Otthon Centrum: az Otthon Startos lakások vásárlói között tavaly jelentős volt a befektetők aránya

A tavalyi év legfontosabb ingatlanpiaci történése egyértelműen az Otthon Start Program bejelentése, és a párhuzamosan érkező, ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos csomag volt. A cél egyértelmű: enyhíteni a főként a fővárosban és nagyvárosokban tapasztalható lakhatási válságon, és konszolidált áru új lakások vásárlásához (is) hozzásegíteni a fiatalokat. De vajon tényleg ez a kedvezményezett csoport az egyetlen, aki jól jár, vagy a befektetők is meglátják a lehetőséget a támogatott hitelkonstrukcióban? Élhetők lesznek az új lakásprojektek, akkor is, ha kevéssé kapcsolódnak be a város szövetébe? Többek között erről is kérdezte a Portfolio Vincze Editet, az Otthon Centrum Solutions ügyvezetőjét. Az interjúban szó esett ezen kívül a használt lakások áremelkedéséről, az új Otthon Startos lakóprojektek ellentmondásairól, és arról, hogy mire érdemes ma odafigyelnie egy vásárlónak – legyen magánvásárló vagy befektető – ha a konstrukció adta lehetőségeket a leghatékonyabban akarja kihasználni.

Sokan úgy emlékeznek, hogy az új építésű lakások éveken át az ingatlanpiac „aranytojást tojó tyúkjainak” számítottak, kis túlzással ártól függetlenül mindig volt rá kereslet. Valójában mennyire igaz ez a piaci legenda, és ha igen, mikor zárulhatott le az a korszak?

Az új lakás-piac soha nem volt tartósan egyenletes, inkább ciklikusság jellemzi. A kétezres évek elején valóban hatalmas lendülettel jelentek meg a nagy, gyakran külföldi fejlesztők, a kínálat bővült, a minőség szintet lépett, és a vevői oldal ezt azonnal visszaigazolta. A 2009-es pénzügyi válság viszont derékba törte a szektort, sok projekt félbemaradt vagy bedőlt, volt, ami visszakerült a finanszírozókhoz, és a szereplők egy része elhagyta a piacot. 2015 után aztán újra erőre kapott az újlakás építési kedv. Emelkedni kezdtek a bérek, beindultak a családtámogatási programok, a hitelkamatok csökkentek és volt egy erősödő szociális igény a piacon a megújulásra.

Vincze Edit, az Otthon Centrum Solutions ügyvezetője

Az elmúlt 10 évre is egy folyamatos hullámzás volt jellemző, amihez mindig alkalmazkodnunk kellett. A covid járvány, vagy az ukrán háború első időszaka hozott bizonytalanságot az újlakások piacára is. Aztán az állampapírok egyre magasabb és kiemelkedő hozama szívta el jelentősen a befektetőket az ingatlanpiacról. Később, amikor konszolidálódott a hozam, visszatértek a befektetők is, és ismét szép számban vásároltak lakásokat.

A legnagyobb nyertesek azok voltak, akik 2018 és 2023 között új lakásba fektettek, ők valóban aranytojást tojó tyúkot vásároltak.

A lakások értéke ezen időszak alatt megduplázodott, sőt egyes lokációk tripláztak is a fővárosban. Ennek nemcsak az élénk kereslet volt az oka, hanem az is, hogy sokkal kevesebb lakás épült, mit amire igény lett volna. És ha keresleti piacon kevesebb a termék, az mindig árfelhajtó hatású.

Az év ingatlanpiaci eseménye egyértelműen az Otthon Start Program bejelentése, és a közvetetten hozzá kapcsolódó, az ingatlanfejlesztők számára kedvező intézkedéscsomag. Hogyan hat ez a piacra, valóban képes-e elérni a kitűzött célt, a fiatalok lakáshoz jutását?

A döntéshozókon egyre nagyobb volt a nyomás, hogy a Budapesten és nagyvárosokban tapasztalható lakhatási válságot valahogy kezeljék. Az a döntés, hogy kedvezményes hitellel támogassák a vásárlást, nagy segítség a fiatalok számára, és jó irány. Azonban, ha az adatainkat vizsgáljuk, az első hónapok tapasztata szerint, az új és használt lakások esetében is 1.5 millió Ft/m2-ben maximalizált árplafon több negatív tendenciát indított el.

A használt lakásoknál rövid idő alatt 15-25%-kal emelkedtek meg az árak a programban érintett lakástípusok esetében. Egy felújítandó zuglói panellakást tavasszal például még 59 milló Ft-ért hirdettek.

Ugyan ezt a lakást szeptemberben 71,5 milló Ft-ért adtak el és ma 75 milliós hirdetés sem ritka.

