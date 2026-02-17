Nagyszabású állami lakásprogramot jelentettek be Magyarország szomszédjában

A horvát kormány benyújtotta a parlamentnek a megfizethető lakhatásról szóló törvényjavaslatot, amely a 2030-ig szóló nemzeti lakhatási terv végrehajtásának jogi keretét teremti meg.

A jogszabály célja

a bér- és tulajdonosi lakások kínálatának bővítése, a családi házak elérhető árú építésének ösztönzése.

Szabályozza a közpénzből finanszírozott lakásépítést és -vásárlást, továbbá külön mechanizmust vezet be az üres ingatlanok bevonására. A legalább két éve nem használt lakásokat az állami ingatlanforgalmi és -közvetítő ügynökség (APN) veszi kezelésbe, majd meghatározott időre kedvezményes bérleti díj mellett adja tovább. A tulajdonos az APN-nek adja át az ingatlan hasznosítását, az ügynökség pedig garantálja a jogbiztonságot és a rendszeres kifizetést, miközben a bérlő a piacinál alacsonyabb díjat fizet.

A törvény első ízben rögzíti a megfizethető lakhatás fogalmát: a lakbér vagy vásárlás esetén a hiteltörlesztés a rezsiköltségekkel együtt nem haladhatja meg a háztartás nettó jövedelmének 30 százalékát.

A törvény új lakástípust is bevezet: a legfeljebb 30 éves fiatalok számára kialakított, 18-26 négyzetméteres mikro-lakásokat, amelyek átmeneti jelleggel, legfeljebb négy évre - indokolt esetben további két évre - biztosítanak lakhatást.

A kormány a következő négy évben 20 200 lakás és családi ház építését vagy felújítását tervezi, 8000 új lakással és 9000 üres ingatlan bevonásával számolnak. A

programra 2030-ig mintegy 2 milliárd, 2034-ig további 3,5 milliárd eurót fordítanak.

A megfizethető lakhatási célú épületekben a lakások fele bérbeadásra, fele értékesítésre szolgál. Az új bérlakások nem vásárolhatók meg, az eladott lakások pedig 35 évig nem idegeníthetők el. A lakásokat nyilvános pályázat alapján osztják ki, az árakat az építési költségekhez és a térség fejlettségéhez igazítva határozzák meg.

A támogatásra jogosultak közé tartoznak az alacsony jövedelműek, a 45 év alatti fiatalok és a gyermekes családok, amennyiben nem rendelkeznek megfelelő lakóingatlannal.

