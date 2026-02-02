Duna-parti irodaházat adott el, lassanként távozik Magyarországról a fejlesztő

Property Warm Up 2026 Vásárolja meg jegyét most!

A 2006-ban átadott épület mintegy 18 800 négyzetméter bruttó bérelhető területtel és körülbelül 270 parkolóhellyel rendelkezik, a Duna-parti Millennium Towers irodapark része.

Hedwig Höfler, a CA Immo befektetéskezelési vezetője kiemelte, hogy a 2023-as és 2024-es rendkívül alacsony tranzakciós aktivitás után

a budapesti befektetési piac 2025-ben érezhetően élénkült.

A tavalyi három eladás – amelyek közül az utolsó most zárult le – megerősíti ezt a kedvező piaci trendet.

A most befolyó összeget a CA Immo többféleképpen hasznosíthatja: általános vállalati célokra, a prémium portfólió bővítésére, adósságcsökkentésre, részvény-visszavásárlásra vagy külső befektetésekre, mondta el Keegan Viscius, a CA Immo vezérigazgatója a közleményben. Hozzátette, hogy a vállalat 2023-ban a piaci fundamentumok és a vonzóbb tőkeallokációs lehetőségek alapján úgy döntött, hogy Magyarországot nem alapvető piaccá minősíti át. A cég sem az adásvétel összegét, sem azt nem közölte, hogy melyik cég a vásárló.

Az épület 2025 novemberében 87 százalékos kihasználtság mellett üzemelt. A bérleti szerződések súlyozott átlagos hátralévő futamideje 7 év, az éves bruttó bérleti bevétel pedig mintegy 3,1 millió euró. Tavaly szeptember 30-án a CA Immo magyarországi portfóliója hat budapesti irodaházból állt, összesen

mintegy 125 000 négyzetméter bérelhető területtel és körülbelül 246 millió eurós könyv szerinti értékkel.

Címlapkép forrása: CA IMMO