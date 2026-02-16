Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának

Előrehaladott fázisba lépett a Szeged Napfény Bevásárló Park mögötti fejlesztés szakmai előkészítése: a következő lépés a városi főépítésszel való szakmai egyeztetés, majd a városi tervtanács tájékoztatása a Szeged, Cserepes sor 14-18. alatti fejlesztés kapcsán - válaszolta a Portfolio kérdésére a vállalat képviseletében Bényi Szabolcs Tamás.
A rendelkezésre álló teljes, 7,5 hektáros fejlesztési terület további részeinek hasznosítását a későbbi fázisokban határozza majd meg a fejlesztő. Az építészek jelenleg a koncepciótervek aktualizálását végzik, szem előtt tartva az önkormányzat által megfogalmazott városrendezési igényeket. Ezzel párhuzamosan a koordinációért felelős kormányhivatallal együttműködve elindul a terület környezetvédelmi hatásvizsgálata is.
A projekt műszaki előkészítése is intenzív szakaszba lépett, a szakági tervezők a terület infrastrukturális ellátásán dolgoznak:
- A villamosenergia-igény bejelentése megtörtént.
- A csapadékvíz-elvezetés, valamint a csatorna- és vízhálózat fejlesztése tárgyalási szakaszban van.
- A cég kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra: a geotermikus energia betáplálása kapcsán – új kút létesítése vagy meglévő kapacitás lekötése útján – előrehaladott tárgyalások folynak.
A terület feltárásához szükséges végleges úthálózat kialakítása a fenti közműfejlesztési egyeztetések lezárását követően kezdődhet meg.
Az ingatlanfejlesztőről korábban annak kapcsán írtunk, hogy az az Alkotmánybírósághoz fordult annak az idén hatályba lépett jogszabálynak kapcsán, amely alapján az állam bírságot szabhat ki azokra az Otthon Start-kiemelést kapott fejlesztőkre, amelyek nem teljesítenek bizonyos feltételeket. Ezek a változások sok beruházót váratlanul értek főleg amiatt, mert a már korábban kiemeltnek nyilvánított fejlesztésekre is vonatkoznak az új előírások.
Címlapkép forrása: A teljes fejlesztés madártávlatból. Forrás: BPA Invest
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
