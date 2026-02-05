  • Megjelenítés
Építőipar 2026: iránykeresés turbulens időkben
Ingatlan

Építőipar 2026: iránykeresés turbulens időkben

Portfolio
Március 19-én ismét a budapesti Hotel InterContinentalban gyűlnek össze a szektor meghatározó döntéshozói a Portfolio Építőipar 2026 konferencián, hogy a szakma holnapját érintő legfontosabb üzleti, pénzügyi, szabályozási és hatékonysági kérdésekről kapjanak friss képet – és válaszokat. Érdemes minél előbb regisztrálni, a jegyek gyorsan fogynak!

Bár az idei program még formálódik, a építőipar tavaszi csúcsrendezvényének tematikája már most arról árulkodik, hogy minden terítékre kerül, ami a szakmát jelenleg aktívan foglalkoztatja:

Építőipar 2026
Regisztráljon most!
Információ és jelentkezés
  • a piac irányát befolyásoló makro- és szakpolitikai környezet (lásd még: a választások hatásai),
  • az építésügyi szabályozás várható változásai,
  • az állami beruházások és a 2026-os növekedési potenciál (infrastruktúra, mélyépítés, felújítási programok),
  • az anyag- és kereskedelmi kitettségek (védjegyek, protekcionizmus, alapanyagpiaci feszültségek),
  • az árak–kereslet–kínálat metszete, valamint
  • a digitalizáció és az „időzített bomba” témaköre: a munkaerő, képzések, szakemberhiány

Kapaszkodók turbulens időkben

Ami biztos, hogy turbulens idők jönnek. Az Otthon Start Program alaposan megmozgatta a szakma fantáziáját, és a kivitelezők között mindenki azon agyal, hogyan lehet megfelelni a 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonnak. Az óra azonban január 1-től még gyorsabban ketyeg, hiszen a korábbihoz képest szigorúbb időkeretben kell megvalósítani a projekteket.

Kérdés, hogy a lakóingatlan-fejlesztés terén pislákoló élénkülést hogy lehet egyáltalán meglovagolni úgy, hogy továbbra is nyomasztó a munkaerőhiány. A egyik kiút feltétlenül a digitalizáció, de vajon készen állnak a vállalatok egy AI-ready működésre?

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss GDP-adat, ismét csalódást okozott a magyar gazdaság

Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Nagyot zakózott az építőipar

Örökzöld témák a napirenden

A hatékonyságnövelés kérdésével már 2025-ben is kiemelten foglalkoztunk, és az idei diskurzus egyéb szempontból is szervesen épít a tavalyi fókuszokra: a szabályozói környezet aktualitásai, illetve az is terítékre kerül , hogy honnan jönnek a megrendelések egy nehezebb piaci időszakban. Idén márciusban ezekre a témákra ráerősítve keressük a 2026-os fordulópontokat és a kézzelfogható üzleti válaszokat.

Még több Ingatlan

Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor

Meglódult az új lakások építése Budapesten: mutatjuk, melyik kerületekben várható a legtöbb átadás

Hatéves csúcson a lakásáralkuk Amerikában: a vásárlóké lett a piac

Az esemény egyben „Az Év Építőipari Személyisége” díj átadójának is teret ad – a nevezéseket jelenleg is várjuk.

Elindult a regisztráció – érdemes időben lépni, mert a jegyek gyorsan fogynak. Jelentkezés itt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Új EU-s eszközök jöhetnek a lakhatási válság enyhítésére, fókuszban a beruházások és a rövid távú lakáskiadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility