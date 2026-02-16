  • Megjelenítés
Változás jön a magyar épületeknél: százezrek otthonát érinti az unós előírás
Ingatlan

Változás jön a magyar épületeknél: százezrek otthonát érinti az unós előírás

Portfolio
Az Európai Unió épületenergetikai irányelvéhez kapcsolódó szabályozási keretrendszert hazánknak legkésőbb 2026 tavaszáig integrálnia kell a nemzeti jogrendbe. Ezt segítendő a Magyar Energiahatékonysági Intézet, a MEHI létrehozott egy ingyen elérhető útmutatót, amit nemrég egy konferencián mutatott be. Az útmutató és a témában tartott szakmai rendezvény üzenete ugyanaz: az energiahatékonyság egyszerre klímapolitikai kötelezettség és gazdasági lehetőség, a siker kulcsa pedig a kiszámítható támogatási rendszer, a tanácsadói kapacitás és a piaci szereplők valós bevonása.
Property Warm Up 2026
Információ és jelentkezés

Az szabályozás sokak fejében „épületfelújítási kényszerként” él, valójában azonban rugalmas keretszabályozás: a tagállamoknak számottevő mozgásterük marad abban, hogy milyen ütemezéssel, milyen célcsoportokra és milyen eszközökkel teljesítik a célokat. A MEHI szerint éppen ez ad esélyt arra, hogy a végrehajtás ne kapkodó tűzoltás, hanem energiafüggetlenségi és gazdaságpolitikai beruházás legyen. A kapcsolódó közlemény idézi Horváth Áront, a szervezet ügyvezetőjét, aki elmondta: a hiteles tervre épülő, előrelátó megvalósítás összességében olcsóbb és társadalmilag is kezelhetőbb, mint a késlekedés.

Horváth Áron
ELTINGA / Lakás Riport, kutatóközpont vezető
Horváth Áron elemzõ közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott, majd szerzett PhD. fokozatot. 2010 óta vezeti az ELTINGÁt, ahol ingatlanpiaci kutatásokat, elemzéseket végeznek hazai és kül
Tovább

Miért most élesedik a kérdés?

A következő másfél-két év nem pusztán jogharmonizációs feladat: a végrehajtási logika kialakítása dönti el, hogy a szabályozásból tömeges, mély felújítási hullám lesz-e, vagy széttartó, nehezen skálázható programok sora. A MEHI útmutatója öt fő területen összesen ötven ajánlást ad, és hangsúlyozza: az energiahatékonyság növelése mérsékelheti Magyarország földgázimport-függőségét, tompíthatja az energiaárak ingadozását, és közben munkahelyeket teremthet. A szakmai anyagban idézett számítások szerint

100 ezer ingatlan átfogó energetikai felújítása közel félmillió tonnával csökkenthetné az éves CO₂-kibocsátást,

miközben több tízezer állás jöhetne létre – főként a kisvállalatok körében. A felújítások „mellékhozama” sem elhanyagolható: stabilabb rezsi, egészségesebb beltéri klíma, jobb komfort.

Még több Ingatlan

Kiderült, hol vásárolnak fel mindent az amerikaiak: már közel 14 ezer ingatlant birtokolnak a szigetországban

Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának

Elindult Vizafogó legzöldebb lakóparkjának értékesítése

Új épületek: zéró kibocsátás és okosítás

A szabályozás egyik látványos eleme az új építésű ingatlanokra vonatkozó kibocsátásmentes követelményrendszer. Ez nem pusztán épületgépészeti kérdés: az irányelv logikája szerint a fosszilis energiahordozók fokozatos kivezetése és a megújulók integrációja együtt adja ki a pályát. A szakmai rendezvényen elhangzottak alapján az intelligens épületmegoldások (smart technológiák) akár 30%-os energiamegtakarítást is hozhatnak – de csak akkor, ha az épület fizikai állapota - a szigetelés, nyílászárók, hőhídmentesség - és a gépészet összehangoltan fejlődik. Önmagában egy okos vezérlés ritkán csodaszer, viszont a jól felépített energetikai koncepció részeként érdemi megtakarítást és jobb üzemeltethetőséget adhat.

