Új igazgató a magyar ingatlanfejlesztőnél: a vagyonkezelési és tranzakciós területre érkezik a szakember

Asset Management és Tranzakciós Igazgatót nevez ki a Forestay Group: a pozíciót januártól Kovács András tölti be, aki több mint húszéves hazai és nemzetközi ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik. Feladata a vállalat ingatlanportfóliójának hatékony kezelése és a jövőbeni akvizíciók sikeres megvalósítása lesz.

A Forestay Group öt fejlesztési projekten, összesen ezer hotelszoba és háromezer lakás volumenben hajt végre beruházásokat Budapesten, és a fejlesztések mellett folyamatosan keresi az új lehetőségeket. Ez a növekedés és portfolióbővülés indokolja az új igazgatói pozíció létrehozását és a szakember kinevezését.

Kovács András. Fotó: Forestay Group

Kovács András az ingatlanpiac egyik elismert szakembere, aki pályafutása során átfogó tapasztalatot szerzett regionális kereskedelmi, logisztikai és ipari ingatlanok bérbeadása, értékesítése, valamint akvizíciós és ingatlanfejlesztési területen. Karrierje során hazai és nemzetközi multinacionális vállalatoknál töltött be meghatározó pozíciókat. A piac működésére vonatkozó átfogó szakmai ismereteit saját vállalkozásainak irányítása, valamint tanácsadói tapasztalata is gazdagította.

A szakember közgazdász végzettségét az IBS-Oxford Brookes University-n szerezte, amelyet marketingkommunikációs diplomával egészített ki. Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, és emellett részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) szakirányú továbbképzésén is.

A Forestay Group 15 éves tapasztalattal és 800 millió eurót meghaladó ingatlanfejlesztési állománnyal rendelkező hazai tulajdonú vállalat. Ingatlanfejlesztési tevékenysége az alapkezeléstől és finanszírozástól, műszaki projektmenedzsmenten át a kivitelezésig és a hotelüzemeltetésig terjed. A vállalat tulajdonában áll a Dean’s Home Budapest, a főváros egyetlen nagy méretű, privát diákszállása, amelynek egyben üzemeltetője is, több Marriott szálloda mellett. A következő években meghatározó szerepre törekszik a hazai lakóingatlan-fejlesztési piacon is.

