Megugrottak a régió ingatlanbefektetései, a helyi tőke az úr

Két visszafogott év után újra erőre kapnak a befektetések a kereskedelmiingatlan-piacon. Az irodáknál esetében a kínálatban szűk belvárosi (CBD) lokációkban stabilizálódtak az értékek; az ipari és logisztikai szektor pedig továbbra is profitált a hosszú távon előrelátható, bérleti szerződések által biztosított bevételekből és a gyártási szektor ellenállóképességéből; a szállodák a turizmus teljes helyreállásával párhuzamosan erősödtek; míg a retail parkok újra igazolták, hogy gazdasági ciklusokon átívelően stabil befektetési eszköznek számítanak.
2025 egyik meghatározó jellemzője
a belföldi tőke kiemelkedő szerepe volt, különösen Csehországban és Lengyelországban,
ahol a helyi befektetők határozottan betöltötték az óvatosabb globális szereplők által hagyott űrt. Ez a változás nemcsak a tranzakciós aktivitást tartotta fenn, hanem a régió befektetési dinamikáját is átalakította.
Csehország történelmi mércét állított fel
Csehország egyértelműen a régió legerősebb teljesítményét nyújtotta: 4,3 milliárd eurós befektetési volumennel minden idők legmagasabb értékét érte el. A piacot döntően belföldi ingatlanalapok és magántőke vezérelte, ami a globális volatilitás ellenére is ritka stabilitást és gyors végrehajtást eredményezett. A cseh befektetők regionális szinten is aktívak voltak: közel 600 millió eurót fektettek be Lengyelországban, valamint 266 millió eurót Szlovákiában, tovább erősítve Csehország pozícióját Európa egyik legellenállóbb befektetési piacaként.
Az év végi zárások feltárták a lengyel piac likviditását
Lengyelország megőrizte vezető szerepét a régióban 4,5 milliárd eurónyi tranzakcióval. Bár a főbb volumenadatok első pillantásra mérsékeltebbnek tűntek, az alapvető piaci dinamika jelentősen erősödött: az ügyletek közel 40%-a az utolsó negyedévben zárult, ahogy az árképzés egyre világosabbá vált. A belföldi tőke történelmi csúcsra, közel 860 millió euróra emelkedett, miközben továbbra is élénk kereslet mutatkozott az irodák, logisztikai portfóliók, retail parkok és a lakóingatlan-szegmens iránt.
A likviditás újra aktivizálódik a régióban
A CEE-régió egészében a finanszírozási feltételek érdemben javultak. A prime hozamok nagyrészt stabilizálódtak, az adósságpiacok újranyíltak, a bankok ismét növekvő érdeklődést mutattak az „A" kategóriás jövedelemtermelő eszközök iránt, miközben maga az ingatlanfinanszírozás is versenyképes befektetési termékké vált. A kiemelt tranzakciók – a prágai Palladium és Myslbek, valamint a lengyel Eko Okna mérföldkőnek számító sale-and-leaseback ügylete – megerősítették, hogy a prime vegyes funkciójú kiskereskedelmi ingatlanok és a gyártáshoz kötődő logisztikai platformok esetében az árak piaci szinten kiegyenlítődtek, lehetővé téve a tranzakciók megvalósulását, és ezzel meghatározva az év eleji piaci hangulatot.
A régió további piacain is növekedtek a volumenek
- Magyarország 0,8 milliárd euróra erősödött vissza, amelyet az irodapiac élénkülése, az erős turizmus és az ázsiai elektromosjármű-ellátási láncokhoz kapcsolódó gyártási beruházások támogattak.
- Románia 0,5 milliárd eurós volumene mögött rendkívül erős bérlői fundamentumok húzódnak meg, különösen a logisztikai szegmensben.
- Szlovákia közel 1 milliárd euróhoz közelített, elsősorban a kiskereskedelmi konszolidációnak köszönhetően.
- Bulgária 0,4 milliárd eurón stabilizálódott, miközben a befektetői bizalom erősödött a 2026. januári euróbevezetést megelőzően.
2026-os kilátások: megalapozott lendület
Előretekintve a Colliers mérsékelt
növekedést prognosztizál a befektetési volumenekben 2026-ban.
A vételi és eladási árak közötti különbségek tovább szűkülnek, a bankok továbbra is hajlandóak finanszírozni a prime és hosszú távú bevételt biztosító eszközöket, miközben a befektetők egyre magabiztosabban strukturálnak egyedi eszközalapú core és core+ tranzakciókat. A CEE-régió megújult pozíciója európai „biztonságos menedékként” egyre több olyan tőkét vonz, amely számára az jövedelembiztonság, a bérleti díjnövekedés és a fundamentumok továbbra is valódi értéket képviselnek. Az infláció enyhülésével, a kamatok fokozatos csökkenésével és az ismét működő adósságpiacokkal a CEE egy önmagát erősítő fellendülés küszöbén áll. Ahogy azt a 2025-ös adatok is mutatják: amikor az eszközök piaci realitásokat tükröző árazással jelennek meg, akkor gyorsan és határozottan gazdára találnak.
Amit 2025-ben láttunk, az nem a túlzott optimizmus visszatérése volt, hanem a realizmusé
– mondta el Grzegorz Sielewicz, Head of Economic & Market Insights, CEE. „A befektetők azért térnek vissza a CEE-piacra, mert végre összhangba került az árazás, a finanszírozás és a bérlői fundamentumok”.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő lépésre szánta el magát a globális olajcég az alacsony olajárak miatt
Nem örülnek neki a befektetők.
Válság vagy lehetőség? Sajátos logika szerint indul a magyar ingatlanalap-kezelő
Schrancz Mihály vezérigazgatóval, a Realis Group alapítójával beszélgettünk.
Kemény ítéletet mondtak a németek: saját szövetségesük lett a világbéke egyik legnagyobb ellensége!
Eddig főleg az oroszoktól féltek, de változott a helyzet.
Hiába dől a pénz a fegyvergyártóhoz, mégis megütötték a részvényt
Hat százalékot esett a papír ma reggel.
Hidegzuhany a javából: brutálisan indul az év a lakásvásárlóknak
Szeptember óta a legmagasabb a lakásár-növekedés.
Trumppal játszatnák ki Orbán Viktort, hogy Ukrajna betegye a lábát a küszöbön az EU-ba
Brüsszelben egy olyan terv ölt testet, amely hiába tartaná még egy évtizeden az unió kívül Kijevet, legalább irányt adna az országnak.
Itt a mesterségesintelligencia-mánia újabb nyertese!
Nagyot ugrott az árfolyam.
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?