Meglévő épületek: itt jön a „nagy hatás”

A szakértők szerint a EU-szabályozás legnagyobb horderejű része

a meglévő épületekre vonatkozó minimumkövetelmények rendszere.

A nem lakóépületeknél az irányelv a legrosszabb állapotú állományt célozza: energiafogyasztás alapján rangsorolni kell az épületeket, és 2030-ig a legrosszabb 16%-ot, 2035-ig pedig a legrosszabb 23-26%-ot fokozatosan fel kell újítani. A lakóépületeknél a megközelítés átlagos teljesítmény jellegű: 2030-ig 16%-kal, 2035-ig pedig 20-22%-kal kell csökkenteni a lakóépület-állomány átlagos primerenergia-igényét.

Ez a különbség a végrehajtásban is sorsdöntő. A nem lakóépületeknél intézményi és vállalati szereplők (irodák, kereskedelmi egységek, szolgáltatók, logisztikai épületek) tömege érintett, ahol a finanszírozás és a döntéshozatal sokszor gyorsabb lehet, ugyanakkor a bérlő-tulajdonos viszony fékezheti a beruházásokat. A lakóoldalon viszont háztartások százezrei kerülnek a fókuszba, ahol a „képesség a végrehajtásra” legalább akkora kérdés, mint a jogszabály: lesz-e elég kivitelezői kapacitás, hiteltermék, tanácsadó, és lesz-e olyan támogatási egyszerűség, amit egy átlagos család is átlát.

Támogatáspolitika: célzott, mérhető, egyszerű

A rendezvényen hangsúlyos üzenet volt, hogy a támogatásoknak ott kell koncentrálódniuk, ahol tényleges társadalmi és klímapolitikai hatás érhető el. Az EU-szabályozás logikája szerint három irányú a fókusz:

a legrosszabb energiahatékonyságú épületek, az energiaszegénység enyhítése és a mélyfelújítások ösztönzése.

Szalay Zsuzsa (BME) külön is felhívta a figyelmet arra, hogy el kell választani a rászorulóknak szóló szociális támogatást a saját forrással rendelkezők ösztönzőitől, és az állami pénzeket célszerű konkrét eredményekhez – energiamegtakarításhoz, kibocsátáscsökkentéshez – kötni.

A gyakorlati megvalósításnál a szakértők egyik legnagyobb hiányként a tanácsadói hálózatot nevezték meg: nem elég „kinyitni a pénzcsapot”, a háztartásokat a pályázástól a műszaki tartalom kiválasztásán át a kivitelezésig végig kell kísérni. Ezt a gondolatot erősítette az iparági oldal is: nagy átbocsátóképességű, könnyen kezelhető rendszerek kellenek, normatív logikával, és nem bonyolult költségalapú elszámolással. A túl összetett konstrukciók a jó szándék ellenére is lassítják a piacot: a bonyolultság miatt kevesebben vágnak bele, és a kivitelezői oldal is inkább a „biztosan teljesíthető” projekteket keresi.

Fosszilis fűtés: a tiltások és a valóság találkozása

Az EU-szabályozás a fosszilis fűtés kivezetésének irányát is erősíti. A rendezvényen elhangzott: a hazai szabályozásban már megjelent ennek előjele, mivel 2025-től tilos támogatást adni fosszilis programokra, és több támogatási konstrukcióban a kazáncsere sem támogatható. A kiváltás technológiái között a hőszivattyúk, a távhő dekarbonizációja és a megújulók integrációja kerültek elő.