Pedig a legtöbb lakás esetében, a felújítás még további sok millió forintos tétel lesz a vevőnek. Így amit megnyert a kamatkedvezménnyel, sajnos kifizeti a magasabb vételár költségeivel és kamataival. Ezzel a szumma költségtömeggel, a nap végére olyan négyzetméterár jön ki, hogy amennyiér már új lakást is vehetett volna a vevő.

Ezzel szemben, az új építésű projekteknél kisebb a fejlesztő mozgástere, mert a futó projektek esetében a telek ára, a kivitelezői szerződések, az anyagárak és a finanszírozás már a program meghirdetése előtt kötöttebbek voltak. Van finomhangolás, átcímkézés, kedvezményes akciók, de a fővárosra jellemző közel 2 millió Ft/m2-es átlagos újlakás árakat, nem lehetett tömegével hetek alatt 1,5 milló Ft/m2 alá csökkenteni. Most szinte minden fejlesztő vizsgálja, hogy hogyan tudna megfelelni a programnak, de nincsenek könnyű helyzetben.

A legnagyobb kockázat, hogy senki sem látja előre, meddig és milyen feltételek mellett marad a konstrukció. Nem könnyíti meg a fejlesztők tervezési munkáját az sem, hogy a kisebb és közepes volumenben fejlesztők a kormányzati kiemelt projektekkel versenyeznek majd.

Általánosan felmerülő kérdés a közbeszédben, hogy a relatív olcsóság nem fog-e jelentős minőség- és műszaki tartalom-csökkenéssel járni. Joggal aggódhatnak a vásárlók?

Az elmúlt években a magyar lakófejlesztésekben látványos minőségi ugrás történt. Megjelentek a nemcsak energetikában, hanem használhatóságban és komfortérzetben is jobb alaprajzok, a tárolási megoldások, a közösségi terek, a parkfejlesztések és a házon belüli szolgáltatások mind hozzátettek a fejlesztők értékajánlatához. Nagyon szép építészeti megoldások is születtek, sokkal jobb minőségű anyaghasználat mellett.

Ma az egységes négyzetméterár-plafon, a kiemelt státusz érdekében nagy lakásszám feltétel és a beépíthetőséget érintő elvárások együttese könnyen egy basic kínálat felé tolják a piacot.

Az építészetileg egyszerűbb épületek hatékonyan, gyorsan, előregyártott elemekből is épülnek, ami jelentősen csökkentheti az építési költséget. A nyáron életbelépő TÉKA szabályozás is hozott fejtörést okozó változásokat. A kötelező tároló-kialakítás minden lakáshoz például újdonság. Bár azon az elmúlt hetekben változtattak, hogy nem kell kötelezően a lakásban lennie, de számolni kell vele. Így a fejlesztő sokszor kénytelen további költségcsökkentőket beépíteni. Például megszűnik az egyedi műszaki igények kezelése, vagy a burkolatválasztás egyszerűen egy sötét és egy világosra korlátozódik.

Olcsóbb lesz az ajtó, a szaniter, a közlekedők burkolata.

A másik nagy kérdés, hogy a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek esetében az önkormányzatokkal való egyeztetés esetleges kimaradása, milyen hatással lesz a projektek környezetére és az ott élők számára? Jelenleg a nagy projektek esetében szinte mindig van a fejlesztőnek vállalása az önkormányzat felé. Akár közműveket, utakat, játszóteret, óvodát, bölcsödét finanszíroznak a beruházók. Ezek a szempontok a vevők számára fontosak, amikor hosszú távra kiválasztják az új otthonukat.

Ha a hosszabb távú értékállóság került szóba, akkor nem lehetséges, hogy ezeknél a lakásoknál is évtizedek múlva egy olyan „panelreneszánsz-szerű” folyamat megy végbe, mint az elmúlt években a lakótelepeken?

Értem az összefüggést, de azt gondolom, hogy a nagy 70-es évekbeli lakótelepépítési hullám teljesen más társadalmi és lakhatási viszonyok között ment végbe. Sokaknak egy panellakás volt az első olyan ingatlan az életében, amelyben volt például fürdőszoba. Óriási életminőség-növekedést jelentett a beköltözőknek, arról nem is beszélve, hogy a legtöbbször ezek a projektek végigondolt városfejlesztési koncepció mentén valósultak meg. Kiépítették a tömegközlekedést, épültek óvodák, iskolák, rendelők stb., gyakorlatilag új, integráltan működő városrészeket hoztak létre.

Most egyáltalán nem ez történik.

Egyébként az említett panelreneszánsz – az anyagiakon kívül – pont a közvetlen lakókörnyezet élhetősége, szolgáltatásokkal való ellátottsága miatt alakult ki az elmúlt években.

