Jogvita a Pázmány-beruházás körül: fellebbezni kíván Lázár János minisztériuma

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) fellebbezést kíván benyújtani a Pázmány Campus-beruházást újfent megakasztó határozat ellen - közölte a tárca szerdán az MTI-vel.

A minisztérium úgy látja, a Fővárosi Törvényszék jogsértő módon rendelt el azonnali jogvédelmet.

"Habár sérelmezhető módon a Fővárosi Törvényszék az építtető Építési és Közlekedési Minisztériumot nem értesítette sem az azonnali jogvédelem kérelmezéséről, sem annak elrendeléséről, a tárca kezdeményezi a perbe lépését, és fellebbezni kíván a bírósági határozattal szemben, mivel annak indokolása több ponton is hibás: érdemben csak a műemléki értékek bontásával, mint nem visszaállítható tevékenységgel foglalkozott" - írja az ÉKM közleménye.

A minisztérium szerint a bíróság az ügy érdemét bírálta el az azonnali jogvédelem keretében, holott ez közigazgatási per keretében vizsgálható.

Sérelmezhetőnek tartják azt is, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem elbírálásába az ÉKM-et mint építtető érdekeltet ezidáig még nem vonták be; eközben a bíróság olyan műszaki kérdésben foglalt állást, amelyről az azonnali jogvédelem keretében jogszerű érdemi műszaki következtetéseket levonni nem lehet - írták.

Az ügy előzményével ebben a cikkünkben foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 04. Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán