Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül

Történetében először, tavaly bekerült be Varsó az európai ingatlanbefektetések top három célpontja közé, a közép és kelet-európai ingatlanbefektetési piac pedig akár 15%-kal is bővülhet idén, a CBRE ingatlantanácsadó vállalat várakozása szerint. A magyar ingatlanpiaci befektetési volumen 2025-ben 600 millió euróra emelkedett, ami bár az előző évi érték duplája, de még mindig elmarad a régió többi országától – derült ki a cég budapesti ingatlanpiaci konferenciáján.

A CBRE számai azért is különböznek a piacon másutt publikáltaktól, mert más számításokkal ellentétben a cég csak a bevételt generáló ingatlanelemeket kalkulálja az befektetések között, így lényegében egy tisztított számot mutat be - hangsúlyozta Kibédi Varga Lóránt ügyvezető igazgató. A cég régiós adatai szerint tavaly 12,7 milliárd euró értékben cseréltek gazdát épületek, ez pedig idén akár 14,5 milliárd euróra is nőhet.

A panelben, amelyen Kibédin kívül a CBRE további magyarországi vezetői, Tim O'Sullivan tőkepiaci főigazgató, Mészáros Margaréta értékbecslési főigazgató, és Borbély Gábor regionális kutatási vezető is részt vettek, elhangzott, hogy a varsói sikertörténet akár szerencsés is lehet a többi régiós ország számára, hiszen többek között megmutatja azt is, hogyan terelődik a befektetői figyelem a hagyományos nyugat-európai piacokról keletebbre.

A régiós befektetésekről, illetve a várakozásokról a CBRE külön tanulmányt tett közzé, így a továbbiakban elsősorban Magyarországra fókuszálunk. Hazánkban az ingatlanpiaci befektetési volumen tavaly relatíve alacsony volt a régiós társakhoz és ahhoz képest, hogy mennyi tárgyalás zajlott a háttérben – mondta O'Sullivan.

Sok tárgyalás elhúzódott, több tavaly megkezdett tranzakció várhatóan emiatt idén zárulhat,

megdobva ezzel a 2026-os teljes tranzakciós összeget.

Minden globális szembeszél ellenére itthon a befektetési piac felét stabilan az irodák adják. Tavaly is meglepően élénk volt ez a szegmens: a klasszikus befektetési keresleten túl a saját célú vásárlás és funkcióváltási ambíciók is hajtották a piacot és ez idén is így marad. A szakember várakozása szerint

idén tovább erősödhet a kiskereskedelmi ingatlanszektor, a turizmus lendülete pedig hajtja majd a szállodai keresletet is.

Idén sok lehet az értékesítés, de a választások miatti óvatosság, majd a nyári szabadságok miatt főleg a harmadik és negyedik negyedévben pöröghet fel a piac.

O'Sullivan hangsúlyozta, hogy Magyarország most amiatt is vonzó belépési pontot jelent a külföldi befektetők számára, mert Csehországgal és Lengyelországgal ellentétben – a hozamok tekintetében – ez egy felzárkózó piac. Míg itthon csak a hotelek árazása erősödött, a régióban tőlünk délre általánosságban átárazta a piac a befektetési ingatlanokat: akár 100 bázisponttal is közeledhettek a bolgár, szerb hozamok a hazaihoz.

Itthon a prémium szegmensben egyelőre várjuk az iránymutató tranzakciót

– tette hozzá.

Prémium irodai hozamok 2025-ben

Forrás: CBRE

A magyar irodapiac a szakemberek szerint jelentős kihívás előtt áll: több mint 500 ezer négyzetméter állami tulajdonú ingatlan kerül a piacra, amelynek csak 17%-a érhető el magánbérlők számára. Ez a volumen, kiegészítve a különböző helyszíneken szétszórt állami bérlők költöztetésével, összesen több mint 400 ezer négyzetmétert jelent – ez úgynevezett másodlagos lehetőségeket teremt majd, akár szálloda-, vagy lakóingatlan-fejlesztések számára.

A kiskereskedelmi szektorban erős gazdasági alapok mutatkoznak: a háztartások fogyasztási nettó reálértéke várhatóan 4%-kal nő idén, ami a régió egyik legerősebb mutatója. Eközben a GDP-arányos kiskereskedelmi négyzetméter-sűrűség tekintetében Magyarország csak kis lépésekkel halad előre 2021 óta, míg Lengyelország jelentős ugrást tett, Bulgária pedig gazdasági fundamentumai ellenére felzárkózik hozzánk. Ez azt mutatja, hogy bőven lenne tér Magyarországon a további fejlesztések számára – mondta el Borbély.

“Nagy elemszámú kiskereskedelmi portfóliókat értékbecslünk itthon és a régióban, és az adatokból kiolvasható, hogy a szektor stabilizálódik. A flexibilis bevételi elemek, mint a forgalomarányos bérleti díj vagy a parkolóbevétel jó indikátorai annak, hogy merre megy a piac, ezért ezeket is figyeljük" – mondta el Mészáros.

Az ipari és logisztikai szektorban soha nem látott szintet ért el a bérbeadási aktivitás tavaly, országosan 1,1 millió négyzetméter feletti szintet mértek. Jelentős földrajzi eltolódás figyelhető meg: Budapest és a vidéki piacok között egyértelmű divergencia mutatkozik, a regionális alpiacokon erős kereslet jelentkezik.

Az elmúlt 2-3 évben az unióba érkező kínai befektetések 30-40%-a Magyarországra érkezett,

ami több tízmilliárd dollárt jelent: ezek a befektetések főként regionális városokban valósulnak meg, ami látható lendületet ad az ipari ingatlanpiacnak Budapesten túl is.

