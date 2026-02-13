MBH: hatalmas lökést adott az Otthon Start az új lakások piacának

Az Otthon Start indulását követően az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott. 2025-ben nagyságrendileg 10 ezer körüli új építésű lakást értékesíthettek, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke, annak ellenére, hogy az új építésű lakások piacán a program meghirdetésekor mindössze egy–két fejlesztésben volt 1,5 millió forintos négyzetméterár alatti kínálat. Emellett a megkötött OS hitelszerződések száma (új és használt ingatlanra, összesen) mára jócskán meghaladja a 15 ezret.
„A szerződéseink döntő többsége továbbra is használt lakásokhoz kapcsolódik,
az újlakásvásárlások aránya egyelőre csupán 5–6 százalék, az új építésű projektekhez kötődő hiteleké pedig 3–4 százalék körül mozog.
Ugyanakkor a tapasztalataink alapján egyre több ügyfél tudatosan kivár, és inkább új építésű otthonban gondolkodik. A várható lakásépítési beruházások akár 50–60 ezer új lakást hozhatnak a piacra a következő években” – emelte ki Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
Óriási igény mutatkozik az új építésű ingatlanokra
A kínálati oldalon az Otthon Start egyik kulcseleme a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások jogintézményének megnyitása volt, mely szerint azok a projektek, amelyekben legalább 250 lakást építenek, és ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel az OS négyzetméterár-korlátjának, gyorsított hatósági eljárásban és rugalmasabb szabályozási keretek között valósulhatnak meg. A kínálat bővülését az új társasházi építményi jog is támogathatja, amely lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezési fázisban lévő lakásokat is meg tudják vásárolni a hitel felhasználásával.
„Az Otthon Start indulását követően már az értékesítési és az érdeklődésekre vonatkozó adatokból is látható volt, hogy óriási igény mutatkozik új építésű lakásokra, de a kínálat még nem volt ezzel összhangban, mivel az csak lemaradva tudja követni a programot. Idén viszont már várhatóak OSP-kompatibilis átadások, és az idő előrehaladtával egyre több lakásprojekt indulhat majd, vagy kerülhet értékesítési szakaszba” – mondta Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.
- Egyelőre országosan 12 projekt kapott nemzetgazdasági kiemelést, ebből Budapesten 4000 felett van a bejelentett lakások száma.
- Vidéken 4 városban történt bejelentés, ahol 2000 feletti lakásszámról beszélhetünk (átadási ütemezések függvényében az adatok változhatnak).
Az ingatlan.com adatai alapján jelentősen megnőtt a kínálat: az érdeklődők több mint 2100 OS-nak megfelelő új lakás közül választhatnak (némely hirdetés több lakást is tartalmaz egybefoglalóan; ezeket, mivel nem tudtuk egyedileg vizsgálni, egy ingatlanként kezeltük). A kínálat bővülése a vármegyeszékhelyeken különösen látványos: ezeken a piacokon a hirdetések száma mintegy 30 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Regionális bontásban vizsgálva a jelenleg aktív hirdetések mindössze 3,5%-a található észak‑magyarországi régióban, a fejlesztések zömmel Budapesten és a nyugat‑dunántúli régióban koncentrálódnak, ahol a hirdetések egyaránt 22%-a jelenik meg.
Az új lakások méretét vizsgálva
a legnagyobb arányt a 41–50 m² közötti lakások képviselik, ezek az összes hirdetés mintegy 30%-át adják,
emellett az 51–60 m² alapterületű lakások teszik ki a második legnagyobb csoportot 25%-os részaránnyal.
A fent említett kiemelt beruházások egy része megjelent már a hirdetések között, de emellett több olyan társasház is épül, amelyet még nem kezdtek el értékesíteni, vagyis a legtöbb még a tervezőasztalon van. A legkorábbi átadásokra (Budapest XV. kerület Kincsem lakópark) 2026 II. – IV. negyedév között lehet számítani, de érdemes szem előtt tartani, hogy az átlagos kivitelezési idő a többszintes, többlakásos lakóépületnél 2,7 év.
