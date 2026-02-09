Itt a várva várt fordulat: csökkenhet idén a kihasználatlanság az ipari ingatlanpiacon

„2025 erős év volt az ipari piac számára, magas tranzakciós volumenekkel és az új átadások terén robusztus számokkal" - idézi a riport Kis Rolandot, az ipari ingatlanok bérbeadásáért felelős vezetőt.
A 2026-ra várható mérsékeltebb építési tevékenység 2026 végére javíthat a kihasználatlansági szinten
- tette hozzá Kis.
A negyedik negyedév és 2025 főbb mutatói
- Teljes állomány: 4,08 millió négyzetméter +9% év/év
- Üresedési ráta: 12.8%, +490 bps év/év
- Építés alatt: 301 000 négyzetméter, -4% év/év
- Prime bérleti díj: €5,5 négyzetméter /hó, stagnált év/év
- Átadás (2025): 327 000 négyzetméter, +43% év/év
- Teljes felszívás (2025): 667 000 négyzetméter, +9% év/év
Az új fejlesztések egyre nagyobb hányadát adják át magas előbérleti arányokkal, vagy teljes előbérlettel - írja jelentésében az IO Partners.
Tavaly a bruttó abszorpció Budapest ipari és logisztikai ingatlanpiacán elérte a 667 000 négyzetmétert, megközelítve a legutóbbi csúcsot, és 9%-kal haladta meg a 2024-es szintet. A bérleti szerződések megújításai a teljes bérbeadási tevékenység 33%-át tették ki, ami 10 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.
Az előzetes bérbeadások miatt erősödik a nettó felszívás
A nettó piaci felszívás (vagy nettó abszorpció): a bérbeadott állományban történt változást mutatja a vizsgált időszakban. A nettó abszorpció és a bruttó bérbeadás közti különbséget a bérlet megújítások, az előbérletek valamint a piacról kivonuló bérlők eredményezik.
Budapesten belül a nyugati ipari-logisztikai régióban erőteljes növekedést regisztrált az IO Partners, míg a déli régióban maradt a legalacsonyabb az üresedési ráta.
|
Reptér
|
Belváros
|
Észak
|
Dél
|
Kelet
|
Nyugat
|
Állomány (négyzetméter)
|
936 000
|
167 000
|
518 000
|
1 116 000
|
386 000
|
960 000
|
Változás (év/év)
|
+10%
|
+4%
|
+7%
|
stagnált
|
+18%
|
+18%
|
Üresedés
|
9,8%
|
20,4%
|
12,5%
|
5%
|
27,3%
|
17,7%
|
Változás (bázispont, év/év)
|
+440
|
+1080
|
-360
|
-230
|
+2600
|
+870
|Forrás: IO Partners
A tavalyi év negyedik negyedévében hét ipari épületet adtak át a nagy-Budapest nevű fejlesztési régióban (161 610 m²), 2025 folyamán pedig összesen körülbelül 327 500 m² új ipari terület került a piacra.
Építési volumen
Az alábbi táblázatban az IO Partners németországi és régiós gyűjtése látható az országok szerinti prime bérleti díjakról és prime hozamokról - az előbbi Németországban természetesen a legmagasabb, ezt követi a régió legfejlettebb piaca, Csehország, majd Szlovákia. A legalacsonyabb átlagos prime bérleti díjjal Szerbiában kell számolni. A hozamok Németország után Csehországban voltak a legalacsonyabbak és Romániában, illetve Szerbiában a legmagasabbak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fejet hajtanak az uniós vámok előtt, csak jussanak be a piacra
Még a világ legnépesebb országa sem kap kivételeket Ursula von der Leyentől.
Markáns fordulat jön - Megszólaltak a meteorológusok
Hétvégére jöhet lehűlés
Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: egy meglepő területen is szembetűnő volt a hatás
Megnéztük, mekkora visszhangot váltott ki.
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Az amerikai deviza egy közel két évtizedes trendvonalról szakad le.
Hiába van meleg, jön az ónos eső
Figyelmeztetnek a meteorológusok.
Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Nem az állampapír lett a legnépszerűbb.
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Homályos nyilatkozatot közölt Új-Delhi.
Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére
A francia arzenál krémjét fogja megkapni Kijev.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?