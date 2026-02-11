  • Megjelenítés
Új vezetőt igazolt a Newmark VLK Hungary a bérlői tanácsadás területén
Új vezetőt igazolt a Newmark VLK Hungary a bérlői tanácsadás területén

A Newmark VLK Hungary bérlői tanácsadási (Occupier Services) üzletágához vezetőként csatlakozik Fodor Edina, aki több mint tízéves, kereskedelmi ingatlanpiaci és üzletfejlesztési tapasztalattal rendelkezik – írja közleményében a vállalat.
„Meggyőződésem, hogy a jelenlegi, összetett gazdasági környezetben a stratégiai szemléletű ingatlantanácsadás kézzelfogható üzleti értéket teremt, és érdemi támogatást nyújt a vállalatok üzleti céljainak megvalósításában” – idézi a közlemény Fodor Edinát.

A vállalat elmondása szerint a hazai kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ra fokozatos stabilizálódás jeleit mutatja. Az irodai és ipari szegmensben egyaránt erősödik a minőségi, energiahatékony és rugalmasan alakítható terek iránti kereslet. A vállalatok döntéseit egyre inkább az értékmegőrzés, költséghatékonyság és üzleti teljesítmény összehangolása határozza meg.

A budapesti irodapiacon stratégiai fordulópont figyelhető meg: a bérlők tudatosabb irodahasználattal, kisebb, de hatékonyabb területekkel és modern munkahely-megoldásokkal optimalizálnak. Ezzel párhuzamosan a logisztikai és ipari ingatlanok iránti igény továbbra is élénk, amit az e-kereskedelem, az ellátási láncok átalakulása és a regionális gyártási kapacitások erősödése támogat.

Ebben a környezetben az adatvezérelt bérlői tanácsadás és a testreszabott munkahely-stratégiák kulcsszerepet játszanak a vállalatok versenyképességének növelésében – ezeken a területeken a Newmark VLK Hungary további fejlesztéseket és csapatbővítést is tervez.

A Newmark VLK Hungary a Newmark Global Network tagja. A budapesti székhelyű, 2008-ban alapított vállalat az irodai, kiskereskedelmi, ipari, vendéglátó- és szabadidős ingatlanok piacán nyújt szolgáltatásokat.

