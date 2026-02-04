  • Megjelenítés
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén

Február végén jön a Portfolio Property Warm Up, az ingatlanosok kihagyhatatlan évindító eseménye, ahol a városfejlesztést alakító turisztikai- és vendéglátási trendektől a lakáspiaci keresletet újrarajzoló Otthon Start Programon át az ingatlanfejlesztés és -befektetés legfrissebb dilemmáiig számos olyan kérdés kerül napirendre, amely 2026-ban érezhetően befolyásolhatja a piac mozgását. Részletes program és jegyek itt.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

A városfejlesztés és az ingatlanpiac kapcsolata ma már egyre kevésbé írható le egyszerű kínálat–kereslet logikával: a települések versenyeznek a lakókért, a vállalatokért, a látogatókért – és ezzel párhuzamosan a fejlesztéseknek egyre érzékenyebb környezeti és társadalmi elvárások között kell működőképes üzleti modellt felépíteniük.

A február 24-i Property Warm Up nem elégszik meg a részletkérdések vizsgálatával: kizoomolunk, hogy egészben lássuk a nagyképet. Ezért már a nyitó szekció sem szigorúan véve ingatlanos fókuszú: az átalakuló városi működésből vezet le ingatlanpiaci következtetéseket.

Rögtön az elején arra keressük a választ, hogyan szolgálhatják az infrastruktúrafejlesztések a turizmust és a gazdaságfejlesztést, majd erre épül rá a turizmus és vendéglátás városformáló hatásairól szóló panelbeszélgetés.

Táguló optika

A dolog turizmus oldala különösen azért izgalmas, mert a „mennyi vendég jön” kérdése mellé egyre gyakrabban zárkózik fel az is, hogy

ténylegesen milyen turizmus, milyen szolgáltatási minőség és milyen városi élmény marad hosszú távon fenntartható.

Ennek jó példája az a vita is, amely Budapest éjszakai gazdaságának átalakulása körül erősödött fel: a minőségi fejlesztési szempontok hiányában könnyen eltolódhat a kínálat a mennyiségi, alacsonyabb hozzáadott értékű „buliturizmus” irányába, ami egy szűk területre koncentrálódva fokozott városi konfliktusokat és üzleti kockázatokat is termelhet.

Meddig feszítheti a húrt az Otthon Start?

A lakáspiacon közben egy másik nagy „rendszerhatás” dolgozik: az Otthon Start Program, amely szeptember 1-jei indulása óta alaposan újrakeverte a kártyákat. A program kulcskövetkezménye, hogy a kereslet élénkülése és a kínálati korlátok találkozása gyorsan durva áremelkedést hozott,

így mindenkit az foglalkoztat, hogy meddig lehet mindezt fokozni.

Mindez közvetlenül visszahat az ingatlanfejlesztésre is: 2026 egyik legnagyobb kérdése, hogy a lakásfejlesztések milyen tempóban tudnak reagálni a megváltozott finanszírozási és keresleti környezetre, és hol alakul ki olyan ablak, ahol a fejlesztési döntések (termék, méretmix, árszint, ütemezés) a legjobban találkoznak a hitelprogramok által formált kereslettel.

Aki pedig befektetési szemmel nézi a piacot, azt a hozam–ár arány, a bérleti hozamok és az áremelkedési várakozások láttán elgondolkoztatják egy korábbi Portfolio-elemzésben is megfogalmazottak, miszerint

alighanem eljött a pillanat, amikor érdemes lehet új célpontot keresni a korábban lakáspiacon elhelyezett tőkének.

Egyetlen mátrix

A Property Warm Up koncepcióját arra az elvre fűztük fel, hogy az említett szálak nem külön-külön, hanem összefüggéseikben értelmezhetők: városfejlesztés és turizmus, lakhatási programok és lakáspiaci dinamika, fejlesztési döntések és befektetői hozamvárakozások mind-mind egy közös mátrix részét képezik.

Aki 2026-ra üzleti döntéseket készít elő – projektindításról, portfólió-átalakításról, finanszírozásról vagy belépési pontokról –, annak a február 24-i Portfolio Property Warm Up egyszerre adhat friss piaci keretezést és gyakorlati kapaszkodókat. A program és a részvételi információk itt érhetők el.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

