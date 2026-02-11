Új igazgató a magyar ingatlanfejlesztőnél: a vagyonkezelési és tranzakciós területre érkezik a szakember
A Forestay Group öt fejlesztési projekten, összesen ezer hotelszoba és háromezer lakás volumenben hajt végre beruházásokat Budapesten, és a fejlesztések mellett folyamatosan keresi az új lehetőségeket. Ez a növekedés és portfolióbővülés indokolja az új igazgatói pozíció létrehozását és a szakember kinevezését.
Kovács András az ingatlanpiac egyik elismert szakembere, aki pályafutása során átfogó tapasztalatot szerzett regionális kereskedelmi, logisztikai és ipari ingatlanok bérbeadása, értékesítése, valamint akvizíciós és ingatlanfejlesztési területen. Karrierje során hazai és nemzetközi multinacionális vállalatoknál töltött be meghatározó pozíciókat. A piac működésére vonatkozó átfogó szakmai ismereteit saját vállalkozásainak irányítása, valamint tanácsadói tapasztalata is gazdagította.
A szakember közgazdász végzettségét az IBS-Oxford Brookes University-n szerezte, amelyet marketingkommunikációs diplomával egészített ki. Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, és emellett részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) szakirányú továbbképzésén is.
A Forestay Group 15 éves tapasztalattal és 800 millió eurót meghaladó ingatlanfejlesztési állománnyal rendelkező hazai tulajdonú vállalat. Ingatlanfejlesztési tevékenysége az alapkezeléstől és finanszírozástól, műszaki projektmenedzsmenten át a kivitelezésig és a hotelüzemeltetésig terjed. A vállalat tulajdonában áll a Dean’s Home Budapest, a főváros egyetlen nagy méretű, privát diákszállása, amelynek egyben üzemeltetője is, több Marriott szálloda mellett. A következő években meghatározó szerepre törekszik a hazai lakóingatlan-fejlesztési piacon is.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Belső lázadás Donald Trump pártjában: szembeszegültek az elnök akaratával
Lesöpörhetik Trump vámjait?
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Nesze neked, Otthon Start: mutatunk 10 kritikus ábrát a fix 3%-os hitelprogramról
Lehangoló és biztató hatások egyaránt jellemzik a kormány hitelprogramját.
Teljesen új ötletet dobtak be az orosz-ukrán háború lezárására: senkinek sem tetszik, és ez a lényeg
Ilyenről eddig nem volt szó.
Újabb nagyágyúról rántotta le a leplet az Epstein-botrány – Megdöbbentek és feljelentést tettek Párizsban
Több mint 200-szor említik az aktákban.
Heteken belül indulnak a vonatok a Budapest-Belgrád vonalon
160-nal száguldhatunk majd Belgrádba.
Körvonalazódik a művelet: a világ egyik legnépesebb országa több ezer katonát küldhet a háborús övezetbe
Még sok részlet ismeretlen.
Máris itt a cáfolat: szinte biztos, hogy nem lesz nagy bejelentés Ukrajnában
Konkrét időpontokról volt szó eddig.
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratégiát kell választaniuk. A matematika azonban azt mutatja: ez a döntés akár 30 százalékkal
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?