Halálos tűzvész pusztított hajnalban: hárman nem élték túl a lángokat, tucatnyi sérült

A Zichy Péter utcában található, kétszintes ingatlan vasárnap hajnalban gyulladt ki. A lángok gyorsan terjedtek, a tűzben három ember vesztette életét, huszonketten pedig megsérültek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet kora reggelre sikerült megfékezni.
A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján az épület romjai között három holttestet találtak a mentésben részt vevő szakemberek.
A sorház jellegű épület mintegy kétszáz négyzetméteren állt lángokban, mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt, ami tovább nehezítette az oltást és a mentést.
A beavatkozásban több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt, mellettük a mentőszolgálat, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is segítették a munkát.
Az Országos Mentőszolgálat jelentős erőkkel vonult a helyszínre: több mint negyven szakember tizennyolc mentőautóval érkezett a sérültek ellátására. A sebesülteket nyolc különböző budapesti kórházba szállították.
A budakeszi önkormányzat a krízishelyzetre reagálva azonnali segítséget nyújtott az otthon nélkül maradt lakóknak. A városháza épületében ideiglenes éjszakai szállást biztosítottak mindazoknak, akik a tűz miatt nem tudtak visszatérni az otthonukba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
