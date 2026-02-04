A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A városfejlesztés és az ingatlanpiac kapcsolata ma már egyre kevésbé írható le egyszerű kínálat–kereslet logikával: a települések versenyeznek a lakókért, a vállalatokért, a látogatókért – és ezzel párhuzamosan a fejlesztéseknek egyre érzékenyebb környezeti és társadalmi elvárások között kell működőképes üzleti modellt felépíteniük.

A február 24-i Property Warm Up nem elégszik meg a részletkérdések vizsgálatával: kizoomolunk, hogy egészben lássuk a nagyképet. Ezért már a nyitó szekció sem szigorúan véve ingatlanos fókuszú: az átalakuló városi működésből vezet le ingatlanpiaci következtetéseket.

Rögtön az elején arra keressük a választ, hogyan szolgálhatják az infrastruktúrafejlesztések a turizmust és a gazdaságfejlesztést, majd erre épül rá a turizmus és vendéglátás városformáló hatásairól szóló panelbeszélgetés.

A dolog turizmus oldala különösen azért izgalmas, mert a „mennyi vendég jön” kérdése mellé egyre gyakrabban zárkózik fel az is, hogy

ténylegesen milyen turizmus, milyen szolgáltatási minőség és milyen városi élmény marad hosszú távon fenntartható.

Ennek jó példája az a vita is, amely Budapest éjszakai gazdaságának átalakulása körül erősödött fel: a minőségi fejlesztési szempontok hiányában könnyen eltolódhat a kínálat a mennyiségi, alacsonyabb hozzáadott értékű „buliturizmus” irányába, ami egy szűk területre koncentrálódva fokozott városi konfliktusokat és üzleti kockázatokat is termelhet.

Meddig feszítheti a húrt az Otthon Start?

A lakáspiacon közben egy másik nagy „rendszerhatás” dolgozik: az Otthon Start Program, amely szeptember 1-jei indulása óta alaposan újrakeverte a kártyákat. A program kulcskövetkezménye, hogy a kereslet élénkülése és a kínálati korlátok találkozása gyorsan durva áremelkedést hozott,

így mindenkit az foglalkoztat, hogy meddig lehet mindezt fokozni.

Mindez közvetlenül visszahat az ingatlanfejlesztésre is: 2026 egyik legnagyobb kérdése, hogy a lakásfejlesztések milyen tempóban tudnak reagálni a megváltozott finanszírozási és keresleti környezetre, és hol alakul ki olyan ablak, ahol a fejlesztési döntések (termék, méretmix, árszint, ütemezés) a legjobban találkoznak a hitelprogramok által formált kereslettel.

Aki pedig befektetési szemmel nézi a piacot, azt a hozam–ár arány, a bérleti hozamok és az áremelkedési várakozások láttán elgondolkoztatják egy korábbi Portfolio-elemzésben is megfogalmazottak, miszerint

alighanem eljött a pillanat, amikor érdemes lehet új célpontot keresni a korábban lakáspiacon elhelyezett tőkének.

A Property Warm Up koncepcióját arra az elvre fűztük fel, hogy az említett szálak nem külön-külön, hanem összefüggéseikben értelmezhetők: városfejlesztés és turizmus, lakhatási programok és lakáspiaci dinamika, fejlesztési döntések és befektetői hozamvárakozások mind-mind egy közös mátrix részét képezik.

Aki 2026-ra üzleti döntéseket készít elő – projektindításról, portfólió-átalakításról, finanszírozásról vagy belépési pontokról –, annak a február 24-i Portfolio Property Warm Up egyszerre adhat friss piaci keretezést és gyakorlati kapaszkodókat. A program és a részvételi információk itt érhetők el.