Itt azonban gyorsan szociális kérdéssé válik a történet. Koritár Zsuzsa, a Habitat for Humanity Magyarország munkatársa figyelmeztetett, hogy a fatüzelés tömeges jelenség, és súlyos levegőszennyezési következményei vannak: 620 ezer háztartás kizárólag tűzifával fűt, további 400 ezer pedig valamilyen kombinációban – összességében a lakosság közel 30%-a érintett. Ha a zöld átállás a legrosszabb helyzetűeket nem éri el, a kibocsátási és egészségügyi probléma egy része érintetlen marad. A támogatási célzás ezért nemcsak „igazságossági”, hanem hatékonysági kérdés is: ott érdemes a legnagyobbat lépni, ahol a legrosszabb a kiinduló állapot.

Koritár Zsuzsanna
Magyar Energiahatékonysági Intézet, programigazgató
Tovább

Nemzeti Épületfelújítási Terv: csúszás, de kulcsszerep

A végrehajtás intézményi gerince a Nemzeti Épületfelújítási Terv (NÉT) lehet. A minisztériumi oldalról Réthelyi Barbara osztályvezető elmondta, hogy az új uniós környezet részletesebb, ütemezett cselekvési tervet vár el; a NÉT ezért nem puszta adminisztráció, hanem hosszú távú stratégia alapja. A tervezetnek eredetileg 2025 decemberére kellett volna elkészülnie, de csúszik, és márciusra várható az a verzió, amit kormányzati egyeztetés és társadalmasítás követhet.

A tét nagy: az épületek a teljes energiafogyasztás mintegy 40%-áért felelnek, így a felújítás a klímacélok és az energiafüggetlenség egyik legrövidebb útja. A szakértők szerint éves szinten nagyjából 120 ezer lakóegység felújítására és 3-4% egyéb épület korszerűsítésére lenne szükség – ez már iparági kapacitáskérdés is, nem csak pénzügyi.

Kiszámíthatóság nélkül nem lesz tömegprogram

A második szakmai egyeztetés résztvevői (A Velux, a Masterplast, a Knauf Insulation és a Daikin) abban egyetértettek, hogy a szabályozási irányok világosak, de a siker feltétele a kiszámítható támogatási rendszer és a piaci szereplők érdemi bevonása. A vállalati oldal tipikusan több évre előre tervez kapacitással, beruházással, munkaerővel; ha a támogatási „ablakok” rövidek és hektikusak, a piac nem skálázódik, inkább drágul. Szarvas Gábor (HuGBC) pedig azt hangsúlyozta: a hazai szakmai közeg már készül, sok területen „előrébb jár”, mint a szabályozás – a kérdés az, hogy a közpolitikai és finanszírozási keret fel tud-e nőni ehhez a tempóhoz.

Szarvas Gábor
Greenbors Consulting Kft., ügyvezető
Szarvas Gábor szerteágazó, több mint 25 éves szakmai tapasztalattal bíró fenntarthatósági és klímavédelmi szakember, vállalatvezető, szakértő, tanácsadó. A Greenbors Consulting fenntarthatósági tanács
Tovább

Az EU-szabályozás magyar végrehajtása akkor válhat valódi gazdasági és társadalmi sikertörténetté, ha a 2026 tavaszáig tartó időszakban hazánk nemcsak szabályokat ír át, hanem végrehajtható programlogikát teremt célzott támogatással, egyszerű ügyintézéssel, országos tanácsadói hálózattal és stabil, többéves kiszámíthatósággal. Ellenkező esetben a célok papíron teljesíthetők maradnak, a valóságban viszont elmarad az a felújítási volumen, amely egyszerre csökkentené a gázkitettséget, a kibocsátást és a háztartások rezsiterheit.

Kapcsolódó cikkünk

Eladta az OTP Ingatlan korábbi belvárosi székházát az Eston

Hatalmas változás jöhet egy fővárosi kerületben: eltűnhet a lerobbant gyártelep, zöld lakókert kerül a helyére

Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat

Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Elindult Vizafogó legzöldebb lakóparkjának értékesítése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility