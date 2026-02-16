Változás jön a magyar épületeknél: százezrek otthonát érinti az uniós előírás

Az szabályozás sokak fejében „épületfelújítási kényszerként” él, valójában azonban rugalmas keretszabályozás: a tagállamoknak számottevő mozgásterük marad abban, hogy milyen ütemezéssel, milyen célcsoportokra és milyen eszközökkel teljesítik a célokat. A MEHI szerint éppen ez ad esélyt arra, hogy a végrehajtás ne kapkodó tűzoltás, hanem energiafüggetlenségi és gazdaságpolitikai beruházás legyen. A kapcsolódó közlemény idézi Horváth Áront, a szervezet ügyvezetőjét, aki elmondta: a hiteles tervre épülő, előrelátó megvalósítás összességében olcsóbb és társadalmilag is kezelhetőbb, mint a késlekedés.
Miért most élesedik a kérdés?
A következő másfél-két év nem pusztán jogharmonizációs feladat: a végrehajtási logika kialakítása dönti el, hogy a szabályozásból tömeges, mély felújítási hullám lesz-e, vagy széttartó, nehezen skálázható programok sora. A MEHI útmutatója öt fő területen összesen ötven ajánlást ad, és hangsúlyozza: az energiahatékonyság növelése mérsékelheti Magyarország földgázimport-függőségét, tompíthatja az energiaárak ingadozását, és közben munkahelyeket teremthet. A szakmai anyagban idézett számítások szerint
100 ezer ingatlan átfogó energetikai felújítása közel félmillió tonnával csökkenthetné az éves CO₂-kibocsátást,
miközben több tízezer állás jöhetne létre – főként a kisvállalatok körében. A felújítások „mellékhozama” sem elhanyagolható: stabilabb rezsi, egészségesebb beltéri klíma, jobb komfort.
Új épületek: zéró kibocsátás és okosítás
A szabályozás egyik látványos eleme az új építésű ingatlanokra vonatkozó kibocsátásmentes követelményrendszer. Ez nem pusztán épületgépészeti kérdés: az irányelv logikája szerint a fosszilis energiahordozók fokozatos kivezetése és a megújulók integrációja együtt adja ki a pályát. A szakmai rendezvényen elhangzottak alapján az intelligens épületmegoldások (smart technológiák) akár 30%-os energiamegtakarítást is hozhatnak – de csak akkor, ha az épület fizikai állapota - a szigetelés, nyílászárók, hőhídmentesség - és a gépészet összehangoltan fejlődik. Önmagában egy okos vezérlés ritkán csodaszer, viszont a jól felépített energetikai koncepció részeként érdemi megtakarítást és jobb üzemeltethetőséget adhat.
Meglévő épületek: itt jön a „nagy hatás”
A szakértők szerint a EU-szabályozás legnagyobb horderejű része
a meglévő épületekre vonatkozó minimumkövetelmények rendszere.
A nem lakóépületeknél az irányelv a legrosszabb állapotú állományt célozza: energiafogyasztás alapján rangsorolni kell az épületeket, és 2030-ig a legrosszabb 16%-ot, 2035-ig pedig a legrosszabb 23-26%-ot fokozatosan fel kell újítani. A lakóépületeknél a megközelítés átlagos teljesítmény jellegű: 2030-ig 16%-kal, 2035-ig pedig 20-22%-kal kell csökkenteni a lakóépület-állomány átlagos primerenergia-igényét.
Ez a különbség a végrehajtásban is sorsdöntő. A nem lakóépületeknél intézményi és vállalati szereplők (irodák, kereskedelmi egységek, szolgáltatók, logisztikai épületek) tömege érintett, ahol a finanszírozás és a döntéshozatal sokszor gyorsabb lehet, ugyanakkor a bérlő-tulajdonos viszony fékezheti a beruházásokat. A lakóoldalon viszont háztartások százezrei kerülnek a fókuszba, ahol a „képesség a végrehajtásra” legalább akkora kérdés, mint a jogszabály: lesz-e elég kivitelezői kapacitás, hiteltermék, tanácsadó, és lesz-e olyan támogatási egyszerűség, amit egy átlagos család is átlát.
Támogatáspolitika: célzott, mérhető, egyszerű
A rendezvényen hangsúlyos üzenet volt, hogy a támogatásoknak ott kell koncentrálódniuk, ahol tényleges társadalmi és klímapolitikai hatás érhető el. Az EU-szabályozás logikája szerint három irányú a fókusz:
a legrosszabb energiahatékonyságú épületek, az energiaszegénység enyhítése és a mélyfelújítások ösztönzése.
Szalay Zsuzsa (BME) külön is felhívta a figyelmet arra, hogy el kell választani a rászorulóknak szóló szociális támogatást a saját forrással rendelkezők ösztönzőitől, és az állami pénzeket célszerű konkrét eredményekhez – energiamegtakarításhoz, kibocsátáscsökkentéshez – kötni.
