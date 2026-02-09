  • Megjelenítés
Itt a várva várt fordulat: csökkenhet idén a kihasználatlanság az ipari ingatlanpiacon
Itt a várva várt fordulat: csökkenhet idén a kihasználatlanság az ipari ingatlanpiacon

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Budapest ipari ingatlanpiaca erős 2025-ös évet zárt, amelyet magas átadási volumenek és az előzetes bérbeadásoknak köszönhető robusztus bruttó abszorpció, azaz felszívás jellemezte. Az üresedési ráta a folyamatos fejlesztések közepette 2025 negyedik negyedévének végére elérte a 12,5%-os szintet - írja friss elemzésében az IO Partners. Várakozásuk szerint az idén várható mérsékeltebb építési tevékenység 2026 végére javíthatja a kihasználatlansági szintet.

„2025 erős év volt az ipari piac számára, magas tranzakciós volumenekkel és az új átadások terén robusztus számokkal" - idézi a riport Kis Rolandot, az ipari ingatlanok bérbeadásáért felelős vezetőt.

A 2026-ra várható mérsékeltebb építési tevékenység 2026 végére javíthat a kihasználatlansági szinten

- tette hozzá Kis.

A negyedik negyedév és 2025 főbb mutatói

  • Teljes állomány: 4,08 millió négyzetméter +9% év/év
  • Üresedési ráta: 12.8%, +490 bps év/év
  • Építés alatt: 301 000 négyzetméter, -4% év/év
  • Prime bérleti díj: €5,5 négyzetméter /hó, stagnált év/év
  • Átadás (2025): 327 000 négyzetméter, +43% év/év
  • Teljes felszívás (2025): 667 000 négyzetméter, +9% év/év

Az új fejlesztések egyre nagyobb hányadát adják át magas előbérleti arányokkal, vagy teljes előbérlettel - írja jelentésében az IO Partners.

Még több Ingatlan

Ítélt az S&P: évek óta halmozódnak az eladatlan lakások a világ második legnagyobb gazdaságában

Budaörsön bővíti budapesti portfólióját a Logicor

300 új otthon startos lakás épül Újpesten

Tavaly a bruttó abszorpció Budapest ipari és logisztikai ingatlanpiacán elérte a 667 000 négyzetmétert, megközelítve a legutóbbi csúcsot, és 9%-kal haladta meg a 2024-es szintet. A bérleti szerződések megújításai a teljes bérbeadási tevékenység 33%-át tették ki, ami 10 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Az előzetes bérbeadások miatt erősödik a nettó felszívás

Kék oszlop: bruttó felszívás, zöld oszlop: nettó felszívás (négyzetméter). Forrás: IO Partners.

A nettó piaci felszívás (vagy nettó abszorpció): a bérbeadott állományban történt változást mutatja a vizsgált időszakban. A nettó abszorpció és a bruttó bérbeadás közti különbséget a bérlet megújítások, az előbérletek valamint a piacról kivonuló bérlők eredményezik.

Budapesten belül a nyugati ipari-logisztikai régióban erőteljes növekedést regisztrált az IO Partners, míg a déli régióban maradt a legalacsonyabb az üresedési ráta.

 

Reptér

Belváros

Észak

Dél

Kelet

Nyugat

Állomány (négyzetméter)

936 000

167 000

518 000

1 116 000

386 000

960 000

Változás (év/év)

+10%

+4%

+7%

stagnált

+18%

+18%

Üresedés

9,8%

20,4%

12,5%

5%

27,3%

17,7%

Változás (bázispont, év/év)

+440

+1080

-360

-230

+2600

+870
Forrás: IO Partners            

A tavalyi év negyedik negyedévében hét ipari épületet adtak át a nagy-Budapest nevű fejlesztési régióban (161 610 m²), 2025 folyamán pedig összesen körülbelül 327 500 m² új ipari terület került a piacra.

Építési volumen

IOpartners1
Oszlop: Új átadás (négyzetméter); vonal: üresedési ráta. Forrás: IO Partners

Az alábbi táblázatban az IO Partners németországi és régiós gyűjtése látható az országok szerinti prime bérleti díjakról és prime hozamokról - az előbbi Németországban természetesen a legmagasabb, ezt követi a régió legfejlettebb piaca, Csehország, majd Szlovákia. A legalacsonyabb átlagos prime bérleti díjjal Szerbiában kell számolni. A hozamok Németország után Csehországban voltak a legalacsonyabbak és Romániában, illetve Szerbiában a legmagasabbak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

