Trumpék olyat lépnének az ingatlanpiacon, ami rengeteg cégnek fájhat
Trumpék olyat lépnének az ingatlanpiacon, ami rengeteg cégnek fájhat

Portfolio
A Fehér Ház részletesebben is ismertette Donald Trump tervét, amely megtiltaná a nagy befektetőknek a családi házak felvásárlását. A javaslat szerint a korlátozás azokra a piaci szereplőkre vonatkozna, akik már több mint száz ingatlannal rendelkeznek - számolt be a The Wall Street Journal.
A Fehér Ház csütörtökön küldött feljegyzést a javaslatról a Képviselőház és a Szenátus illetékes bizottsági vezetőinek; a dokumentumba a Wall Street Journal is betekintést nyert. A száz ingatlanban meghatározott küszöb számos közepes méretű befektetési céget is érintene. Ez meglepetést okozott, mivel

sokan arra számítottak, hogy a kormányzat csak az ezer vagy annál több lakást birtokló vállalatokat veszi célba.

A tervezet azonban a jelenlegi formájában akár több száz befektetési cég számára is megtiltaná a további tranzakciókat.

A javaslat ugyanakkor több kivételt is tartalmaz.

  • Mentesülnének a tilalom alól például azok a befektetők, akik új lakásokat építenek, vagy meglévőket újítanak fel kifejezetten bérbeadás céljából.
  • A tervezet emellett széles jogkört biztosítana a pénzügyminiszternek a kritériumok módosítására, beleértve a kivételek körének vagy a "nagy intézményi befektető" fogalmának pontos meghatározását.

A Fehér Ház hetekkel ezelőtt kezdett nyomást gyakorolni a törvényhozókra, hogy a befektetői tilalmat építsék be a Kongresszusban jelenleg tárgyalt lakhatási törvénycsomagok valamelyikébe. A Képviselőház a múlt héten már megszavazott egy új lakhatási jogszabályt, ez azonban nem tartalmazta a korlátozást. A kormányzat most a Szenátus törvényjavaslatába próbálja beilleszteni az intézkedést. Várhatóan Trump is kitér majd a javaslatra az évértékelő beszédében.

Egyes demokrata képviselők máris bírálják a tervet, amiért az túl sok kivételt tartalmaz, és

nem kötelezi a befektetőket a meglévő portfóliójuk értékesítésére.

A lakáspiaci elemzők pedig általában kételkednek abban, hogy az intézményi befektetők kitiltása érdemi hatást gyakorolna a lakások megfizethetőségére, mivel ezek a szereplők a teljes lakásállománynak csak csekély hányadát birtokolják. Ez országos szinten mégis több százezer ingatlant jelent, és egyes piacokon – például Atlantában vagy Phoenixben – kifejezetten érzékelhető hatást gyakorol az árakra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

