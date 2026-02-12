  • Megjelenítés
FONTOS Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!
Brutális számok érkeztek: már Pesten is 1 millió forint a panelek négyzetméterára
Ingatlan

Brutális számok érkeztek: már Pesten is 1 millió forint a panelek négyzetméterára

Portfolio
Átlépte az 1 millió forintot a pesti panellakások négyzetméterára, Budán pedig 1,2 millió forintot kérnek a panelek egy négyzetméteréért – írja a Duna House Barométer januári kiadványa. A téglalakásoknál még magasabb árakkal találkoznak a vevők, a budai oldalon négyzetméterenként több mint 1,45 millió forintért, a pesti belvárosban több mint 1,55 millió forintért, Pest külső kerületeiben pedig 1 millió forint körüli árszinten keltek el a lakások idén januárban. A fővárosban 33% vásárol befektetési céllal, míg a vevők 30%-a első lakására szerződik – ők azok, akik jogosultak a 3%-os Otthon Start hitelprogram kihasználására.
A Duna House becslése alapján 7 662 tranzakciót hozott az év első hónapja, a várakozások szerint az idei év egésze a tavalyihoz hasonlóan alakulhat, 110-130 ezer közötti adásvétellel. A Duna House Barométer januári kiadványa szerint a vevői keresletindex januárban 79 pontot mutatott, ami egyelőre mérsékelt aktivitást jelez.

Miközben az adásvételek száma óvatosabb dinamikát mutat, a Credipass számításai alapján a jelzáloghitel-piac idén januárban is nagyon erősen, 235 milliárd forintos szerződéses összeggel zárhatott – ez a teljesítmény a 2025-ös év azonos időszakához képest 88,2%-os bővülést jelent.

Az előző év azonos időszakához képest országszerte minden területen és ingatlantípusnál drágulást mutatnak a Duna House értékesítési adatai.

  • Keleten a panellakások átlagos négyzetméterára 754 ezer forintra emelkedett, a téglaépítésűek 18%-os emelkedés után 421 ezer forintos négyzetméterárat mutatnak. 
  • Nyugaton még markánsabb drágulást mutatnak a tranzakciók: a paneleknél 833 ezer, a téglalakásoknál 557 ezer forintra nőtt az árszint.

Irányárváltoztatásra a hirdetési folyamat során a vidéki paneltulajdonosok mindössze 1%-ban voltak hajlandóak, a vevői alku mértéke pedig 3% volt. A téglaépítésűeknél az eladók lokációtól függően 1-4%-kal csökkentették az irányárat, és 5-6%-os alkunak hagytak teret.

Forrás: Duna House Barométer (2026. január)

A fővárosban is érdemi drágulás ment végbe a Duna House adatai szerint:

Budán a panellakások négyzetméterára meghaladta az 1,2 millió forintot, míg a pesti oldalon átlépte az 1 millió forintos lélektani határt.

A budai paneltulajdonosok jellemzően nem módosítottak az irányáron, az alku mértéke 3% volt. A pesti oldalon az irányárak 1%-kal csökkentek, az alku szintén 3% körül alakult.

A januárban gazdát cserélt budai téglalakások átlagosan 1,45 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el, a pesti belvárosban 1,55 millió forint feletti, míg Pest külsőbb területein 1 millió forint körüli átlagár dominált. A hirdetési árakat az eladók 3-5%-kal korrigálták, a vevői alku mozgástere szintén 3-5% között maradt.

A fővárosi kerületek népszerűségi listáján ismét a XIII. kerület állt az élre, a vásárlók közel negyede (24,5%) jelölte meg célterületként. A második helyre Erzsébetváros tért vissza (18,6%), míg a harmadik helyen Újbuda és Terézváros osztozik 18,5%-kal.

A minőségi preferenciák terén Budapesten a nagyon jó állapotú ingatlanok (37%) voltak a legkeresettebbek, míg vidéken a jó állapotú kategória dominált.

Idén januárban a fővárosban 33% volt a befektetési céllal vásárlók aránya, a vevők 30%-a pedig első lakására szerződött. Vidéken a legtöbb adásvétel (35%) első lakás vásárlása céljából zárult, a befektetők aránya itt 22% volt. A legerősebb eladói motiváció Budapesten a korábbi befektetés értékesítése (32%), míg vidéken az örökölt ingatlanok eladása (31%) volt – közölte a Duna House.

