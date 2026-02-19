Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve

A Fővárossal való egyeztetések nyomán a Budai Várra már megszületett a szabályozás, a Citadella kapcsán pedig folyamatban van a kialakítása. Ez utóbbi felújítása heteken belül elkészül és várhatóan március 15-én meg is nyitják a nagyközönség előtt.
Az új szabályozás értelmében
a Várba turistabusszal már csak engedéllyel lehet majd behajtani, amit a kerületi önkormányzat adhat ki.
A kerület tervei szerint a Citadellára is hasonló szabályozás történik, annyi különbséggel, hogy oda majd a Fővárosi Önkormányzat adhatja ki az engedélyeket, a részleteket még egyeztetik a fővárossal.
A szabályozás mellett – egyéves előkészítő munkát követően – tavaly októberben megalapították a Budavári Turisztikai Kft.-t, amelynek célja, hogy a nagy turistabuszokat idővel teljesen kiváltsák
az I. kerület új, elektromos buszos körjáratával.
Saját tulajdonú, zéró emissziós, modern közlekedési rendszert és buszflottát építenek, amely egyszerre segíti a turisták közlekedését és biztosítja az itt élők nyugalmát.
"A cégünk jelenleg a kisbuszok közbeszerzési eljárását készíti elő; a tervek szerint a fejlesztés már nyáron kézzelfogható lesz, ugyanis ekkor indulhat el a körjárat egy 8 buszból álló flottával, melyet 2027 év végére 20 járműre bővítünk" – írta Facebook-bejegyzésében a polgármester.
Az első minibuszok közül lesz még néhány Euro 6-os dízel üzemű jármű is – mivel elektromos minibuszból a piac egyszerre nem tud ekkora mennyiséget szállítani – de ezeket a lehető leghamarabb cserélni fogják. A teljes flotta évente mintegy 1,5 millió turista szállítását teszi majd lehetővé a kerület legfontosabb nevezetességeihez, a Budai Vártól a Citadelláig.
A középtávú cél pedig egy buszterminál megépítése, amely megoldaná a nagy turistabuszok parkolását és egyben átszállópont is lenne az elektromos körjáratra. Az önkormányzat megállapodott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel abban, hogy ez a buszterminál a Déli pályaudvarhoz tartozó, Alkotás út felől megközelíthető területen valósulhat majd meg.
Nyugat-Európai példák alapján egy ilyen fejlesztés esetén a buszpályaudvar felett irodaház, vagy bevásárlóközpont is épülhet
– tette hozzá Böröcz. "Fontos szempont, hogy nemcsak a turistabuszok problémája oldódik meg ezáltal, hanem a Vérmező mellett parkoló volánbuszokat is el tudnánk helyezni ezen a területen".
Elmondása szerint a kezdeményezés azért is egyedülálló, mert korábban egy önkormányzat sem vállalkozott ilyen komplex közlekedési megoldás megvalósítására. "Hiszek benne, hogy a Budavári Önkormányzattal – történelmi jelentősége és elhelyezkedése okán – úttörő szerepet és példaértékű működést kell megvalósítanunk" – tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve
A kerület saját elektromos buszai válthatják majd ki őket.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Aki most nem figyel, egyszerűen nem fogja érteni, mi történt.
Gazdagok, reszkessetek! Robin Hood lett az állam, és lecsap rátok!
Az adórendszerek progresszívebbek, mint gondolnánk.
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Friss számokat közölt az Airbus.
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
Hamarabb emelhet kamatot a BoJ.
Fizetési meghagyások Magyarországon: javult a helyzet, itt vannak a friss tudnivalók
A 404 ezer fizetési meghagyás 84 százaléka 3 millió forint alatti tartozás miatt indult tavaly.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?