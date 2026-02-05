Építőipar 2026: iránykeresés turbulens időkben

Bár az idei program még formálódik, a építőipar tavaszi csúcsrendezvényének tematikája már most arról árulkodik, hogy minden terítékre kerül, ami a szakmát jelenleg aktívan foglalkoztatja:

a piac irányát befolyásoló makro- és szakpolitikai környezet (lásd még: a választások hatásai),

az építésügyi szabályozás várható változásai,

az állami beruházások és a 2026-os növekedési potenciál (infrastruktúra, mélyépítés, felújítási programok),

az anyag- és kereskedelmi kitettségek (védjegyek, protekcionizmus, alapanyagpiaci feszültségek),

az árak–kereslet–kínálat metszete, valamint

a digitalizáció és az „időzített bomba” témaköre: a munkaerő, képzések, szakemberhiány

Kapaszkodók turbulens időkben

Ami biztos, hogy turbulens idők jönnek. Az Otthon Start Program alaposan megmozgatta a szakma fantáziáját, és a kivitelezők között mindenki azon agyal, hogyan lehet megfelelni a 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonnak. Az óra azonban január 1-től még gyorsabban ketyeg, hiszen a korábbihoz képest szigorúbb időkeretben kell megvalósítani a projekteket.

Kérdés, hogy a lakóingatlan-fejlesztés terén pislákoló élénkülést hogy lehet egyáltalán meglovagolni úgy, hogy továbbra is nyomasztó a munkaerőhiány. A egyik kiút feltétlenül a digitalizáció, de vajon készen állnak a vállalatok egy AI-ready működésre?

Örökzöld témák a napirenden

A hatékonyságnövelés kérdésével már 2025-ben is kiemelten foglalkoztunk, és az idei diskurzus egyéb szempontból is szervesen épít a tavalyi fókuszokra: a szabályozói környezet aktualitásai, illetve az is terítékre kerül , hogy honnan jönnek a megrendelések egy nehezebb piaci időszakban. Idén márciusban ezekre a témákra ráerősítve keressük a 2026-os fordulópontokat és a kézzelfogható üzleti válaszokat.

Az esemény egyben „Az Év Építőipari Személyisége” díj átadójának is teret ad – a nevezéseket jelenleg is várjuk.

