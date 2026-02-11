A befektetők fele több épületet adna el régiónkban, mint tavaly; a lakások iránti kereslet dominál

A CBRE európai felmérésében szereplő befektetők egyötöde vagy közép-kelet-Európában aktív, vagy idén szeretne fókuszálni a régióra. Ők erőteljesebben növelnék idén az ingatlanbefektetéseiket, mint az európai átlag, de az eltérés még élesebb az eladási szándékot illetően:
a régiós szereplők fele több épület eladását tervezi 2026-ban, mint tavaly,
szemben a 41%-os európai átlaggal – derül ki a CBRE kereskedelmi ingatlanszolgáltató és befektetési vállalat „European Investor Intentions Survey 2026” kutatásából. Rekordalacsony azok aránya, akik egyáltalán nem akarnak idén eladni – 10%-os szintre csökkent, szemben a két évvel ezelőtti több mint 22%-kal. A tavaly év végén felmért tranzakciós aktivitás alapján idén
még mozgalmasabb lehet a régió ingatlanbefektetési piaca a tavalyi 12,7 milliárd eurós teljes tranzakciós érték után.
„A közép-kelet-európai válaszadók jobban preferálják az értéknövelő stratégiákat, míg az alacsony kockázat-alacsony hozam jellegű befektetések iránti érdeklődés az európai átlagnak megfelelő.
Ez arra utal, hogy a közép-kelet-európai befektetők inkább a magasabb hozamlehetőségekre hajlanak, mint a stabilizált eszközökre
– idézi a tanulmány Borbély Gábort, a CBRE Közép-Kelet-Európa és Magyarország piacelemzési igazgatóját.
Európa-szerte fokozatosan változtak a befektetői szektor preferenciái 2022 óta. A lakóingatlanok egyre dominánsabbá váltak, a 2022-es 23% körüli értékről 2026-ra közel 34%-ra emelkedve, míg a logisztika a 2024-es csúcspont után 2026-ra jelentősen, körülbelül 25%-ra mérséklődött. Ezzel egyidejűleg a kiskereskedelmi és szállodaipari befektetések egyaránt emelkedő trendet mutatnak.
„Kontinensünkön a teljes szektor tekintetében leginkább a lakóingatlanok erősödtek meg az elmúlt években, amelyek 2026-ra is megőrizték vezető pozíciójukat. Az irodák esetében a befektetői preferenciában folyamatos csökkenés tapasztalható, a home office okozta törésből a szektor nehezen tápászkodik fel. A közép-kelet-európai régióban pedig a trendek összhangban vannak az európai iránnyal: a korábbi logisztikai túlsúly fokozatosan kiegyensúlyozottabb portfóliók felé mozdul el, a kiskereskedelem és a szállodák egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Érdekesség, hogy
a régióban is a lakóingatlan-portfoliók iránt lenne a legerősebb a befektetői étvágy, habár az éves forgalom töredéke ered ebből a szektorból
– összegezte Borbély.
A közép-kelet-európai régió esetében az alapvető irány nagyjából hasonló: a befektetők preferenciái a 2024-es logisztikai hangsúlyról egy kiegyensúlyozottabb mix felé mozdulnak el 2026-ra. A kiskereskedelem és a szállodák egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, az irodai szektor megítélése pedig enyhén javult a pandémia utáni évek meredek visszaesést követően. Érdekesség, hogy
a régióban is a lakóingatlan-portfoliók iránt lenne a legerősebb a befektetői étvágy, habár az éves forgalom töredéke ered ebből a szektorból.
„A piaci kihívások között továbbra is a vevői és az eladói oldal közötti árazási eltérések állnak az első helyen, ugyanakkor a CEE régióban hangsúlyosabban jelennek meg a geopolitikai bizonytalanságok, a gyengébb bérlői kereslet, valamint a gazdasági lassulással kapcsolatos kockázatok – ugyanakkor előnynek látják a befektetők az árazást” – tette hozzá Borbély.
Kedvező pénzügyi környezet és támogató piaci tényezők
A kockázatok mellett a befektetők jelentős támogató tényezőket is azonosítanak. A régió országaiban közel 60%-uk említi a csökkenő finanszírozási költségeket, mint befektetési aktivitást ösztönző tényezőt, ami érdemben meghaladja az európai átlagot. Emellett a megkérdezettek szerint a vonzó vételi lehetőségek és a mérséklődő ingatlanfejlesztési állomány is kedvezően hat a befektetői hangulatra.
Átrendeződés Európában – Lengyelország és Varsó erősödő regionális szerepe
A határon átnyúló ingatlanbefektetések szempontjából legvonzóbb városok idei rangsorában jelentős átrendeződés látható Európa-szerte. London stabilan tartja vezető pozícióját, míg Madrid és Barcelona a spanyol gazdaság folyamatos növekedését tükrözve az első öt hely közül kettőt is elfoglal. A legfeltűnőbb változást Varsó jelenti, hiszen az előkelő harmadik helyre emelkedett, ami eddigi legjobb helyezése, és jól alátámasztja a város növekvő vonzerejét a nemzetközi befektetők számára. Ugyanakkor több hagyományosan domináns nyugat-európai központ visszacsúszott: Berlin és Stockholm holtversenyben a 10. helyen áll, míg Párizs a hatodik helyre esett vissza, ami a korábbi évekhez képest mérsékelt versenyképesség-vesztést jelez.
ESG és kockázatkezelés
A fenntarthatóság a CEE régióban is meghatározó szemponttá vált a befektetési döntések során. A befektetők leggyakrabban a meglévő épületek korszerűsítését tekintik az ESG-teljesítmény javításának legfőbb eszközének, és a régióban az európai átlagnál többen várnak el árengedményt a gyenge fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkező ingatlanok esetében. Az ESG-szempontok a régióban elsősorban kockázatcsökkentési és költségérzékeny megközelítésen keresztül jelennek meg, ugyanakkor szinte valamennyi befektető döntésére hatással vannak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
