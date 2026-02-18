Ikonikus belvárosi épület újult meg, a Duna-korzó szecessziós műemlékében lakások is lesznek

Az emblematikus épület eredetileg a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság székházaként működött. Az 1895-ben alapított társaság központja reprezentatív architektúrát kapott, amelynek homlokzatán és belső tereiben hangsúlyosan jelennek meg a hajózási motívumok: hullámzó ornamentika, hajótestet idéző erkélyformák, kötelekre és tengeri szimbólumokra utaló részletek.
A második világháborút követően minisztériumi irodák működtek az épületben, majd a MAHART használta egészen 2008-ig. Az ezt követő időszakban az állapota fokozatosan romlott, több eredeti részlet takarásba került vagy átalakult. A közlemény szerint
A most lezárult fejlesztést a BDPST Group műemlékvédelmi szakértők bevonásával valósította meg,
az eredeti külső és belső építészeti karakter feltárására és szakszerű helyreállítására koncentrálva.
A felújítás során megtisztították és pótolták a sérült kőelemeket, rekonstruálták a plasztikus díszítéseket, és helyreállították a hajótestet formázó erkélyeket. A beruházás során a homlokzat mellett az épület belső műemléki elemei is megújultak. A főlépcsőház – amely a földszinttől a második emeletig vezet – eredeti formájában került helyreállításra. Erezett okker márvány burkolata, hajókorlátra emlékeztető, dróthálós mellvédje, valamint arányrendszere az épület egyik legfontosabb építészeti értékét képviseli. A lépcsőház meghatározó eleme a színes ólomüveg ablak, amely a MAHART emblémáját ábrázolja horgonnyal, koronával és nemzeti színű zászlókkal.
Az épület új funkciójához igazodva a felsőbb szinteken összesen huszonhárom apartman kapott helyet, a Dorottya Residences egy-, két- és három hálószobás, 60–240 négyzetméteres lakásokat tartalmaz.
