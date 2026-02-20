Költöznek a milliárdosok: elképesztő tőkekivonás kezdődött el

A deVere Group pénzügyi tanácsadó cég 80 ezer fős globális ügyfélkörének 35 százaléka kér jelenleg aktívan tanácsot adóügyi székhelyváltáshoz, második állampolgárság vagy letelepedési engedély megszerzéséhez, illetve vállalati struktúrájának átalakításához - írja a cikk. Az érdeklődők döntően az Egyesült Királyságból, Európából, Ausztráliából, Ázsiából és Afrikából érkeznek és két kedvenc célpontjuk úgy tűnik, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Portugália. A cég által

"nagy vagyonvándorlásnak" nevezett jelenséget elsősorban az adóreformok, a gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint a hosszú távú kiszámíthatóság iránti igény hajtja.

Az Egyesült Királyság központi szerepet játszik ebben a folyamatban. A Henley & Partners előrejelzése szerint az ország 2025-ben nettó 16 500 vagyonos magánszemélyt veszíthet. Ezt a folyamatot a "non-dom" (nem állandó lakos) státuszhoz kapcsolódó kedvezményes adózás megszüntetése, valamint a tőkenyereség- és örökösödési adó módosításai váltották ki. Nigel Green, a deVere vezérigazgatója szerint az ügyfelek ma már nem rögzített teherként, hanem aktívan kezelhető kockázatként tekintenek adókitettségükre, különösen a fejlett gazdaságokban.

A tanácsadó cég három fő hajtóerőt azonosított a folyamat mögött

Egyrészt az egyetlen joghatósághoz kötött kitettség mára mérhető pénzügyi kockázatot jelent, így a földrajzi diverzifikáció a vagyontervezés szerves részévé vált. Másrészt, míg korábban az üzleti terjeszkedés motiválta a költözéseket, ma már a generációs vagyonmegőrzés, az öröklési tervezés és a jogszabályi stabilitás a fő szempont. Harmadrészt pedig a tőke egyértelműen a kiszámítható és átlátható szabályozási környezetek felé áramlik.

Az Egyesült Arab Emírségek a személyi jövedelemadó hiányával, a hosszú távú vízumrendszerrel és a szabályozási stabilitással erősítette meg pozícióját. Ezzel szemben Portugália, valamint egyes európai és ázsiai pénzügyi központok a családi vagyonkezelők (family office-ok) és a vállalkozók számára kínálnak vonzó alternatívákat. A Schroders adatai szerint

a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság közepette történelmi csúcson van az önkéntes, határokon átnyúló vagyondiverzifikáció.

Ugyanakkor az adóügyi igazságossággal foglalkozó Tax Justice Network óvatosságra int. Szerintük a nagymértékű "vagyonmenekülésről" szóló narratíva gyakran felméréseken alapuló becslésekre épül, nem pedig tényadatokra, így a tényleges elvándorlás a teljes milliomos rétegnek csupán a töredékét érintheti. Az áttelepülés ráadásul összetett jogi folyamat. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, a gazdasági jelenlét szabályai és az adatszolgáltatási kötelezettségek gondos tervezést igényelnek.

A rosszul végrehajtott költözés könnyen adóhatósági ellenőrzést vagy kettős adóztatást vonhat maga után. Ennek ellenére a magas adókulcsot alkalmazó országok számára a jelenség komoly költségvetési kockázatot jelent. Az Egyesült Királyságban például a legfelső jövedelemsávba tartozók fizetik be az összes jövedelem- és tőkenyereségadó-bevétel mintegy 30 százalékát.

