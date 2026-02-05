Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor

Az építőipart szakmai diskurzus középpontjában az a kérdés áll, hogy mire képes a mesterséges intelligencia és ezt hogyan lehet a lehető legjobban kihasználni. A válaszhoz azt kell megvizsgálni, hogy a projektek szereplői rendelkeznek-e azokkal a helyszínen, munkavégzés közben begyűjtött adatokkal, amelyek nélkülözhetetlenek az AI megbízható betanításához annak érdekében, hogy a fejlett technológia jó megoldásokat kínáljon a döntéshozóknak. A legtöbb esetben itt ütköznek ki a gondok: az információk különálló rendszerekben, eltérő formátumokban, párhuzamos „valóságokban” érhetőek el.
Ez három visszatérő, a projektek nagy részére jellemző hiányosságra vezethető vissza:
- Az adatok széttagoltsága: az egyik ellenőrzőlista az egyik alkalmazásban van, a fotók egy másikban, a hibajegyzék egy harmadik rendszer táblázatában, a jóváhagyások pedig kusza e-mail-füzérekben.
- Egységes dokumentáció: a munkafolyamatok dokumentálása személyenként és akár alkalmanként eltérő. Mindenki a maga által megszokott módon oldja meg a feladatot, ami adatvesztéshez, értelmezési problémákhoz vezethet és hátráltatja az együttműködést a projektek résztvevői között.
- Feldolgozói kapacitást meghaladó információmennyiség-növekedés: olyan gyorsan áramlanak a friss adatok, hogy a csapatok képtelenek kezelni őket. Következmény: a munkaidő jelentős részét elviszi az utómunka, a konfliktuskezelés és az információkeresés.
„Általános tapasztalat, hogy az információk még a jól szervezett projektekben is egyenetlenül áramlanak a csapatok között, ami azért jelent gondot, mert ha egy adott beruházásban több, párhuzamosan futó "valóság" létezik, akkor az AI nem tudja ezeket összeegyeztetni" – foglalta össze Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere.
A mesterséges intelligencia azzal dolgozik, amit kap, beleértve a hiányos, duplikált és elavult adatokat is. A hatékonyságát a tanulásához betáplált információk minősége határozza meg. Ha ezek az adatok hiányosak vagy ellentmondásosak, az AI kénytelen találgatni, ami ott rombolja a bizalmat, ahol az ütemezést, a költségeket és a biztonságot érintő döntéseket kell meghozni – tette hozzá Borbély.
A megoldás
A gyakorlati tapasztalatok szerint az AI már ma is képes például napi jelentések tömör összefoglalására, átadási pontok kijelölésére, ismétlődő hibák és problémák azonosítására, csoportosítására, visszatérő biztonsági észrevételek kiemelésére terület vagy szakág szerint, lejárt határidők, hiányosságok jelzésére, a fotódokumentációban fellelhető mintázatok azonosítására. A felsorolt feladatok elvégzéséhez nem kell új eszközöket beszerezni vagy növelni az irodai területet az építkezéseken. Elegendő néhány egyszerű szabályt betartani és a projekt minden résztvevőjével betartatni:
Az alapvető információkat következetes, egységes rögzítése:
- mi a probléma (közös kategóriák használatával),
- hol található (zónához, helyiséghez vagy tervrajzhoz rögzítve),
- ki a felelős a következő lépésért,
- mit jelent a hibaelhárításban a „lezárt” állapot (fotós bizonyíték, jóváhagyás vagy ellenőrzőlista-eredmény csatolásával).
A digitális munkafolyamatok kötelező és következetes alkalmazása:
- egységes folyamat a hibák rögzítésére, kiosztására és lezárására,
- közös, aktuális terv- és dokumentumkészlet,
- világos elnevezési és címkézési szabályok a visszakereshetőség érdekében,
- egyszerűen kezelhető űrlapok a csapatoknak,
- egyértelmű lezárási szabványok, hogy a „kész” mindenkinél ugyanazt jelentse.
Ezek nem látványos megoldások – és éppen ez a lényeg. Minél bonyolultabb egy folyamat, annál nagyobb a veszélye, hogy szoros határidők mellett összeomlik. A korszerű, egységes digitális platformok éppen erre kínálnak megoldást, itt válnak valóban hasznossá a mindennapokban. Amikor a hibákat a helyszínen, egyértelműen, fotókkal és megjegyzésekkel alátámasztva rögzítik, majd egy előre meghatározott rendben javítják, több idő jut az értéknövelő tevékenységre. Ráadásul a platformokon egységesen kezelt adatok, dokumentumok, információk kiváló tananyagot biztosítanak az AI-nak, hogy találgatások helyett a legjobb megoldásokat kínálja fel a döntéshozóknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
250 embert bocsát el a H&M
Átszervezés indul.
Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést
Az elkövetők megfenyegettek mindenkit, aki az "ukrán terroristákat" támogatja.
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek
A tárolóra pályázókat érinti.
Nyílt levelet írt Brüsszelnek Európa két legnagyobb autógyártója
Az EU tervezett "Made in Europe" programjához kapcsolódóan.
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Most érdemes résen lenni.
Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi
Szép csendben berúgta a motort Moszkva
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Nyilatkozott Donald Trump jobbkeze.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.