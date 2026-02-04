Az M3-as mellett, 8500 négyzetméteren épül a Faedra első kiskereskedelmi központja

A projekt 8500 m2 beépíthető kiskereskedelmi területet foglal magában két fázisban, több mint 10 kiskereskedelmi egységhez kínál bérleti lehetőséget és 275 parkolóval készül. Szolgáltatásai között lesz többek között élelmiszerüzlet, gyorsétterem, drogéria, benzinkút, csomagautomaták és elektromos autó töltők.

A Faedra 2015 óta aktív az ipari és logisztikai, valamint a lakóingatlan-fejlesztés területén. Hogy az új szektorban való terjeszkedést támogassa, nemrég csatlakozott a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségéhez.

„Ezzel a tagsággal egy olyan közösséghez csatlakozunk, amely megosztja tudását és bevált legjobb gyakorlatait, és amelyben mi is megoszthatjuk szektorok közötti tapasztalatainkat, miközben együttműködésen alapuló tanulási és fenntarthatósági elveken nyugvó partnerségeket építünk” – írta közleményében a cég.

Címlapkép forrása: Faedra Group