Azt valóban érdemes átgondolni, hogy mi lesz, ha ezek a lakások elkezdenek forogni néhány év múlva a másodpiacon? A magasemeleti, jó tájolású, világos, kedvezőbb alaprajzú lakások értéke nőni fog. – bár ezeknek a lakásoknak többsége ritkán fér bele most is az 1,5 millió Ft-os m2 árba. A maradéknál esélyesebb, hogy az árplafon közelében marad, és nem biztos, hogy egész tömbök közérzetét emelő „reneszánsz” következik.

Az értéknövekedés döntő tényezői az új lakások esetében: a minőség és a környezet.

Ha a projekt valódi értékeket képvisel, és a környék fejlődésével együtt halad, akkor van esélye a további felértékelődésre. Ha pusztán az árplafonra optimalizál, akkor az gyorsabban indulhat avulásnak és a gyengébb üzleti potenciál valós kockázatot is jelenthet.

Hogyan hatott a használt lakás-piacra a program bejelentése?

A jelentős használt lakás áremelkedés, tulajdonképpen az új lakás-piacot hozta helyzetbe. Ha a vevő közel azonos áron tud használt- és új lakást is venni, akkor utóbbi mellett fog dönteni, mert kevesebb kockázatot vállal, nincs felújítási költség jó pár évig, és nem futja a régi tárasház műszaki állapotának kockázatát sem. Egy lakásfelújítás több hónapig húzodhat, az újépítésű lakásnál pedig az átadásig kell hónapokat várni, ez az olló is szinte már összeért. Sőt a teljes költségkeret és a műszaki tartalom kiszámíthatóbb az új lakásoknál, ráadásul a ház és a lakás is több éves garanciával rendelkezik.

Aki végigszámolja a finanszírozást, a felújítás költség- és időigényét, a bérbeadhatóság realitását és a kilépési pontot, az sokszor arra jut, hogy a támogatott hitellel együtt is az új építés jelenti a jobb lehetőséget.

Szinte minden válaszánál evidens vásárlóként jönnek szóba a befektetők, miközben a program deklarált célja a lakhatási válság enyhítése, és a fiatalok – lakhatási célú – lakásvásárlásának támogatása. Nincs ebben valami ellentmondás?

Ahogy említettem, a program papíron szelektál, de azt tapasztaltuk az első hullámban, hogy aki csak tehette és volt tőkéje, az a maga, vagy gyerekei nevére vett gyorsan néhány lakást a konstrukcióban.

Gyakran létrejönnek ezzel többlakásos „családi” ingatlanportfóliók, amelyek nem lakhatási-, hanem inkább befektetői célt szolgálnak.

Azt tapasztaltuk, hogy az Otthon Startos lakások legalább 30-40%-át befektetők vették meg az első két hónapokban. Ez a lendület mára azért visszaesett, mert az összes gyerek nevén van már lakás.

Befektetői szemmel milyen hozamszintek mellett érdemes ma új lakást venni, és hogyan változott a befektetői stratégia a program bejelentésére?

Néhány éve a 6-7 százalék körüli bruttó bérleti hozam is elérhető volt, ma a megnövekedett lakásárak és a bérleti díj korrekciója miatt, a négy-öt százalék közötti sáv érhető el, de ez is több dolog függvénye. Ha csak a bérleti díjból származó hozamtermelésre fókuszálna a befektető, akkor bőven találna ennél kecsegtetőbb befektetési alapot vagy állampapírt. A fókusz éppen ezért néhány éve áthelyeződött az értéknövekedésre.

Befektetőként azt az ingatlant érdemes keresni, ami három-öt-tíz év távlatában a legnagyobb értéknövekedésen mehet keresztül:

jó lokációval, a projekten belüli jó pozícióval, kedvező műszaki minőséggel és vonzó értékajánlattal bír a vevők felé. A bérleti piacon pedig jellemző, hogy a minőségi lakásokra, minőségi bérlők érkeznek. Megfizetik, hosszabb távon maradnak és az a tapasztalat, hogy jobban is vigyáznak a lakásokra. Ezt a fajta szemléletet látjuk most például a városligeti fasoron épülő projektünk esetében.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 26. Történelmi csúcsot dönthet idén a jelzáloghitelezés

Aki nem csak egy lakásban gondolkodik befektetőként, hanem nagyobb összeget szánna vásárlásra, azoknak a diverzifikáció lesz a kulcs a hozam maximalizáláshoz. Sokan összeállítanak egy portfóliót úgy, hogy egy program- támogatott, használt lakást párosítanak egy belsőbb, presztízsben erős egységgel és egy vidéki, bérbeadhatóság szempontjából stabil ingatlannal.

Ez a mix a hozamot és a kockázatokat is optimalizálni tudja, ha körültekintően választanak projektet és lakást.

Sőt, mi már külföldi ingatlanvásárlásban is teszünk javaslatokat az ügyfeleknek. Ugyanilyen fontos a kilépési pont tudatos megtervezése, ha valaki rövid, vagy középtávban gondolkodik más desztinációban is.

