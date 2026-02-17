Az ország legszigorúbb lakbérplafonját vezethetik be, a népakarat dönthet Massachusettsben

Az Egyesült Államokban is dúl a lakhatási válság, amelyre a szövetségi szint mellett helyi szabályozással, és adott esetben maguknak az ott élőknek a kezdeményezésére igyekeznek megoldást találni a törvényhozók.

A kezdeményezés értelmében a bérbeadók évente legfeljebb az infláció mértékével emelhetnék a bérleti díjakat, az emelés mértéke azonban semmilyen esetben sem haladhatná meg az öt százalékot. A szervezők tavaly már összegyűjtötték a napirendre tűzéshez szükséges aláírásokat. Amennyiben a törvényhozás az év közepéig nem fogadja el a javaslatot,

a kérdésről novemberben népszavazást tarthatnak,

feltéve, hogy a támogatók a már hitelesített 88 ezer mellé további mintegy 12 400 aláírást gyűjtenek össze.

Az intézkedés nem példa nélküli az államban: Bostonban, illetve a szomszédos Brookline-ban és Cambridge-ben korábban létezett lakbérszabályozás, ám ezt a választók egy 1994-es népszavazáson eltörölték. Massachusetts jelenleg

az Egyesült Államok egyik legdrágább ingatlanpiaca:

egy átlagos kétszobás lakás havi bérleti díja mintegy 2560 dollár, ami 74 százalékkal haladja meg az országos átlagot, Bostonban pedig ez az összeg eléri a 3370 dollárt is.

A javaslat országos összehasonlításban is különösen szigorúnak számít, mivel nem engedélyezné az inflációt meghaladó bérletidíj-emelést. Ezzel szemben Oregonban, Kaliforniában vagy Maryland legnagyobb megyéjében a szabályozás az inflációs ráta fölött is biztosít bizonyos mozgásteret a tulajdonosoknak – mutatott rá Evan Horowitz, a Tufts Egyetem Állampolitikai Elemzőközpontjának igazgatója. A tervezett massachusettsi szabályozás ugyanakkor

az első tíz évben mentesítené az új építésű ingatlanokat,

valamint a legfeljebb négylakásos, a tulajdonos által is lakott épületeket.

A lakbérplafon ellenzői – köztük Maura Healey demokrata kormányzó – attól tartanak, hogy

a szabályozás visszavetheti a lakásépítési kedvet, tovább súlyosbítva ezzel a kínálati hiányt.

A közgazdászok régóta figyelmeztetnek erre a kockázatra, gyakran Minnesota példáját felhozva. St. Paulban a 2022-es szigorú lakbér-szabályozás bevezetését követően a többlakásos ingatlanokra kiadott építési engedélyek száma bezuhant, miközben a szomszédos, szabályozás nélküli Minneapolisban növekedést regisztráltak. A fejlesztők, ingatlantulajdonosok és üzleti szervezetek kampányt indítottak a javaslat ellen, és jogi úton is megtámadták azt.

A támogatók – köztük Michelle Wu bostoni polgármester – szerint azonban

a lakhatási válság nem várhat addig, amíg az új építések éreztetik hatásukat.

Egy tavaly novemberi közvéleménykutatás adatai alapján a regisztrált szavazók csaknem 63 százaléka támogatná a kezdeményezést. A demokrata többségű törvényhozás vezetése ugyanakkor eddig nem engedte át a lakbérszabályozási javaslatokat. Ron Mariano házelnök szóvivője megerősítette: a testület elsősorban a lakásépítés ösztönzésére összpontosít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