Bérbe adhatják a Papp László Sportarénát

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent határozat szerint az állam 2027 januárjától 2036 decemberéig, egy tízéves időszakra adná bérbe a Papp László Sportarénát. A tervek alapján a létesítmény hosszú távon is állami hasznosításban maradna.

A bérleti megállapodás több lényeges feltételt is rögzít. Az állam a teljes bérleti időszak alatt összesen 120 napra jogosult lenne olyan beruházási munkálatokat végezni az arénában, amelyek a létesítmény használatát korlátozhatják. Emellett a szerződés értelmében az állam évente 22 napra kedvezményes feltételekkel használhatná a sportarénát.

A Papp László Sportaréna a közeljövőben jelentős korszerűsítésen esik át. A modernizációs munkák a tervek szerint 2026 és 2028 között zajlanak majd. A felújításhoz szükséges tervdokumentáció összeállítása jelenleg is folyamatban van.

A létesítményt az elmúlt közel két évtizedben a Gránit Pólus társaság bérelte és üzemeltette, 2006-tól 2025 végéig. A vállalat szerződése tavaly decemberben járt le. A 2026-os átmeneti időszakra a bérleti jogokat a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó RaMpART csoport szerezte meg.