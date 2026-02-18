A csehek rekordot döntöttek, de hol tart Magyarország? - Itt vannak az ingatlanbefektetési piac friss számai

Csehország: történelmi rekord és a helyi erők
A régió sztárja tavaly egyértelműen Csehország volt, ahol a 4,2 milliárd eurót is meghaladó tranzakciós forgalom történelmi rekordot jelentett. Ez az érték jócskán túlszárnyalta a korábbi, 2017-es 3,4 milliárd eurós csúcsot. Az összeg a befektetők megújult érdeklődését tükrözi, amelyet a javuló makrogazdasági alapok és a stabilizálódó finanszírozási feltételek támogatnak, és amelyben a helyi tőke kulcsszerepet játszik. Az ingatlanbefektetési tevékenység az utolsó negyedévben még tovább erősödött.
A lendületet kilenc darab százmillió euró feletti ügylet adta, ezek közül
kiemelkedik a prágai Palladium bevásárlóközpont több mint 700 millió eurós eladása,
amely a CEE-régió történetének eddigi legnagyobb kiskereskedelmi tranzakciója volt. A forgalmat az irodai szektor vezette 1,26 milliárd euróval. A vevők szinte kizárólag hazai befektetők voltak, a cseh tőke az összes befektetés 87 százalékát tette ki.
Lengyelországban kisebb csökkenés, a kiskereskedelem volt a gát
Lengyelország szintén 4,2 milliárd eurót meghaladó forgalmat ért el, ez azonban 13 százalékos éves visszaesést jelent. Miközben az iroda- és ipari szegmens növekedett, a csökkenést a kiskereskedelmi szektor okozta, ahol elmaradtak a 200 millió euró feletti, nagy bevásárlóközpontokat érintő tranzakciók. Figyelemre méltó trend, hogy a nem intézményi befektetők – magánszemélyek és saját használatra vásárló vállalatok – aktivitása történelmi csúcsra ugrott. Az ipari szegmensben az eladás utáni visszabérlés (sale-and-leaseback) ügyletek térnyerése volt a meghatározó.
Az Eko Okna 264 ezer négyzetméteres gyárának eladása a Realty Income részére a CEE-régió valaha volt legnagyobb ilyen típusú tranzakciójának bizonyult.
A lakóingatlan-szektorban a TAG Immobilien mintegy 565 millió eurós előszerződést írt alá az 5300 lakást tartalmazó Resi4Rent portfólió megvásárlására, amelynek zárása 2026 második negyedévében várható.
Bár Lengyelországban tavaly a helyi vásárlók adták az összes tranzakció 60%-át, a külföldi befektetések is jelentősen nőttek. A nemzetközi befektetők piaci részesedése elérte a 40%-ot, ami 2020 óta a legmagasabb arány, a növekedést olyan országokból származó akvizíciók hajtották, mint Csehország, Kína, az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok.
Magyarország duplázott
Magyarországon a tranzakciós forgalom elérte a 910 millió eurót, ami több mint kétszerese a 2024-es 420 millió eurós összegnek, és 2022 óta a legmagasabb. A forgalom 34 százalékát, mintegy 316 millió eurót az irodai szektor adta: a befektetők itt elsősorban a tíz évnél idősebb, belvárosi irodaházakat keresték, leginkább az átalakítási potenciállal vagy erős bérlői bázissal rendelkező ingatlanokat.
A legnagyobb volumenű ügylet a Budapest Marriott Hotel több mint 115 millió eurós eladása volt a BDPST Csoport részére,
ami a magyar kereskedelmi ingatlanpiac eddigi legnagyobb szállodatranzakciója. A külföldi tőke részesedése 40 százalékra emelkedett, ami 2020 óta a legmagasabb mért arány.
Szlovákia: kiugró növekedés
Szlovákia 935 millió eurós forgalma kiugró, 84 százalékos éves növekedést jelentett. Az ipari és kiskereskedelmi szektor együttesen a volumen 83 százalékát adta. A listát a kiskereskedelem vezette 424 millió eurós eredménnyel, ami kiemelkedő, 237 százalékos éves bővülésnek felel meg. A lendületet többek között
a Bory Mall bevásárlóközpont felvásárlása, valamint az ipari szegmensben a szenci DSV-központ 65 millió eurós eladási-visszabérlési tranzakciója hajtotta.
Az év során 25 tranzakció történt itt, az átlagos tranzakciós érték pedig meghaladta a 30 millió eurót, ami azt mutatja, hogy a piacot inkább stratégiai akvizíciók, mintsem széles körű tranzakciós terjeszkedés jellemzi. A regionális tőke továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszott, mélységet és likviditást biztosítva minden fontosabb szektorban. 2026-ra a szlovák befektetési piacot látható eszközállomány, a regionális alapokba folyamatosan beáramló tőke támogatja, ami szilárd alapot teremt ahhoz, hogy folytatódhasson a kedvező trend.
Románia: átmeneti gyenge teljesítmény
Románia régiós társaihoz képest tavaly gyengébben teljesített: az 502 millió eurós forgalom 31 százalékos éves visszaesést mutat, ami elsősorban több nagyobb ügylet 2026-ra csúszásából adódott. A befektetéseket az irodai szektor vezette a forgalom 40 százalékával.
A legnagyobb tranzakció a bukaresti Equilibrium 1 irodaház 52 millió eurós értékesítése volt, a projekt két irodaházát is a Gránit Alapkezelő ingatlanalapja vette meg.
Csökkenő hozamok Szerbiában
Szerbiában az összes tranzakció értéke 221,2 millió eurót tett ki. Ezen belül az irodai szegmens dominált 158,2 millió euróval és négy jelentős ügylettel, köztük a 52,2 millió eurós GTC X eladásával. Az erős kereslet hatására a szerb irodai prémiumhozamok 75 bázisponttal csökkentek.
Régiós befektetési volumenek, 2016-2025
A hozamok a régió egészében nagyjából stabilak maradtak, helyenként némi csökkenéssel. A prémium irodapiaci hozam 2025 végén
- Csehországban 5,25,
- Lengyelországban 6,00,
- Magyarországon 6,75,
- Romániában 7,75,
- Szlovákiában 6,00-6,50,
- Szerbiában pedig 7,75 százalékon állt.
Az ipari szegmensben a legtöbb piacon 6,00 és 6,50 százalékos sávban mozogtak a prémiumhozamok, míg a bevásárlóközpontok esetében nagyobb volt a szórás: 6,50 százalék (Lengyelország, Szlovákia) és 8,00 százalék (Szerbia) közötti értékeket mértek.