Az alkalmazkodni képes fejlesztők tudnak élni a lehetőséggel
„A program a fejlesztők számára nem csupán lehetőséget, hanem alkalmazkodási kényszert is jelent. Az 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon egyértelműen árrés-szűkítő hatású, különösen a drágább, fővárosi lokációkban” – húzta alá Horti Flóra. Az Otthon Start programra reagálva az új lakásfejlesztések egy jól körülhatárolható terméktípust hoztak létre. A beruházók döntő többsége már eleve az ár- és négyzetméterár korlátokhoz igazított projekteket tervez, ahol a hangsúly a közepes méretű (40–70 négyzetméteres), funkcionálisan optimalizált lakásokon van. Ezek egyébként jellemzően nagyobb volumenű, több ütemben megvalósuló lakó park fejlesztésekben jelennek meg, mivel a méretgazdaságosság nélkül az árplafon mellett a projektek nehezen lennének finanszírozhatók. A műszaki tartalom energetikailag korszerű, de költségérzékeny megoldásokra épül: nem prémium felszereltség, hanem a jogszabályi minimum feletti, standardizált kivitel dominál. Főleg Budapesten mindez erős lokációs szelekcióval jár, az Otthon Start-kompatibilis új lakások elsősorban külsőbb városrészekben, illetve a megújuló, korábban ipari vagy alulhasznosított területeken jelennek meg, míg vidéken a program kevésbé szűkíti a fejlesztési mozgásteret.
Míg Budapesten a „plafonhatás” az összetételhatáson keresztül lelassította a drágulást, a vármegyeszékhelyek többségében ettől eltérő a helyzet.
Budapesten nemcsak a kínálat, hanem az árak alakulásában is látványos irányváltás történt. Az ingatlan.com adatai alapján medián négyzetméterárak jelentősen emelkedtek: 2025. januárjához képest, egy év alatt 16 százalékos drágulással 1,43 millió forintról 1,66 millió forintra nőttek. Az év őszétől azonban lassult a piac árdinamikája. Az elmúlt négy hónapban mindössze 2 százalékos drágulás volt tapasztalható, így 2026 január elején a fővárosi új lakások medián négyzetméterár mindössze 1,69 millió forintra nőtt. Ezzel szemben a vármegyeszékhelyeken a budapestihez képest egészen más a dinamika. A támogatott hitelkonstrukciók érdemben itt is élénkítették az új építésű társasházi lakások iránti keresletet, viszont ennek hatására nemcsak a kínálat bővül, hanem az árak is emelkedő pályára álltak, viszont ezeken a piacokon a négyzetméterárak átlaga továbbra is jócskán az 1,5 millió forintos küszöb alatt marad.
„Jelenleg az Otthon Starttal vásárolt lakások jelentős része saját célú: az ügyfeleink 35–40 százaléka első lakásvásárló, miközben a befektetési célú ügyletek aránya 25–30 százalékra mérséklődött. Ez éles váltás a korábbi időszakhoz képest, amikor is a befektetések domináltak a lakáspiacon, és egyértelműen mutatja, hogy a program elérte eredeti célját: segíti az embereket első otthonuk megszerzésében” – húzta alá Soós Csaba.
Az Otthon Start a vevői oldalon kiszámítható, olcsó finanszírozást jelent, a kínálati oldalon viszont árfegyelmet hoz. Országosan ez az elmúlt időszakokhoz képest bőségesebb, OS-kompatibilis újlakáskínálatot eredményez, Budapesten azonban a 1,5 M Ft/m² korlát erős lokációs szelekciót kényszerít ki. A KSH által kimutatott engedélyezési boom alapján a következő nagy átadási hullám 2027–2028 környékére várható; a kiemelt beruházások ezen gyorsíthatnak, de nem írják felül teljesen a kivitelezői és beszállítói kapacitáskorlátokat. A piaci szereplők számára a következő két év kulcskérdése: ki tud OS-kompatibilis terméket adni versenyképes energetikával és minőséggel, és persze, hogy ki tudja ezt időre átadni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Ennyi pénzt kapnak a magyarok a választás előtt.
Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt
Jön az új modell.
Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek
Azt hitték, drónokról van szó, aztán jött a meglepetés.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump
Nem fog Amerika egyik pillanattól a másikra eltűnni.
Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?
Új lehetőség nyílik az energiapiacon.
Három hét maradt csak: gyakorlati válaszok a zöld átállás kihívásaira
2026-ban is találkozik a fenntarthatósági szakma.
Moszkva bejelentette: hosszútávú küldetésre indulnak a flotta korvettjei, bevetették a Ka-27 helikoptereket
Tengeri drónok is előkerültek.
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.