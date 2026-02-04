  • Megjelenítés
6100 négyzetméterre írt alá irodabérleti tranzakciót az Uniqa
6100 négyzetméterre írt alá irodabérleti tranzakciót az Uniqa

Az Uniqa Biztosító 6100 négyzetméternyi irodaterületre írt alá bérleti szerződést a Centerpoint 3 irodaházban - jelentette be egy LinkedIn-posztban az Eston International, az ügylet tanácsadója.
A tárgyalás során Simonyi Balázs, az Eston irodabérbeadási divízióvezetője és az Eston csapata képviselte az irodaház tulajdonosát, a GTC Hungary-t.

Simonyi Balázs MRICS
Eston, irodabérbeadási divízió vezető
Balázs jelenleg az ESTON irodabérbeadási divíziójának vezetője. Irányítása alatt a cég jelentősen növelte piaci részesedését, illetve 2023-ban pedig a bérlő képviseletében elnyerte
Címlapkép forrása: Bánáti + Hartvig Építész Iroda

