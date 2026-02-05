Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

A retrofit átalakítás lényege, hogy nem új építkezésről, hanem meglévő épület funkcióváltásáról van szó. Budapest számos olyan ingatlannal rendelkezik, amelyek eredeti rendeltetésüket már nem látják el, akár az ingatlantípus iránti keresletcsökkenés, akár nagymértékű állagromlás miatt. Ezek
átgondolt felújítása a fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb, és a legtöbb esetben gazdaságosabb megoldást kínál, mint egy teljesen új épület felhúzása.
A jelenlegi fejlesztés eredményeként az egyetem hallgatói egy régi épület keretei között, de teljesen megújult körülmények között kapnak elhelyezést. A beruházás célja a fenntarthatóság, a költséghatékonyság és a városi épületállomány tudatos megújítása, a tervezett befejezési határidő május 29.
A közbeszerzési értesítő alapján a Károli Gáspár Református Egyetem tulajdonában álló, korábban irodaházként és egészségügyi intézményként működő épület hallgatói kollégiumként születik újjá. Az ötemeletes ingatlan mintegy 2500 négyzetméter nettó alapterületű. Az átépítés koncepciója a meglévő szerkezetek kihasználására épül, a tervezett műszaki megoldások ezért nem bontásra, hanem a célzott korszerűsítésre koncentrálnak.
Az építészeti munkálatok során tehát megtartják a használható elemeket,
miközben a belső tereket a kollégiumi funkciónak megfelelően alakítják át.
A tervezett építészeti módosítások között szerepel a gipszkarton falak részleges átalakítása, új térelválasztók beépítése, a nyílászárók cseréje és korszerűsítése, valamint a vizes helyiségek teljes felújítása. A meglévő padlóburkolatok jelentős része megmarad, ezeket felújítják és megtisztítják.
Átfogó épületgépészeti korszerűsítést is végeznek: a víz- és csatornahálózat modern műanyag csőrendszerrel épül újjá, a klímatechnikai berendezéseket részben átépítik, részben felújítják. Új fűtőtestek és korszerű szabályozók biztosítják majd a megfelelő hőkomfortot, a szellőzőrendszert pedig tűzvédelmi elemekkel és szabályozott légáramlással alakítják ki. Az elektromos hálózatot gyakorlatilag teljes egészében kicserélik, energiatakarékos LED-világítás, mozgásérzékelők és strukturált informatikai hálózat épül ki. A biztonságtechnikai fejlesztések között szerepel a tűzjelző rendszer korszerűsítése, valamint a megfelelő villám- és érintésvédelem kialakítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
