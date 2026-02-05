Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor

A mesterséges intelligencia térnyerésével párhuzamosan egyre több építőipari szereplő használ digitális megoldásokat a beruházások nyomon követésére és ellenőrzésére, de az ilyen eszközök, különösen az AI alkalmazásának azonban van néhány rejtett buktatója. Hogyan kerüljük el ezeket a csapdákat, hogy a digitalizáció és az AI hatékony eszközzé váljon és teljesítse a használatához fűződő elvárásokat - erről ír szakértői cikkében a PlanRadar.

Az építőipart szakmai diskurzus középpontjában az a kérdés áll, hogy mire képes a mesterséges intelligencia és ezt hogyan lehet a lehető legjobban kihasználni. A válaszhoz azt kell megvizsgálni, hogy a projektek szereplői rendelkeznek-e azokkal a helyszínen, munkavégzés közben begyűjtött adatokkal, amelyek nélkülözhetetlenek az AI megbízható betanításához annak érdekében, hogy a fejlett technológia jó megoldásokat kínáljon a döntéshozóknak. A legtöbb esetben itt ütköznek ki a gondok: az információk különálló rendszerekben, eltérő formátumokban, párhuzamos „valóságokban” érhetőek el.

Ez három visszatérő, a projektek nagy részére jellemző hiányosságra vezethető vissza:

Az adatok széttagoltsága: az egyik ellenőrzőlista az egyik alkalmazásban van, a fotók egy másikban, a hibajegyzék egy harmadik rendszer táblázatában, a jóváhagyások pedig kusza e-mail-füzérekben. Egységes dokumentáció: a munkafolyamatok dokumentálása személyenként és akár alkalmanként eltérő. Mindenki a maga által megszokott módon oldja meg a feladatot, ami adatvesztéshez, értelmezési problémákhoz vezethet és hátráltatja az együttműködést a projektek résztvevői között. Feldolgozói kapacitást meghaladó információmennyiség-növekedés: olyan gyorsan áramlanak a friss adatok, hogy a csapatok képtelenek kezelni őket. Következmény: a munkaidő jelentős részét elviszi az utómunka, a konfliktuskezelés és az információkeresés.

„Általános tapasztalat, hogy az információk még a jól szervezett projektekben is egyenetlenül áramlanak a csapatok között, ami azért jelent gondot, mert ha egy adott beruházásban több, párhuzamosan futó "valóság" létezik, akkor az AI nem tudja ezeket összeegyeztetni" – foglalta össze Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere.

Borbély Csaba PlanRadar, regionális vezető

A mesterséges intelligencia azzal dolgozik, amit kap, beleértve a hiányos, duplikált és elavult adatokat is. A hatékonyságát a tanulásához betáplált információk minősége határozza meg. Ha ezek az adatok hiányosak vagy ellentmondásosak, az AI kénytelen találgatni, ami ott rombolja a bizalmat, ahol az ütemezést, a költségeket és a biztonságot érintő döntéseket kell meghozni – tette hozzá Borbély.

A megoldás

A gyakorlati tapasztalatok szerint az AI már ma is képes például napi jelentések tömör összefoglalására, átadási pontok kijelölésére, ismétlődő hibák és problémák azonosítására, csoportosítására, visszatérő biztonsági észrevételek kiemelésére terület vagy szakág szerint, lejárt határidők, hiányosságok jelzésére, a fotódokumentációban fellelhető mintázatok azonosítására. A felsorolt feladatok elvégzéséhez nem kell új eszközöket beszerezni vagy növelni az irodai területet az építkezéseken. Elegendő néhány egyszerű szabályt betartani és a projekt minden résztvevőjével betartatni:

Az alapvető információkat következetes, egységes rögzítése:

mi a probléma (közös kategóriák használatával),

hol található (zónához, helyiséghez vagy tervrajzhoz rögzítve),

ki a felelős a következő lépésért,

mit jelent a hibaelhárításban a „lezárt” állapot (fotós bizonyíték, jóváhagyás vagy ellenőrzőlista-eredmény csatolásával).

A digitális munkafolyamatok kötelező és következetes alkalmazása:

egységes folyamat a hibák rögzítésére, kiosztására és lezárására,

közös, aktuális terv- és dokumentumkészlet,

világos elnevezési és címkézési szabályok a visszakereshetőség érdekében,

egyszerűen kezelhető űrlapok a csapatoknak,

egyértelmű lezárási szabványok, hogy a „kész” mindenkinél ugyanazt jelentse.

Ezek nem látványos megoldások – és éppen ez a lényeg. Minél bonyolultabb egy folyamat, annál nagyobb a veszélye, hogy szoros határidők mellett összeomlik. A korszerű, egységes digitális platformok éppen erre kínálnak megoldást, itt válnak valóban hasznossá a mindennapokban. Amikor a hibákat a helyszínen, egyértelműen, fotókkal és megjegyzésekkel alátámasztva rögzítik, majd egy előre meghatározott rendben javítják, több idő jut az értéknövelő tevékenységre. Ráadásul a platformokon egységesen kezelt adatok, dokumentumok, információk kiváló tananyagot biztosítanak az AI-nak, hogy találgatások helyett a legjobb megoldásokat kínálja fel a döntéshozóknak.

