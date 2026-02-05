  • Megjelenítés
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület
Ingatlan

Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

Portfolio
A Károli Gáspár Református Egyetem csaknem 289 millió forintos beruházással alakítja át korábbi irodaépületét kollégiummá Budapest VIII. kerületében. A Szigetvári utcai ingatlan retrofit jellegű átalakítását a Nostra Casa Kft. végzi: az 1990-es években épült épület meglévő szerkezetére támaszkodva alakítanak ki hallgatói szálláshelyet - írta meg a Magyar Építők.
Property Warm Up 2026
Információ és jelentkezés

A retrofit átalakítás lényege, hogy nem új építkezésről, hanem meglévő épület funkcióváltásáról van szó. Budapest számos olyan ingatlannal rendelkezik, amelyek eredeti rendeltetésüket már nem látják el, akár az ingatlantípus iránti keresletcsökkenés, akár nagymértékű állagromlás miatt. Ezek

átgondolt felújítása a fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb, és a legtöbb esetben gazdaságosabb megoldást kínál, mint egy teljesen új épület felhúzása.

Az épület jelenlegi állapotában, a XIII. kerület Szigetvári utca 7. alatt. Forrás: Google Maps

A jelenlegi fejlesztés eredményeként az egyetem hallgatói egy régi épület keretei között, de teljesen megújult körülmények között kapnak elhelyezést. A beruházás célja a fenntarthatóság, a költséghatékonyság és a városi épületállomány tudatos megújítása, a tervezett befejezési határidő május 29.

A közbeszerzési értesítő alapján a Károli Gáspár Református Egyetem tulajdonában álló, korábban irodaházként és egészségügyi intézményként működő épület hallgatói kollégiumként születik újjá. Az ötemeletes ingatlan mintegy 2500 négyzetméter nettó alapterületű. Az átépítés koncepciója a meglévő szerkezetek kihasználására épül, a tervezett műszaki megoldások ezért nem bontásra, hanem a célzott korszerűsítésre koncentrálnak.

Még több Ingatlan

Új EU-s eszközök jöhetnek a lakhatási válság enyhítésére, fókuszban a beruházások és a rövid távú lakáskiadás

Jogvita a Pázmány-beruházás körül: fellebbezni kíván Lázár János minisztériuma

6100 négyzetméterre írt alá irodabérleti tranzakciót az Uniqa

Az építészeti munkálatok során tehát megtartják a használható elemeket,

miközben a belső tereket a kollégiumi funkciónak megfelelően alakítják át.

A tervezett építészeti módosítások között szerepel a gipszkarton falak részleges átalakítása, új térelválasztók beépítése, a nyílászárók cseréje és korszerűsítése, valamint a vizes helyiségek teljes felújítása. A meglévő padlóburkolatok jelentős része megmarad, ezeket felújítják és megtisztítják.

Átfogó épületgépészeti korszerűsítést is végeznek: a víz- és csatornahálózat modern műanyag csőrendszerrel épül újjá, a klímatechnikai berendezéseket részben átépítik, részben felújítják. Új fűtőtestek és korszerű szabályozók biztosítják majd a megfelelő hőkomfortot, a szellőzőrendszert pedig tűzvédelmi elemekkel és szabályozott légáramlással alakítják ki. Az elektromos hálózatot gyakorlatilag teljes egészében kicserélik, energiatakarékos LED-világítás, mozgásérzékelők és strukturált informatikai hálózat épül ki. A biztonságtechnikai fejlesztések között szerepel a tűzjelző rendszer korszerűsítése, valamint a megfelelő villám- és érintésvédelem kialakítása.

Kapcsolódó cikkünk

6100 négyzetméterre írt alá irodabérleti tranzakciót az Uniqa

Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők

30 éves a Market Építő Zrt.: túlélés és sikerek a rendszerváltás utáni Magyarországon

Megveszi budapesti irodáját a Wizz Air

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Megállította a bíróság a vitatott Pázmány-beruházást a volt rádiószékház helyén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility