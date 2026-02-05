Új EU-s eszközök jöhetnek a lakhatási válság enyhítésére, fókuszban a beruházások és a rövid távú lakáskiadás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unióban egyre szélesebb körben kezelik lakhatási válságként a megfizethető otthonok hiányát, ugyanakkor a döntéshozók szerint a megoldások jelentős része továbbra is nemzeti és helyi szinten dől el. Brüsszel szerepe inkább a koordináció, a finanszírozás ösztönzése és az akadályok lebontása lehet – hangzott el egy miniszteri egyeztetés utáni sajtótájékoztatón, amit Dan Jørgensen, energiaügyért és lakhatásért felelős biztos és Constantinos Ioannou, a soros EU-elnök Ciprusi Köztársaság belügyminisztere tartottak.

Az Európai Bizottság még decemberben mutatta be a megfizethető lakhatást célzó tervét, amelynek keretében többek között szabályozná a rövid távú lakáskiadást, növelné a szociális és megfizethető lakhatás támogatására szánt támogatást, elejét venné a lakáspiaci spekulációnak, erről korábban itt írtunk.

Nem „mindenre Brüsszel a válasz”, de a kereteket segíthet megteremteni

A mostani miniszteri találkozón, amelyen a tagállamok a készülő uniós lakhatási terv prioritásait vitatták meg, elhangzott: nem reális elvárás, hogy az EU úgymond „mindent megoldjon” Brüsszelből, mivel a lakhatás alapvetően decentralizált terület. Ugyanakkor számos olyan elem van, amely közös fellépéssel gyorsíthatja a cselekvést – például

a beruházások mozgósításában, a szabályozási környezet egyszerűsítésében, illetve abban, hogy a tagállamok és városok használható eszköztárat kapjanak.

A soros ciprusi elnökség szerepét a felek a párbeszéd erősítésében és az „agenda előrevitelében” jelölték meg: a tagállamok által felvetett kérdéseket és javaslatokat a következő körökben beépíthetik a készülő intézkedésekbe.

Beruházások, felújítás, üres épületek: a kínálat bővítése a kulcs

A tervezett irányok között több, kínálati oldalt erősítő elem is megjelent:

több beruházás : új lakások építése és a meglévő állomány felújítása,

: új lakások építése és a meglévő állomány felújítása, üresen álló épületek hasznosítása : a cél, hogy a nem használt ingatlanok nagyobb arányban kerüljenek vissza a piacra,

: a cél, hogy a nem használt ingatlanok nagyobb arányban kerüljenek vissza a piacra, pán-európai beruházási platform az Európai Beruházási Bank (EIB) bevonásával,

az Európai Beruházási Bank (EIB) bevonásával, adminisztratív terhek csökkentése: a releváns szabályok és eljárások átvilágítása, hogy a beruházások gyorsabban indulhassanak.

A vitát követő sajtótájékoztató egyik üzenete az volt, hogy a tervnek rövid időn belül „kézzelfogható” eredményeket kell szállítania az uniós városok számára – nemcsak stratégiai iránymutatást, hiszen a válság itt és most van.

Rövid távú lakáskiadás: nem tiltás, hanem célzott eszköztár jöhet

A találkozón külön hangsúlyt kapott a rövid távú lakáskiadás (short-term rental, STR) kérdése. A döntéshozók szerint több európai városban az Airbnb-jellegű bérbeadások hozzájárulnak a lakhatási költségek emelkedéséhez, és egyes helyeken „kiszoríthatják” a helyi lakosokat a bérleti piacról.

A felvetett irány azonban nem az általános tiltás: inkább olyan kritériumrendszer kidolgozása körvonalazódik, amely meghatározza azokat a lokációkat, amelyek erősebben érintettek. Ezeken a körzeteken belül a városok a felvetés szerint egy eszközlistából választhatnának, a helyi viszonyokra alkalmazva a nekik megfelelőbb megoldást. A téma súlyát jelzi, hogy a résztvevők szerint

a rövid távú lakáskiadás volt az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az elmúlt évben a miniszterek, polgármesterek, bérlői érdekképviseletek és állampolgárok részéről is.

Jogszabályi javaslat hamarosan, akadálybontás az EU-s szabályokban is

A Bizottság oldaláról elhangzott: bár a lakhatási munkacsoport csak nemrég állt fel, a folyamatot minél inkább szeretnék felgyorsítani. A biztos jelezte, hogy

hamarosan jogalkotási javaslat is érkezhet, és már most gyűjtik a tagállamokban, illetve városokban működő jó gyakorlatokat.

Ennek egyik fókusza lehet, hogy felmérik, a városok hol ütköznek – akár uniós szabályokból fakadó – akadályokba, és ezeket hogyan lehet lebontani.

Háttér: mit tartalmaz az EU lakhatási válságot célzó csomagja?

Az Európai Bizottság tavaly december 16-án mutatta be az első „európai megfizethető lakhatási tervet” (European Affordable Housing Plan), amellyel a Bizottság a tagállamokat, régiókat és városokat kívánja támogatni ott, ahol a közös uniós fellépés hozzáadott értéket tud adni. A Bizottság szerint a lakhatási válságot az elmúlt évtized jelentős áremelkedéseivel indokolja: az EU-ban átlagosan több mint 60%-kal nőttek a lakásárak és több mint 20%-kal a bérleti díjak tíz év alatt.

Négy fő irány: kínálat, beruházás, STR, célzott szociális fókusz

A Bizottság tájékoztatása szerint a terv egyszerre több csatornán avatkozna be:

kínálatbővítés és felújítás,

és felújítás, beruházások és reformok ösztönzése,

és reformok ösztönzése, rövid távú lakáskiadás kezelése a leginkább érintett területeken,

kezelése a leginkább érintett területeken, a válságtól leginkább érintettek támogatása (például fiatalok, alacsony jövedelműek; külön említik a diák- és szociális lakhatás erősítését, illetve a hajléktalanság kezelésénél a Housing First megközelítést).

A csomag részeként a Bizottság egy Európai Lakhatási Szövetség (European Housing Alliance) felállítását is belengette, amely a tagállamok, városok, intézmények és piaci szereplők közötti végrehajtást gyorsíthatja.

A finanszírozási lábban fontos szerepet kap az Európai Beruházási Bank. Az EIB 2026-ra 6 milliárd euróra emelné a lakhatáshoz kapcsolódó finanszírozását, és a Bizottsággal közösen pán-európai beruházási platformon dolgozik, amely a projektek és a tőke összekötését segítené, akár nemzeti fejlesztési bankok bevonásával is.

Iparági és adminisztrációs fókusz: építőipari stratégia, engedélyezési gyorsítás

A csomaghoz kapcsolódik a Bizottság lakásépítési/építőipari stratégiája is („European Strategy for Housing Construction”), amely az ágazat termelékenységének és kapacitásainak erősítésére koncentrál. A dokumentum többek között az engedélyezési folyamatok egyszerűsítését és digitalizálását (például BIM-alapú, digitális engedélyezés), valamint a tagállami eljárások feltérképezését irányozza elő 2025 decembere és 2026 októbere között. A cél, hogy ez később uniós szintű javaslatokba is beépülhessen. A csomag egy másik eleme az állami támogatási keretek esetleges módosítása, hogy a tagállamok könnyebben támogathassanak szociális és megfizethető lakhatási beruházásokat.

A címlapkép illusztráció.

