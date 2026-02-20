  • Megjelenítés
Budapesti repülőtér: friss térkép érkezett
Budapesti repülőtér: friss térkép érkezett

Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója, a VINCI Airports elnöke letette a budapesti repülőtér harmadik termináljának alapkövét. A reptérfejlesztésért is felelős Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az esemény után a Facebook-oldalán tette közzé, hogyan is néz majd ki az új fejlesztés egy elrendezési térképen.

Február 20-án letették a Terminál+ névre hallgató, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját is tartalmazó fejlesztés alapkövét. A beruházás értéke 1 milliárd euró.

Az eseményt követően Nagy Márton a hivatalos Facebook-oldalán osztott meg új információkat. Összefoglalóan kiemelte, hogy 3-szor 1 milliárd forintot fordítanak a repülőtér fejlesztésére. 1 milliárd euró a most ismertetett Terminál+, 1 milliárd eurót ér a reptéri vasútfejlesztés, 1 milliárd euróért pedig reptéri gyorsforgalmi út épül.

Egyúttal közzétett egy "látványtervet", amely

azt mutatja be egy sematikus helyszínrajzon keresztül, hogy az új terminál és annak épületegységei hogyan helyezkednek el.

reptér látványterv budapest liszt ferenc nemzetközi repülőtér
Budapest Airport terminálfejlesztés – sematikus helyszínrajz (koncepcióábra). Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala

Hogy el tudják helyezni olvasóink az új épületeket, ide teszünk egy Google térképrészletet is.

google terkep repter
Forrás: Google

A Terminal+ koncepció részleteit egy kisfilmben mutatták be a helyszínen, ezek szerint:

  • 35 ezer négyzetméternyi új épület valósul meg,
  • plusz 10 millió utas kiszolgálására lesz lehetőség,
  • új checkin zónákat alakítanak ki,
  • összesen 90-nél is több pult,
  • új központi, utasbiztonsági ellenőrzőpont,
  • új poggyászkezelő rendszer,
  • új közlekedési csomópont,
  • új közúti előtér,
  • több parkolóhely,
  • új 7,2 MW teljesítményű napelempark
vinci airport
Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója, a VINCI Airports elnöke beszédet mond a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér új fejlesztésének, a Terminal+ alapkõ- és idõkapszula-letételi ünnepségén 2026. február 20-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2), valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója, a VINCI Airports elnöke, Korda György és Balázs Klári előadóművészek (b-j) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletételén 2026. február 20-án. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