Ha egy budapesti ingatlanbefektető pont a portfólió-diverzifikáció miatt vidéken keresne ingatlant, hol találna olyan nagy lakóingatlan-projektet, amelyben érdemes lenne gondolkodnia?

Debrecenben, Kecskeméten és Szegeden látunk jelenleg aktív piacot. Ezekben a városokban a bérleti piacot a nagy beruházások munkaerőigénye pörgeti, ami kedvez a befektetőnek. Több estben a bérleti díjak a budapestivel vetekszenek. A vásárlói oldalon ugyanakkor látni kell, hogy a külföldi munkavállalók jellemzően bérelnek, nem vesznek, tehát a vásárlói kosár szerkezete más, a befektetők esetleg nagyobb súlyban lehetnek.

A projekt időzítése és a bérlői kör tartóssága kulcsfontosságú.

Ahol az ipari jelenlét hosszabb távon stabil, ott jó a kockázat–hozam arány. Az agglomerációban és a kisebb városokban a helyi, önerős fejlesztők sor- és ikerházas projektjei sokszor jól teljesítenek, mert a telekár és a kivitelezési modell lehetővé teszi az alacsonyabb árazást, ráadásul a méretüknél fogva az infrastruktúra ellátottság sem szokott problémát okozni. Ezeknél is igaz, hogy az elhelyezkedés, a közlekedés és a környék várható további fejlődése dönti el, hogy jó üzlet-e egy befektetőnek.

Mi jelentheti ma egy ingatlanközvetítő plusz hozzáadott értékét, amikor várhatóan nagyon hasonló árazású, új építésű lakások kerülnek piacra. Mi az, amiben más az Otthon Centrum, mint a versenytársak?

Két dolgot tartok meghatározónak. Az egyik az információ. Több ezer eladott új lakás, nagyon sok fejlesztővel szerzett két évtizedes tapasztalat, és jelenleg is több mint száz aktív projekt napi szintű követése ad egy olyan rálátást, amelyből pontosan tudjuk mérni a piacot. Hatékonyan tudjuk támogatni a velünk együttműködő fejlesztők munkáját a projektelőkészítéstől a lakásmixen át a marketing és értékesítési stratégiáig, egészen az utolsó lakás eladásáig.

A másik, a vevők személyre szabott ügyfélkiszolgálása. Amikor bejön egy érdeklődő az Otthon Centrumhoz, akkor elsősorban az ő igényét, személyes preferenciáit helyezzük előtérbe. Nemcsak egy „darab terméket” akarunk neki eladni, hanem az élethelyzetének megfelelő lakást keressük számára a kínálatunkból. Amikor végigbeszéljük a céljait, az elképzelését és a finanszírozási lehetőségeit, akkor látjuk pontosan, hogy számára mi lesz a legjobb megoldás.

A legtöbb esetben nem az, amit ő annak gondolt elsőnek.

Befektetőknél ugyanígy működik a közös gondolkodás: a hozam, a bérlői profil és a kilépési pont hármasa együtt adja ki, hogy mi lehet a legjobb megoldás. Sokszor előfordul, hogy a vevő végül egy olyan projektben vásárol, aminek a hirdetését minden nap látta, de fel sem merült számára, mint lehetséges opció. Az adatbázisunkban sok ezer potenciális vevő várja a fejlesztők off-market ajánlatait is.

A jó közvetítő ma nem egy terméket ad el, hanem egy problémát old meg, és ezzel értéket teremt a vevőnek és a fejlesztőnek is.

Ha egyetlen üzenetet kellene megfogalmaznia a vevőknek és egyet a fejlesztőknek, mi lenne az?

Függetlenül attól, hogy valakinek milyen anyagi lehetőségei vannak az első saját lakásának megvásárlására, fontos, hogy ne csak az otthonaként, hanem befektetésként is tekintsen rá. Ezt mérlegelve, minden szempontot megvizsgálva hozzon hosszú távú döntést és tegye le a voksát egy ingatlan mellett.

Ez sokszor nem könnyű feladat, érdemes a folyamathoz szakember segítségét is igénybe venni.

A rutinos befektetők szerintem tudják, hogy mit kell venni, és mikor kell eladni. Nekik inkább azt érdemes átgondolni, hogy maradnak-e lokációban és minőségben a jobb lakásoknál, vagy sodródnak az olcsóbb termékek irányába? Azt érdemes majd nekik mérlegre tenni, hogy az olcsóbb termék, bérlői minőségben és értéknövekedésben tudja-ee majd azt hozni, ami az elvárásuk? A támogatott konstrukciók ideiglenesen átrendezhetik az erőviszonyokat, de hosszútávon még nem látjuk, mi lesz az eredménye.

A cikk megjelenését az Otthon Centrum támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Berecz Valter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