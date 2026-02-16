Eladta az OTP Ingatlan korábbi belvárosi székházát az Eston
Az 1990-es évek elején átadott ingatlan korábban az OTP Ingatlan székházaként funkcionált. A létesítmény mintegy 4000 négyzetméter nettó hasznos alapterülettel rendelkezik, az Andrássy út és az Oktogon közvetlen szomszédságában található.
A Magyar Narancs a korábban itt állt épület történetéről írott cikke szerint a Mozsár utca 8. számú házba költöztetett Államilag Segélyezett Mechanikai Tanműhely réven vált országos hírűvé mint „a magyar finommechanika bölcsője”. A földszintes, udvarház jellegű épületet az 1870-es évek elején emelték, majd Nits Márton pékmester vette bérbe, aki 1907-ben sütödét, szaküzletet és családi lakást hozott itt létre. 1930-ban bekövetkezett halála után fia, ifjabb Nits Márton ugyanezt az utat járta, de az 1950-es államosítást ő sem kerülhette el. „A földszintes ház valószínűleg a környék legrégibb épületeinek egyike. (…) Utcai frontján a kaputól jobbra és balra egy-egy lakás van, az udvarban a nyugati szárnyban további két lakás, a keletin pedig egy használaton kívüli sütöde. Az itt lévő utcai lakást ma egy sütőipari vállalat irattáraként használják. (…) Az épület eredetileg úgy képezett U-alakot, hogy a két szárnyban is lakások voltak. Az udvar elég tágas volt a lisztet szállító lovaskocsik számára és a nyugati szárny végén lóistálló és kocsiszín volt” – idézi a Narancs az 1982-ben megjelent Adalékok a belső Terézváros történetéhez című kiadványt. Később az épületre elsősorban (szükség)lakóépületként tekinthettek annak ellenére, hogy a hatvanas években a Taurus gyár kisebb gumilerakata is itt rendezkedett be.
A poszt nem közli sem a vételárat, sem a vevő személyét. A tranzakció lebonyolítása során az Eston az eladót, az OTP Ingatlant képviselte.
