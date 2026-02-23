  • Megjelenítés
Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Történetében először, tavaly bekerült be Varsó az európai ingatlanbefektetések top három célpontja közé, a közép és kelet-európai ingatlanbefektetési piac pedig akár 15%-kal is bővülhet idén, a CBRE ingatlantanácsadó vállalat várakozása szerint. A magyar ingatlanpiaci befektetési volumen 2025-ben 600 millió euróra emelkedett, ami bár az előző évi érték duplája, de még mindig elmarad a régió többi országától – derült ki a cég budapesti ingatlanpiaci konferenciáján.
A CBRE számai azért is különböznek a piacon másutt publikáltaktól, mert más számításokkal ellentétben a cég csak a bevételt generáló ingatlanelemeket kalkulálja az befektetések között, így lényegében egy tisztított számot mutat be - hangsúlyozta Kibédi Varga Lóránt ügyvezető igazgató. A cég régiós adatai szerint tavaly 12,7 milliárd euró értékben cseréltek gazdát épületek, ez pedig idén akár 14,5 milliárd euróra is nőhet.

Kibédi Varga Lóránt MRICS
CBRE Hungary, Managing Director
Kibédi Varga Lóránt MRICS
CBRE Hungary, Managing Director
A panelben, amelyen Kibédin kívül a CBRE további magyarországi vezetői, Tim O'Sullivan tőkepiaci főigazgató, Mészáros Margaréta értékbecslési főigazgató, és Borbély Gábor regionális kutatási vezető is részt vettek, elhangzott, hogy a varsói sikertörténet akár szerencsés is lehet a többi régiós ország számára, hiszen többek között megmutatja azt is, hogyan terelődik a befektetői figyelem a hagyományos nyugat-európai piacokról keletebbre.

A régiós befektetésekről, illetve a várakozásokról a CBRE külön tanulmányt tett közzé, így a továbbiakban elsősorban Magyarországra fókuszálunk. Hazánkban az ingatlanpiaci befektetési volumen tavaly relatíve alacsony volt a régiós társakhoz és ahhoz képest, hogy mennyi tárgyalás zajlott a háttérben – mondta O'Sullivan.

Sok tárgyalás elhúzódott, több tavaly megkezdett tranzakció várhatóan emiatt idén zárulhat,

megdobva ezzel a 2026-os teljes tranzakciós összeget.

MRICS O’ Sullivan Tim MRICS
CBRE, főigazgató, vezető Tőkebefektetési Osztály
Tim O'Sullivan (MRICS), Főigazgató a Tőkebefektetési osztály vezetője
Minden globális szembeszél ellenére itthon a befektetési piac felét stabilan az irodák adják. Tavaly is meglepően élénk volt ez a szegmens: a klasszikus befektetési keresleten túl a saját célú vásárlás és funkcióváltási ambíciók is hajtották a piacot és ez idén is így marad. A szakember várakozása szerint

idén tovább erősödhet a kiskereskedelmi ingatlanszektor, a turizmus lendülete pedig hajtja majd a szállodai keresletet is.

Idén sok lehet az értékesítés, de a választások miatti óvatosság, majd a nyári szabadságok miatt főleg a harmadik és negyedik negyedévben pöröghet fel a piac.

O'Sullivan hangsúlyozta, hogy Magyarország most amiatt is vonzó belépési pontot jelent a külföldi befektetők számára, mert Csehországgal és Lengyelországgal ellentétben – a hozamok tekintetében – ez egy felzárkózó piac. Míg itthon csak a hotelek árazása erősödött, a régióban  tőlünk délre általánosságban átárazta a piac a befektetési ingatlanokat: akár 100 bázisponttal is közeledhettek a bolgár, szerb hozamok a hazaihoz.

Itthon a prémium szegmensben egyelőre várjuk az iránymutató tranzakciót

– tette hozzá.

Prémium irodai hozamok 2025-ben

Market Outlook_Hungary_Office_Map_portfolio
Forrás: CBRE

A magyar irodapiac a szakemberek szerint jelentős kihívás előtt áll: több mint 500 ezer négyzetméter állami tulajdonú ingatlan kerül a piacra, amelynek csak 17%-a érhető el magánbérlők számára. Ez a volumen, kiegészítve a különböző helyszíneken szétszórt állami bérlők költöztetésével, összesen több mint 400 ezer négyzetmétert jelent – ez úgynevezett másodlagos lehetőségeket teremt majd, akár szálloda-, vagy lakóingatlan-fejlesztések számára.

A kiskereskedelmi szektorban erős gazdasági alapok mutatkoznak: a háztartások fogyasztási nettó reálértéke várhatóan 4%-kal nő idén, ami a régió egyik legerősebb mutatója. Eközben a GDP-arányos kiskereskedelmi négyzetméter-sűrűség tekintetében Magyarország csak kis lépésekkel halad előre 2021 óta, míg Lengyelország jelentős ugrást tett, Bulgária pedig gazdasági fundamentumai ellenére felzárkózik hozzánk. Ez azt mutatja, hogy bőven lenne tér Magyarországon a további fejlesztések számára – mondta el Borbély.

Borbély Gábor
CBRE, kutatási igazgató
Borbély Gábor
CBRE, kutatási igazgató
“Nagy elemszámú kiskereskedelmi portfóliókat értékbecslünk itthon és a régióban, és az adatokból kiolvasható, hogy a szektor stabilizálódik. A flexibilis bevételi elemek, mint a forgalomarányos bérleti díj vagy a parkolóbevétel jó indikátorai annak, hogy merre megy a piac, ezért ezeket is figyeljük" – mondta el Mészáros.

Az ipari és logisztikai szektorban soha nem látott szintet ért el a bérbeadási aktivitás tavaly, országosan 1,1 millió négyzetméter feletti szintet mértek. Jelentős földrajzi eltolódás figyelhető meg: Budapest és a vidéki piacok között egyértelmű divergencia mutatkozik, a regionális alpiacokon erős kereslet jelentkezik.

Az elmúlt 2-3 évben az unióba érkező kínai befektetések 30-40%-a Magyarországra érkezett,

ami több tízmilliárd dollárt jelent: ezek a befektetések főként regionális városokban valósulnak meg, ami látható lendületet ad az ipari ingatlanpiacnak Budapesten túl is.

MRICS Mészáros Margaréta MRICS
CBRE Hungary, Senior Director, Valuation & Advisory Services RICS Registered Valuer, Head of Valuation
Margaréta közel 20 éve dolgozik a CBRE-nél. A cég budapesti irodájában központi szerepet játszott az értékbecslési és befektetési tanácsadói üzletágak felépítésében
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

