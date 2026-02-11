  • Megjelenítés
Váratlan trend robbant be: 100 százalékos adó sem állítaná meg a brit vásárlókat
A britek spanyolországi ingatlanok iránti érdeklődése jelentősen erősödött annak ellenére, hogy az ibériai kormány erőteljesen szigorítaná a külföldi befektetőkre vonatkozó szabályokat – derül ki a londoni székhelyű Enness Global friss, kulcsszavas kereséseken alapuló elemzéséből.

A pénzügyi tanácsadó cég a Google keresési trendjeit vizsgálta az Egyesült Királyságban 2024 januárja és 2025 decembere között. Az adatok szerint a "spanyolországi ingatlanvásárlás" kifejezésre indított keresések száma 2025-ben 68,9 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, míg a "spanyolországi nyaraló" kulcsszóra 66,1 százalékkal többen kerestek rá.

A növekvő érdeklődés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy Spanyolország 2025 áprilisában megszüntette aranyvízum programját, ami korábban 500 ezer eurós ingatlanvásárlásért cserébe tartózkodási engedélyt biztosított a befektetőknek. Pedro Sánchez miniszterelnök emellett azt is javasolta, hogy 100 százalékos adót vessenek ki az Európai Unión kívüli vevők ingatlanszerzésére, sőt az is felmerült, hogy a jövőben csak az országban élő és dolgozó személyek vásárolhassanak ingatlant.

A spanyol intézkedések egyelőre nem léptek hatályba, bevezetésük kimenetele bizonytalan. A kisebbségi koalíciót vezető kormány számára nehéz lenne átvinni a javaslatokat a parlamenten, ráadásul a spanyol alkotmány tiltja az elkobzó jellegű adóztatást. Ez a szabály a százszázalékos illeték jogi megalapozottságát is erősen kérdésessé teszi.

"A korlátozásokról szóló politikai viták és a bizonytalanság ellenére a britek spanyol ingatlanok iránti érdeklődése feltűnően kitartó, sőt az elmúlt évben inkább erősödött" – idézi a közlemény Islay Robinsont, az Enness Global vezérigazgatóját.

A külföldi vásárlók számára elérhető spanyol ingatlanok több mint fele Andalúziában található, amely a kínálat 52,5 százalékát adja. Valencia részesedése 22,8 százalék, a Baleár-szigeteké 8,5, Murcia részesedése 8, Katalóniáé 3,8, míg a Kanári-szigeteké 2,6 százalék.

"A brit vásárlók számára Spanyolország továbbra is páratlan kombinációt kínál életstílus, éghajlat és relatív érték tekintetében, különösen az otthoni piac egyes szegmenseihez képest.

A szabályozási változások befolyásolhatják, hogyan vásárolnak az emberek, de azt, hogy miért vásárolnak, aligha

– tette hozzá Robinson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

