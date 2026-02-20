Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

A felújítás előkészítése 2020-ban indult, az építési munkák 2023 során kezdődtek meg, és két éven át tartottak. A beruházó a tervezési folyamatot részletes építéstörténeti kutatással és értékleltár készítésével alapozta meg, amely a kivitelezés teljes időszaka alatt iránytűként szolgált. A cél nem pusztán a megőrzés, hanem a hosszú távon is fenntartható, legalább a következő fél évszázadra szóló működés biztosítása volt.
A generáltervezési feladatokat a Horváth és Patartics Építész Iroda Kft. látta el - vezető tervezők: Horváth András és Patartics Zorán - a belsőépítészeti koncepciót a P8 Műhely Kft. alakította ki - közreműködő tervezők: Gubik Péter, Szatori Dóra és Tóth Kata- a fővállalkozói munkákat az Ypsylon Vállalkozási Kft. végezte.
A Palatinus nagyrekonstrukciója számunkra nem egyszerű ingatlanfejlesztés volt, hanem felelősségvállalás egy évszázados városi ikonért
– idézi a közlemény Czéh-Tóth Márk, a beruházó Hotel Palatinus Kft. ügyvezetőjét.
A felújítás során minden meglévő épületornamentikát megőriztek a külső homlokzaton és a belső terekben egyaránt. Restauráláson estek át a gipszstukkók, az ólomüveg felületek, az aranyozott díszítések, valamint az eredeti csillárok is; ezek mellett az eredetiekkel megegyező új elemek is készültek, kézműves és iparművészeti együttműködések keretében. A Zsolnay-gyárral közösen egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten ehhez a projekthez.
A Palatinus Grand Hotel története
A szálloda épülete 1915-ben készült el Hamerli Imre, híres helyi kesztyűgyáros megbízásából, Pilch Andor neves pécsi építész tervei alapján, a 20. század eleji városfejlesztési hullám egyik meghatározó beruházásaként. A szecessziós stílusjegyeket viselő szálloda a Széchenyi tér és a Király utca tengelyében, Pécs történelmi belvárosának kiemelt pontján áll, és megnyitása óta a város társasági és kulturális életének fontos helyszíne. Nagyterme – a későbbi Bartók terem – az 1920-as évektől koncerteknek és közösségi eseményeknek adott otthont.
A felújítás során esetenként szükség volt korábbi belsőépítészeti rétegek újragondolására az állagromlás, a korábbi leázások, valamint a teljes körű gépészeti és elektromos korszerűsítés miatt. A projekt során teljes körű gépészeti-, elektromos- és üzemeltetési korszerűsítés valósult meg, amely az épület energiahatékony és hosszú távon fenntartható működésének műszaki alapját teremtette meg.
Szállodai funkciók és szolgáltatások
A Palatinus Grand Hotel 85 szobával nyílt újra, 4 csillag superior kategóriában. A szálloda szolgáltatásai között étterem, wellnessrészleg, rendezvény- és közösségi terek, business center is szerepel. A tetőteraszon szezonálisan működő pop-up bár kap helyet.
A szálloda kiemelt fókuszt helyez a MICE turizmusra is. Öt konferenciaterem áll rendelkezésre, a teljes rendezvénykapacitás eléri a 600 főt. A rendezvénykínálat központi eleme a patinás, szecessziós stílusú Bartók terem, amely a megyeszékhely egyik legelegánsabb eseményhelyszíne, és akár 300 fő befogadására is alkalmas. A történelmi hangulatú terek tökéletes háttérként szolgálnak esküvők, bálok, konferenciák és nagylétszámú szakmai rendezvények lebonyolítására. A hotel helyszínei a 10 fős tárgyalásoktól és privát eseményektől a 120 fős ünnepségeken át a 300 fős nagyrendezvényekig biztosítanak professzionális környezetet különböző léptékű szakmai- és üzleti események számára.
"A hotel működési profilja egyszerre célozza a városi, kulturális és üzleti turizmust, valamint a belföldi és nemzetközi szabadidős vendégkört. A próbaüzem időszaka lehetőséget ad a szolgáltatások finomhangolására, a végleges üzemeltetési modell kialakítására és a vendégélmény további fejlesztésére" – idézi a közlemény Bojcsev András szállodaigazgatót.
A beruházás megvalósításához a Hotel Palatinus Kft. 2020-ban 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Magyar Turisztikai Ügynökség „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció” programjában.
Restaurátori munka és kézműves együttműködések A Palatinus Grand Hotel felújításának fontos eleme volt az épület belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek szakszerű megőrzése, kézműves restaurátori közreműködéseken keresztül.
A beruházó célja az volt, hogy – ahol ez szakmailag lehetséges – helyi vagy a régióhoz kötődő restaurátorokkal és iparművészekkel dolgozzon, az eredeti formavilág és anyaghasználat tiszteletben tartásával. A gipszstukkók megőrzését, pótlását és helyreállítását Fülöp György Pécsett élő és alkotó keramikusművész végezte az eredeti minták alapján. A díszlépcsőház és a vendéglift ólomüveg felületeit a szakszerű elbontást követően műhelyben restaurálták és állították vissza, Varga Péter restaurátor közreműködésével.
Az épület eredeti csillárjai felújításon estek át, emellett az azokkal megegyező új darabok is készültek a DecoLux Kft. kivitelezésében, az új üvegburákat James Carcass üvegművész tervezte. Az aranyozott díszítőfelületek Mauks Zoltán és Mauksné Dittrich Csilla restaurátorok munkái.
Címlapkép forrása: Forrás: Palatinus Grand Hotel