A gyakorlati megvalósításnál a szakértők egyik legnagyobb hiányként a tanácsadói hálózatot nevezték meg: nem elég „kinyitni a pénzcsapot”, a háztartásokat a pályázástól a műszaki tartalom kiválasztásán át a kivitelezésig végig kell kísérni. Ezt a gondolatot erősítette az iparági oldal is: nagy átbocsátóképességű, könnyen kezelhető rendszerek kellenek, normatív logikával, és nem bonyolult költségalapú elszámolással. A túl összetett konstrukciók a jó szándék ellenére is lassítják a piacot: a bonyolultság miatt kevesebben vágnak bele, és a kivitelezői oldal is inkább a „biztosan teljesíthető” projekteket keresi.
Fosszilis fűtés: a tiltások és a valóság találkozása
Az EU-szabályozás a fosszilis fűtés kivezetésének irányát is erősíti. A rendezvényen elhangzott: a hazai szabályozásban már megjelent ennek előjele, mivel 2025-től tilos támogatást adni fosszilis programokra, és több támogatási konstrukcióban a kazáncsere sem támogatható. A kiváltás technológiái között a hőszivattyúk, a távhő dekarbonizációja és a megújulók integrációja kerültek elő.
Itt azonban gyorsan szociális kérdéssé válik a történet. Koritár Zsuzsa, a Habitat for Humanity Magyarország munkatársa figyelmeztetett, hogy a fatüzelés tömeges jelenség, és súlyos levegőszennyezési következményei vannak: 620 ezer háztartás kizárólag tűzifával fűt, további 400 ezer pedig valamilyen kombinációban – összességében a lakosság közel 30%-a érintett. Ha a zöld átállás a legrosszabb helyzetűeket nem éri el, a kibocsátási és egészségügyi probléma egy része érintetlen marad. A támogatási célzás ezért nemcsak „igazságossági”, hanem hatékonysági kérdés is: ott érdemes a legnagyobbat lépni, ahol a legrosszabb a kiinduló állapot.
Nemzeti Épületfelújítási Terv: csúszás, de kulcsszerep
A végrehajtás intézményi gerince a Nemzeti Épületfelújítási Terv (NÉT) lehet. A minisztériumi oldalról Réthelyi Barbara osztályvezető elmondta, hogy az új uniós környezet részletesebb, ütemezett cselekvési tervet vár el; a NÉT ezért nem puszta adminisztráció, hanem hosszú távú stratégia alapja. A tervezetnek eredetileg 2025 decemberére kellett volna elkészülnie, de csúszik, és márciusra várható az a verzió, amit kormányzati egyeztetés és társadalmasítás követhet.
A tét nagy: az épületek a teljes energiafogyasztás mintegy 40%-áért felelnek, így a felújítás a klímacélok és az energiafüggetlenség egyik legrövidebb útja. A szakértők szerint éves szinten nagyjából 120 ezer lakóegység felújítására és 3-4% egyéb épület korszerűsítésére lenne szükség – ez már iparági kapacitáskérdés is, nem csak pénzügyi.
Kiszámíthatóság nélkül nem lesz tömegprogram
A második szakmai egyeztetés résztvevői (A Velux, a Masterplast, a Knauf Insulation és a Daikin) abban egyetértettek, hogy a szabályozási irányok világosak, de a siker feltétele a kiszámítható támogatási rendszer és a piaci szereplők érdemi bevonása. A vállalati oldal tipikusan több évre előre tervez kapacitással, beruházással, munkaerővel; ha a támogatási „ablakok” rövidek és hektikusak, a piac nem skálázódik, inkább drágul. Szarvas Gábor (HuGBC) pedig azt hangsúlyozta: a hazai szakmai közeg már készül, sok területen „előrébb jár”, mint a szabályozás – a kérdés az, hogy a közpolitikai és finanszírozási keret fel tud-e nőni ehhez a tempóhoz.
Az EU-szabályozás magyar végrehajtása akkor válhat valódi gazdasági és társadalmi sikertörténetté, ha a 2026 tavaszáig tartó időszakban hazánk nemcsak szabályokat ír át, hanem végrehajtható programlogikát teremt célzott támogatással, egyszerű ügyintézéssel, országos tanácsadói hálózattal és stabil, többéves kiszámíthatósággal. Ellenkező esetben a célok papíron teljesíthetők maradnak, a valóságban viszont elmarad az a felújítási volumen, amely egyszerre csökkentené a gázkitettséget, a kibocsátást és a háztartások rezsiterheit.
Címlapkép forrása: Portfolio
Felszálltak Oroszország stratégiai bombázói: térképen az elsöprő támadás Ukrajna ellen
Videók is felkerültek.
Óriási változás előtt áll a JYSK – Ez Magyarországot is érinti
Márciustól jön az új struktúra.
100 milliárd dolláros bejelentés érkezett: masszív összeget önt a mestereséges intelligenciába az ázsiai óriásvállalat
További adatközpontok épülhetnek.
Nagy változás jöhet a jogosítványoknál március 1-től
Ez közel 24 ezer embert érinthet.
Felbukkant Putyin jobbkeze: a Nyugat döntött, ezzel súlyos csapást mérnének Oroszországra
Kalózkodással vádolja őket.
Olyan súlyos a vízhiány Iránban, hogy már a tízmilliós Teherán kiürítése is szóba került
Így válik a víz politikai destabilizáló erővé.
Közel 9 milliárd forintot fizettek egy Michelangelo-rajzért – 45 percig licitáltak érte
A Sixtus-kápolna freskójához készítette az alig tenyérnyi tanulmányt a mester.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!