Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése. Az új épületkomplexum ünnepélyes alapkőletételére 2026. február 20-án kerül sor.
A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai repülésfejlesztési beruházása mind Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, mind a növekvő turisztikai igények magas színvonalon történő kiszolgálásához hozzájárul - derül ki az esemény előzetes meghívójából.
Reggel Orbán Viktor azt közölte: "38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét". A videóban megemlíti, hogy
a beruházás értéke 1 milliárd euró.
Nicolas Notebaert beszédében kiemelte: a magyar reptér jelentősége kiemelkedő, a turisztikai és a cargo forgalom látványosan bővült az elmúlt években. A Bud Cargo az első számú központtá válik Európa és Ázsia összekötésében - mondta. Ez az első kő olyan terminálkomplexumot jelent, ami képes rugalmasan kiszolgálni az igényeket - tette hozzá. Rekordforgalom volt tapasztalható, teljes kapacitással működött a repülőtér - jegyezte meg Nicolas Notebaert, aki külön köszönetet mondott a helyiek munkákáért, amikor januárban elérte a nagy havazás a repülőteret is.
Philadelphia, Toronto, Szoül és Kína viszonylatában is új járatok indulnak idén - emelte ki.
Új kapacitásbővítés valósul meg a tervek szerint, hogy kiszolgálják a növekvő keresletet - ismertette. Légioldali és földi oldali fejlesztések következnek be, a következő 10 évben 1 milliárd eurót különítunk el a repülőtér számára - részletezte Nicolas Notebaert, aki külön köszönetet mondott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek és Lóga Máté államtitkárnak. A zöld vállalások keretében új naperőművet építenek, valamint javul a repülőtér megközelíthetősége (közúton és vasúton egyaránt). A mai alapkőletételi ünnepség fontos és szimbolikus mérföldkő a jövő tekintetében is - húzta alá.
Az volt a legjobb megállapodás, amit a Vincivel kötöttem. Nemcsak azért, mert ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezzük a repteret, hanem elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz, olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk. A hivatal nem azonos a hozzáértéssel, ezért kell bevonni fontos szakmai partnert - fogalmazott beszédében Orbán Viktor, aki megköszönte a Vincinek azt, hogy ezt a hatalmas állami vagyont jól működtetik. Ezután méltatta a fantasztikus szakmunkásokat, akiknek köszönhetően működtethetőek ezek a vállalkozások. A világ legjobbjai között jegyzettek ezek a dolgozók, ez az alapja, hogy a repteret az állam vissza tudta szerezni - mondta a kormányfő.
A kormány nem befektetőként tekint rájuk, hanem befogadtuk a francia partnert, ami nagy dolog, mert alapvetően bizalmatlanok vagyunk - jegyezte meg. Akire nincs szükségünk viszont, azt nem engedjük be - mondta. Akit egyszer már beengedtük, az benne van a nemzetben, benne van a családban - ismertette.
Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját
- folytatta beszédét. Emlékeztetett, hogy tavalyi évben rekordot döntött az utasforgalom, 20 millió főt fogadott.
331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, ami negyedével több a várakozásoknál. Így a beruházás a vártnál 2 évvel hamarabb térülhet meg - ismertette.
Kiemelte a két legfontosabb fejlesztést a reptér szempontjából: koncessziót írt ki a kormány a reptér és Nyugati pályaudvart összekötő gyorsvasútra, valamint új terminál építésébe kezdenek.
Ez utóbbi 1 milliárd euróba kerül. Az évtized végére évente 25 millió utas fordul majd meg a reptéren.
Ehhez elengedhetetlen egy vadonatúj terminál - vetítette előre a miniszterelnök.
A részletes adatok
A Terminal+ koncepció részleteit egy kisfilmben mutatták be a helyszínen, ezek szerint:
- 35 ezer négyzetméternyi új épület valósul meg,
- plusz 10 millió utas kiszolgálására lesz lehetőség,
- új checkin zónákat alakítanak ki,
- összesen 90-nél is több pult,
- új központi, utasbiztonsági ellenőrzőpont,
- új poggyászkezelő rendszer,
- új közlekedési csomópont,
- új közúti előtér,
- több parkolóhely,
- új 7,2 MW teljesítményű napelempark
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
