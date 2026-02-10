  • Megjelenítés
Gigantikus terület átmeneti sorsa dőlhet el a fővárosban: március közepéig bárki beleszólhat
Gigantikus terület átmeneti sorsa dőlhet el a fővárosban: március közepéig bárki beleszólhat

Megkezdődik az átmeneti közparki hasznosítás közösségi tervezése Rákosrendezőn, Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területén. A Fővárosi Önkormányzat olyan jelentkezőket vár, akik részt vennének a terület ideiglenes, közparki és szabadidős funkcióinak kidolgozásában, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a hosszú távú fejlesztési koncepció véglegesítése is – hívja fel a figyelmet az epiteszforum.hu.
Rákosrendező sorsáról hosszú távon a jelenleg is készülő urbanisztikai és közterület-fejlesztési Mesterterv dönt majd, amelynek tervpályázati értékelése folyamatban van. A terület a végleges koncepció elkészültéig sem marad azonban kihasználatlan: a főváros vezetése úgy határozott, hogy közösségi bevonással

kidolgoznak egy átmeneti, elsősorban közparki és szabadidős funkciókat szolgáló hasznosítási tervet.

Az átmeneti használat gondolata eredetileg 2024 májusában merült fel, amikor Bardóczi Sándor főtájépítész munkatársaival helyszíni szemlét tartott. Akkori elképzeléseik között szerepelt egy ideiglenes közpark létrehozása, ipari épületekben kialakított vendéglátóhelyek megnyitása, valamint zenei próbatermek kialakítása is.

20240327_163108
A terület állapota 2024 márciusában. A szerző fotója.

A most meghirdetett fővárosi kezdeményezés keretében bárki jelentkezhet, aki szeretne hozzájárulni a terület következő éveinek alakításához. Azok számára, akik konkrét javaslatokkal rendelkeznek, szakmai tapasztalatuk van, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a fejlesztés iránt, online kérdőív érhető el. A jelentkezők megjelölhetik, hogy a tervezési folyamatban, a kivitelezésben vagy akár a későbbi működtetésben vennének szívesen részt.

A Rákosrendező jövőjének eldöntésére kiírt nemzetközi urbanisztikai tervpályázat második fordulójába jutó építészirodáknak egyébként ma délig kellett beadnia a végleges pályaműveit - erre Vitézy Dávid, A Fővárosi Közgyűlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke hívta fel a figyelmet a közösségi médiában. A 17 fős, hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri ezek közül választja majd ki a a győztes tervet, a pályázók kilétének ismerete nélkül. A végső döntést március végére hozza meg a bírálóbizottság, akkor minden pályaművet bemutatnak majd. 

Addig is felmerült a lehetőségek között, hogy a terület fesztiválhelyszínként működjön, a jelenleg üresen álló épületeket művészeti és közösségi térré alakítsák, megőrizzék és bemutassák a vasúti örökséget, illetve közösségi kerteket hozzanak létre. A sport- és szabadidős létesítmények közül felmerült egy interaktív kalandpark, gördeszkás és BMX-pálya, kerékpáros pumpapálya, valamint egy KRESZ-park kialakítása is.

20240327_163357
A terület állapota 2024 márciusában. A szerző fotója.

A jelentkezési időszak 2026. március 15-én zárul, ezt követően, várhatóan március-április folyamán, két-négy közösségi tervezési műhelymunkát rendeznek, ahol a résztvevők szakmai tervezők közreműködésével dolgozhatják ki részletesen az átmeneti használat koncepcióját.

Címlapkép forrása: Portfolio

