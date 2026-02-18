Egyedülálló logisztikai központ épült: ilyen hűtőkapacitás még nem volt az országban

A Market Asset Management Zrt., A Market Csoport tagvállalata átadta a HAVI Logistics Kft. új, speciális igényekre szabott logisztikai központját. A Market Építő Zrt. kivitelezésében megvalósult, közel 18 500 négyzetméteres létesítmény a hazai piacon egyedülálló hűtött tárolókapacitással rendelkezik, üzemeltetése pedig teljesen gázmentes, hulladékhő-hasznosítással és okos energiamenedzsmenttel valósul meg.

A Market Csoport built-to-suit projektjének tervezési munkáit a Lean Tech Mérnökiroda Kft. végezte, és az építésben jelentős szerepet vállalt az előregyártott betonelemeket készítő PREbeton Zrt., az ipari padló- és esztrichaljzat-kivitelezés specialistája, az MRKT Padló Kft., valamint a mélyépítési munkákért felelős OKM Építőipari és Szolgáltató Kft.

A szerkezetépítési feladatokat a Moratus Szerkezetépítő Kft. végezte, míg az épületvillamossági és épületautomatikai tervezésben a TRAG-Plan & Engineering Services Kft. működött közre. A létesítmény 2025 decemberében, az előzetes terveknek megfelelően megkapta a használatbavételi engedélyt, így a bérlő HAVI Logistics Kft. már be is költözhetett új bázisára.

A 18 500 négyzetméteres elosztóközpont szíve egy speciális hűtéstechnológiával ellátott raktárrendszer: a több mint 3600 négyzetméteres fagyasztott tér és a közel 3000 négyzetméternyi egyéb hűtött terület

mérete és technológiai színvonala Magyarországon egyedülállónak számít.

A létesítményt egy háromszintes, modern iroda- és közösségi blokk egészíti ki.

A fejlesztés során főszerepet kaptak a környezettudatos megoldások. A csarnok A+, az iroda A++ energetikai minősítésű, a fejlesztés teljesíti az EU Taxonómia szigorú követelményeit, és a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése is folyamatban van. Az épületben egyáltalán nem használnak földgázt vagy más tüzelőanyagot, a fűtést a nagy teljesítményű hűtéstechnológia során keletkező hulladékhő visszanyerésével és hasznosításával oldják meg, ami jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményez.

Az üzemeltetést okos energiamenedzsment-rendszer, jelenlét- és mozgásérzékelős világítás, valamint energiatakarékos gépészeti berendezések teszik hatékonnyá - idézi a közlemény Scharle Andrást, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzserét.

Forrás: Market Asset Management

A fenntarthatósági törekvésekkel összhangban közel 27 000 négyzetméter zöld felületet alakítottak ki, a biodiverzitás megőrzése érdekében 250 fát, valamint több, mint 1300 őshonos, szárazságtűrő cserjét telepítettek, a madarak számára pedig itatót és etetőt helyeztek ki.

A logisztikai folyamatokat fejlett kamerarendszerrel támogatott komissiózás, rendszámfelismerő beléptetés és belső forgalomirányítási rendszer segíti, a hűtött áruk kezelését pedig az elektromos raktérhűtést biztosító dokkolók teszik teljessé. A hatékonyságot és a helykihasználást a bérlő által telepített félautomata shuttle polcrendszer növeli. Az épület tervezése és kialakítása

lehetővé teszi a bérlő jövőbeni bővítési igényeinek megvalósítását.