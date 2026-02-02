Riasztó jelentést közölt a nemzetközi szervezet: eladhatatlanná válhatnak az ingatlanok, ha ez így megy tovább

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az ingatlanok lakhatást, munkahelyeket és alapvető gazdasági infrastruktúrát biztosítanak, miközben a háztartások és az intézmények vagyonának jelentős részét adják. Ez a vagyonállomány azonban

különösen kitett a helyspecifikus éghajlati kockázatoknak

– írja a tanulmány. Az éghajlati kockázatok természetesen elsősorban a földrajzi elhelyezkedéstől függnek: a fizikai veszélyek hatását a helyi domborzat, a beépítettség és a területhasználat mind befolyásolják. A „jó környék” definíciójába így egyre inkább bekerül a klímabiztonság – az árnyékoltság, a hősziget-hatás, az árvízkitettség, az ingatlan vízkármúltja, a menekülési és hozzáférési útvonalak, illetve az infrastruktúra is.

Az OECD 2025-ben 43 intézmény bevonásával végzett átfogó felmérést, és szakértői egyeztetéseket tartott kormányok, befektetők, biztosítók és kutatóintézetek részvételével. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy

az éghajlati veszélyek egyre erősebben befolyásolják az ingatlanok használhatóságát, értékét és megfizethetőségét,

különösen a fokozottan kitett térségekben. A súlyos klímaesemények ma már pénzügyi kockázatot is jelentenek, hiszen csökkenthetik az ingatlan értékét, a biztosítások elérhetőségét és emelhetik ez utóbbiak költségét.

Ezek a hatások ráadásul egymást erősíthetik, ami a befektetési hozamokra, a költségvetési terhekre és áttételesen a pénzügyi rendszer stabilitására is kihat. A klímával összefüggő globális gazdasági károkat évente 50 és 430 milliárd dollár közé becsülik.

A háztartások is érintettek

A probléma nemcsak az intézményeket érinti, a háztartásokra különösen nagy hatással lehet, hiszen a lakossági vagyon nagy része ingatlanban áll – és nemcsak Magyarországon. A klímakockázat tehát nem „elvi”, hanem közvetlen lakhatási és vagyonkockázat. A jelentés hangsúlyozza, hogy az ingatlan egyszerre otthon és a hitelhez szükséges pénzügyi fedezet, így az értékvesztés vagy a használhatóság romlása a család pénzügyeit is érinti. Nemcsak a rezsi számít tehát, ha lakást vásárolunk, hanem az is, hogy egy ingatlan biztosítható-e, eladható-e, és hitelképes fedezet marad-e 5-15 év múlva is.

A négy fő megállapítás és ajánlás

Az első megállapítás szerint az éghajlati kockázatok jelenleg nem épülnek be rendszerszerűen a területrendezési és befektetési döntésekbe. A városok továbbra is terjeszkednek a veszélyeztetett területeken: Európában és Közép-Ázsiában 1985 és 2020 között az új beépítések egyre nagyobb hányada valósult meg árvízveszélyes zónákban. Ennek okaként a felmérésben a válaszadók 58 százaléka az ingatlanszintű adatok hiányát, 49 százaléka a megbízhatatlan módszertanokat jelölte meg. Az ajánlás szerint

a kormányoknak előretekintő kockázatértékelést kellene beépíteniük a területrendezésbe és az építési engedélyezésbe,

valamint az ingatlanügyletek során átláthatóbbá kell tenniük a kockázatokat.

A második megállapítás az adatokkal kapcsolatos hiányosságra hívja fel a figyelmet. A tanulmány válaszadóinak 44 százaléka a különböző keretrendszerek közötti összehangolatlanságot, 35 százaléka az adathiányt említette problémaként. Az ajánlás nyílt, átjárható adatökoszisztémák kialakítását sürgeti, amelyek

egyesítik a veszélyességi információkat, az ingatlan jellemzőit és a jövőre vonatkozó forgatókönyveket.

A szegényebb háztartások aránytalanul nagy kockázatot viselnek

A harmadik megállapítás szerint az éghajlatnak való ellenállóképesség értékteremtő tényező az ingatlanoknál. A klímakárok

gyorsan vezethetnek értékvesztéshez és hitelbedőlésekhez, miközben a biztosítók egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

Az ajánlás pénzügyi ösztönzők bevezetését javasolja az energetikai felújítások, az alkalmazkodási beruházások és a védőinfrastruktúra finanszírozására.

Az OECD megjegyzi, hogy a sérülékenyebb csoportok gyakrabban élnek magas kockázatú területeken, mint például árterek vagy hőterhelt városrészek, illetve sokan az alacsonyabb minőségű épületállományban laknak, miközben kevesebb a pénzügyi tartalékuk, kisebb a mozgásterük költözni, és nehezebben finanszíroznak egy felújítást. A klímakárok hosszabb távon jövedelemveszteséget, eladósodást is okozhatnak, és miattuk időben elhúzódhat a helyreállítás,

a klímaalkalmazkodás tehát szociálpolitikai kérdés is,

mert célzott támogatások nélkül tovább nőhet a lakhatási egyenlőtlenség.

A negyedik megállapítás a nemzetközi szabványok jelentőségét emeli ki. Az éghajlati kockázatok globálisak, miközben az értékelési és közzétételi gyakorlatok országonként eltérnek. Az ajánlás a nemzetközi együttműködés erősítését, valamint az egységes definíciók és mutatók kialakítását sürgeti.

Az OECD szerint a piacnak és a kormányzatoknak tehát egyszerre szükséges:

csökkenteni az épületek kibocsátását felújítással és az energiahatékonyság növelésével , és

és az , és növelni a fizikai ellenállóképességet, például árnyékolással, hővédelemmal, vízkár elleni megoldásokkal, illetve a közösségi infrastruktúra fejlesztésével.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a klímakockázatok sokak számára tartós, a ház vagy lakás élettartamáig fennálló kitettséget jelentenek, tehát nem egyetlen rossz év problémái. A jó felújításnak pedig egyre inkább nem csak esztétikai és rezsi jellegű vonzata van, hanem a biztonságra, biztosíthatóságra és értékállóságra is törekednie kell.

Az OECD szerint a további kutatásoknak részletesebben kell feltárniuk az éghajlati kockázatokat földrajzi térség, épülettípus és tulajdonosi szerkezet szerint. Különös figyelmet kellene fordítani a fejlődő országokra, ahol 2050-ig az új épületállomány nagy része fog felépülni. A kormányok, a pénzintézetek és a nemzetközi szervezetek közötti partnerség megerősítésére pedig az adatok elérhetőségének a javítása miatt van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images