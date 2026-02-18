Egyedülálló logisztikai központ épült: ilyen hűtőkapacitás még nem volt az országban
A Market Csoport built-to-suit projektjének tervezési munkáit a Lean Tech Mérnökiroda Kft. végezte, és az építésben jelentős szerepet vállalt az előregyártott betonelemeket készítő PREbeton Zrt., az ipari padló- és esztrichaljzat-kivitelezés specialistája, az MRKT Padló Kft., valamint a mélyépítési munkákért felelős OKM Építőipari és Szolgáltató Kft.
A szerkezetépítési feladatokat a Moratus Szerkezetépítő Kft. végezte, míg az épületvillamossági és épületautomatikai tervezésben a TRAG-Plan & Engineering Services Kft. működött közre. A létesítmény 2025 decemberében, az előzetes terveknek megfelelően megkapta a használatbavételi engedélyt, így a bérlő HAVI Logistics Kft. már be is költözhetett új bázisára.
A 18 500 négyzetméteres elosztóközpont szíve egy speciális hűtéstechnológiával ellátott raktárrendszer: a több mint 3600 négyzetméteres fagyasztott tér és a közel 3000 négyzetméternyi egyéb hűtött terület
mérete és technológiai színvonala Magyarországon egyedülállónak számít.
A létesítményt egy háromszintes, modern iroda- és közösségi blokk egészíti ki.
A fejlesztés során főszerepet kaptak a környezettudatos megoldások. A csarnok A+, az iroda A++ energetikai minősítésű, a fejlesztés teljesíti az EU Taxonómia szigorú követelményeit, és a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése is folyamatban van. Az épületben egyáltalán nem használnak földgázt vagy más tüzelőanyagot, a fűtést a nagy teljesítményű hűtéstechnológia során keletkező hulladékhő visszanyerésével és hasznosításával oldják meg, ami jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményez.
Az üzemeltetést okos energiamenedzsment-rendszer, jelenlét- és mozgásérzékelős világítás, valamint energiatakarékos gépészeti berendezések teszik hatékonnyá - idézi a közlemény Scharle Andrást, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzserét.
A fenntarthatósági törekvésekkel összhangban közel 27 000 négyzetméter zöld felületet alakítottak ki, a biodiverzitás megőrzése érdekében 250 fát, valamint több, mint 1300 őshonos, szárazságtűrő cserjét telepítettek, a madarak számára pedig itatót és etetőt helyeztek ki.
A logisztikai folyamatokat fejlett kamerarendszerrel támogatott komissiózás, rendszámfelismerő beléptetés és belső forgalomirányítási rendszer segíti, a hűtött áruk kezelését pedig az elektromos raktérhűtést biztosító dokkolók teszik teljessé. A hatékonyságot és a helykihasználást a bérlő által telepített félautomata shuttle polcrendszer növeli. Az épület tervezése és kialakítása
lehetővé teszi a bérlő jövőbeni bővítési igényeinek megvalósítását.
Amikor legutóbb ilyen történt, gyorsan lehetett sok pénzt keresni ezzel a részvénnyel!
80-90 százalékos emelkedéseket láthattunk.
Jönnek az Otthon Start-lakóparkok: ezekben a rozsdaövezetekben épülhetnek
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Megszólalt az ukrán nemzetbiztonság: nem mondott igazat a volt főparancsnok, akit Zelenszkij riválisának tartanak?
Egy sztriptízbár is felsejlik a történetben.
Máris az amerikai energia alternatíváját keresik az osztrákok
Újabb egyoldalú kitettségtől tart a szomszédos állam, az orosz gáz kérdése is felmerült.
Kiszabadult a Grincs az európai nagyhatalom fogságából: jócskán megsarcolták Moszkva titokzatos flottáját
Több millió euróra rúgott a büntetés.
A csehek rekordot döntöttek, de hol tart Magyarország? - Itt vannak az ingatlanbefektetési piac friss számai
Csehország rekorder volt tavaly, Szlovákia nagyot ugrott.
Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról
De meg tudja-e egyáltalán lépni?
Döbbenetes méretű stadion épül Ázsiában: minden eddigi rekordot megdönt a gigaprojekt
A vietnámi stadion 135 ezer férőhelyes lesz.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.