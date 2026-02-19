Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve

A Fővárossal való egyeztetések nyomán a Budai Várra már megszületett a szabályozás, a Citadella kapcsán pedig folyamatban van a kialakítása. Ez utóbbi felújítása heteken belül elkészül és várhatóan március 15-én meg is nyitják a nagyközönség előtt.

Az új szabályozás értelmében

a Várba turistabusszal már csak engedéllyel lehet majd behajtani, amit a kerületi önkormányzat adhat ki.

A kerület tervei szerint a Citadellára is hasonló szabályozás történik, annyi különbséggel, hogy oda majd a Fővárosi Önkormányzat adhatja ki az engedélyeket, a részleteket még egyeztetik a fővárossal.

A szabályozás mellett – egyéves előkészítő munkát követően – tavaly októberben megalapították a Budavári Turisztikai Kft.-t, amelynek célja, hogy a nagy turistabuszokat idővel teljesen kiváltsák

az I. kerület új, elektromos buszos körjáratával.

Saját tulajdonú, zéró emissziós, modern közlekedési rendszert és buszflottát építenek, amely egyszerre segíti a turisták közlekedését és biztosítja az itt élők nyugalmát.

"A cégünk jelenleg a kisbuszok közbeszerzési eljárását készíti elő; a tervek szerint a fejlesztés már nyáron kézzelfogható lesz, ugyanis ekkor indulhat el a körjárat egy 8 buszból álló flottával, melyet 2027 év végére 20 járműre bővítünk" – írta Facebook-bejegyzésében a polgármester.

Az első minibuszok közül lesz még néhány Euro 6-os dízel üzemű jármű is – mivel elektromos minibuszból a piac egyszerre nem tud ekkora mennyiséget szállítani – de ezeket a lehető leghamarabb cserélni fogják. A teljes flotta évente mintegy 1,5 millió turista szállítását teszi majd lehetővé a kerület legfontosabb nevezetességeihez, a Budai Vártól a Citadelláig.

A középtávú cél pedig egy buszterminál megépítése, amely megoldaná a nagy turistabuszok parkolását és egyben átszállópont is lenne az elektromos körjáratra. Az önkormányzat megállapodott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel abban, hogy ez a buszterminál a Déli pályaudvarhoz tartozó, Alkotás út felől megközelíthető területen valósulhat majd meg.

Nyugat-Európai példák alapján egy ilyen fejlesztés esetén a buszpályaudvar felett irodaház, vagy bevásárlóközpont is épülhet

– tette hozzá Böröcz. "Fontos szempont, hogy nemcsak a turistabuszok problémája oldódik meg ezáltal, hanem a Vérmező mellett parkoló volánbuszokat is el tudnánk helyezni ezen a területen".

Elmondása szerint a kezdeményezés azért is egyedülálló, mert korábban egy önkormányzat sem vállalkozott ilyen komplex közlekedési megoldás megvalósítására. "Hiszek benne, hogy a Budavári Önkormányzattal – történelmi jelentősége és elhelyezkedése okán – úttörő szerepet és példaértékű működést kell megvalósítanunk" – tette hozzá.

