik majd, kiszolgálva a Partium, Kárpátalja és Kelet-Szlovákia közönségét is.

A gyűjteményi központ tervpályázatának nyertese aSordo Madaleno Ltd. // Építész Stúdió Kft. // Buro Happold Ltd.konzorciuma lett,

amelynek terve egyetlen, tömör, határozott téglalap alakú tömegként jelenik meg, racionális belső térszervezéssel és rétegezett, masszív homlokzattal, amely reflektál a régió geológiai adottságaira.

A Sordo Madaleno Ltd. Mexikóban és Londonban irodával rendelkező építész iroda, amely Mexikótól Spanyolországon keresztül Egyiptomig számos lenyűgöző épületet tervezett. Filozófiája, hogy az épület abból születik, ami megelőzi: a terep, a hagyomány és az emlékezet, amit a gesztusok, rituálék és a generációk közötti kapcsolat alakít.

Az Építész Stúdió Kft. olyan sokak által ismert terveket jegyez, mint a CIB Bank irodaháza, a Népliget Center Irodaház, a pécsi Kodály Központ, vagy a Széll Kálmén tér 2016-os rekonstrukciója.

A Buro Happold több kontinensre kiterjedő építész iroda hálózat, amelynek specialitása a landmark épületek homlokzatának a tervezése, legyen szó New York legkeskenyebb felhőkarcolójáról, vagy London egyik nagyszabású lakóépület beruházásáról.

