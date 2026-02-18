Bezuhantak a lakásárak London központjában, borzolja a kedélyeket a tervezett adó

A belső kerületek áresése mögött több tényező húzódik meg. Egyrészt, a koronavírus-járvány idején sokan költöztek ki a városközpontból a távolabbi övezetekbe, kihasználva a távmunka adta lehetőségeket, és ez a folyamat azóta sem fordult meg. A drágább központi negyedekben ráadásul
a Munkáspárt kormánya által bejelentett adótervek is fékezték a keresletet,
különösen a kétmillió font feletti értékű ingatlanokat érintő új terhek, amelyek 2028-tól léphetnek életbe.
Londonban összesen 1 százalékos áresés volt látható, ezzel ez volt az egyetlen angol régió, ahol csökkentek az ingatlanárak. Anglia-szerte ezzel szemben átlagosan 1,7 százalékkal nőttek a lakásárak, a legnagyobb emelkedést az északi régiók produkálták. A londoni Citybe ingázó pénzügyi szakemberek által kedvelt délkeleti megyékben eközben stagnálás volt tapasztalható.
Részletes árváltozás londoni kerületek szerint
A londoni árcsökkenés ugyanakkor alig enyhíti a megfizethetőségi gondokat, hiszen a fővárosban az átlagos lakásár meghaladja az 550 ezer fontot, ami az országos átlag duplája. A héten nyilvánosságra került adatok szerint a Starmer-kormány a parlamenti ciklus végéig vállalt, másfél milliós lakásépítési célnak legfeljebb a felét tudja majd teljesíteni.
Joe Freedman, az ASK Partners befektetési cég vezető elemzője szerint továbbra is hiányzik Londonból a kínálat – akit már a Financial Times cikke idéz. A szakértő a Molior kutatóintézet adataira hivatkozva kiemelte: tavaly mindössze 5547 magánlakás építése indult el a fővárosban, ami 84 százalékos visszaesést jelent egy évtized alatt. Az évi mintegy 88 ezer lakásos igényhez képest 2027-ben és 2028-ban összesen is csak körülbelül 14 ezer lakás átadása várható, ami több mint 90 százalékos elmaradást jelez. Freedman azonban rámutatott, hogy a fejlesztési nehézségek ellenére a tőke nem hagyta el teljesen Londont, és a legmagasabb szegmensben újra megindult a tevékenység.
Az adóváltozások és az árkorrekció nem szüntették meg a keresletet, csupán átalakították a várakozásokat, közelebb hozva egymáshoz az eladói és vevői árelvárásokat – idézi a lap Freedmant. "A tőke tehát nem tűnt el, hanem szelektívvé vált: a befektetők immár a tapasztalt fejlesztőket, a biztos keresletet és a kiváló elhelyezkedést részesítik előnyben" - mondta. A
középkategóriás, tömeges lakásépítési projektek finanszírozása viszont továbbra is kihívás lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
