  • Megjelenítés
Meghosszabbította a ferihegyi gyorsvasút pályázati határidejét az állam
Ingatlan

Meghosszabbította a ferihegyi gyorsvasút pályázati határidejét az állam

Portfolio
Meghosszabbította a ferihegyi gyorsvasút pályázati határidejét az állam az eredeti, február 6. helyett március 6.-ig várják a jelentkezéseket - mondta el a Portfolio Property Warm Up 2026 konferencia első előadójaként Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár.

Még januárban hirdette meg az egymilliárd eurós reptéri gyorsvasút-fejlesztés nemzetközi közbeszerzési pályázatát az állam. Lóga várakozása szerint

A PÁLYÁZATRA SOK AJÁNLAT FOG BEÉRKEZNI.

Az egymilliárd euró körüli fejlesztés során egyébként 27 km vasutat építenek majd, amit a 2033-2034-ban megépülő második szakasszal együtt már integrálnak a meglévő vasúti hálózatba.

Kapcsolódó cikkünk

Közel 20 millió utas fordult meg tavaly a budapesti reptéren

Óriási fejlesztés a nagyvárosban, 220 milliárdos kormányzati keret várja a folytatást

Vezérigazgató-váltás az egyik legnagyobb magyar mérnökirodánál

Megjelent a ferihegyi gyorsvasút közbeszerzése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility