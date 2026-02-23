Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül

A CBRE számai azért is különböznek a piacon másutt publikáltaktól, mert más számításokkal ellentétben a cég csak a bevételt generáló ingatlanelemeket kalkulálja az befektetések között, így lényegében egy tisztított számot mutat be - hangsúlyozta Kibédi Varga Lóránt ügyvezető igazgató. A cég régiós adatai szerint tavaly 12,7 milliárd euró értékben cseréltek gazdát épületek, ez pedig idén akár 14,5 milliárd euróra is nőhet.
A panelben, amelyen Kibédin kívül a CBRE további magyarországi vezetői, Tim O'Sullivan tőkepiaci főigazgató, Mészáros Margaréta értékbecslési főigazgató, és Borbély Gábor regionális kutatási vezető is részt vettek, elhangzott, hogy a varsói sikertörténet akár szerencsés is lehet a többi régiós ország számára, hiszen többek között megmutatja azt is, hogyan terelődik a befektetői figyelem a hagyományos nyugat-európai piacokról keletebbre.
A régiós befektetésekről, illetve a várakozásokról a CBRE külön tanulmányt tett közzé, így a továbbiakban elsősorban Magyarországra fókuszálunk. Hazánkban az ingatlanpiaci befektetési volumen tavaly relatíve alacsony volt a régiós társakhoz és ahhoz képest, hogy mennyi tárgyalás zajlott a háttérben – mondta O'Sullivan.
Sok tárgyalás elhúzódott, több tavaly megkezdett tranzakció várhatóan emiatt idén zárulhat,
megdobva ezzel a 2026-os teljes tranzakciós összeget.
Minden globális szembeszél ellenére itthon a befektetési piac felét stabilan az irodák adják. Tavaly is meglepően élénk volt ez a szegmens: a klasszikus befektetési keresleten túl a saját célú vásárlás és funkcióváltási ambíciók is hajtották a piacot és ez idén is így marad. A szakember várakozása szerint
idén tovább erősödhet a kiskereskedelmi ingatlanszektor, a turizmus lendülete pedig hajtja majd a szállodai keresletet is.
Idén sok lehet az értékesítés, de a választások miatti óvatosság, majd a nyári szabadságok miatt főleg a harmadik és negyedik negyedévben pöröghet fel a piac.
O'Sullivan hangsúlyozta, hogy Magyarország most amiatt is vonzó belépési pontot jelent a külföldi befektetők számára, mert Csehországgal és Lengyelországgal ellentétben – a hozamok tekintetében – ez egy felzárkózó piac. Míg itthon csak a hotelek árazása erősödött, a régióban tőlünk délre általánosságban átárazta a piac a befektetési ingatlanokat: akár 100 bázisponttal is közeledhettek a bolgár, szerb hozamok a hazaihoz.
Itthon a prémium szegmensben egyelőre várjuk az iránymutató tranzakciót
– tette hozzá.
Prémium irodai hozamok 2025-ben
A magyar irodapiac a szakemberek szerint jelentős kihívás előtt áll: több mint 500 ezer négyzetméter állami tulajdonú ingatlan kerül a piacra, amelynek csak 17%-a érhető el magánbérlők számára. Ez a volumen, kiegészítve a különböző helyszíneken szétszórt állami bérlők költöztetésével, összesen több mint 400 ezer négyzetmétert jelent – ez úgynevezett másodlagos lehetőségeket teremt majd, akár szálloda-, vagy lakóingatlan-fejlesztések számára.
A kiskereskedelmi szektorban erős gazdasági alapok mutatkoznak: a háztartások fogyasztási nettó reálértéke várhatóan 4%-kal nő idén, ami a régió egyik legerősebb mutatója. Eközben a GDP-arányos kiskereskedelmi négyzetméter-sűrűség tekintetében Magyarország csak kis lépésekkel halad előre 2021 óta, míg Lengyelország jelentős ugrást tett, Bulgária pedig gazdasági fundamentumai ellenére felzárkózik hozzánk. Ez azt mutatja, hogy bőven lenne tér Magyarországon a további fejlesztések számára – mondta el Borbély.
“Nagy elemszámú kiskereskedelmi portfóliókat értékbecslünk itthon és a régióban, és az adatokból kiolvasható, hogy a szektor stabilizálódik. A flexibilis bevételi elemek, mint a forgalomarányos bérleti díj vagy a parkolóbevétel jó indikátorai annak, hogy merre megy a piac, ezért ezeket is figyeljük" – mondta el Mészáros.
Az ipari és logisztikai szektorban soha nem látott szintet ért el a bérbeadási aktivitás tavaly, országosan 1,1 millió négyzetméter feletti szintet mértek. Jelentős földrajzi eltolódás figyelhető meg: Budapest és a vidéki piacok között egyértelmű divergencia mutatkozik, a regionális alpiacokon erős kereslet jelentkezik.
Az elmúlt 2-3 évben az unióba érkező kínai befektetések 30-40%-a Magyarországra érkezett,
ami több tízmilliárd dollárt jelent: ezek a befektetések főként regionális városokban valósulnak meg, ami látható lendületet ad az ipari ingatlanpiacnak Budapesten túl is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Ez sok mindent megváltoztat.
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Ezt mutatják az időjárás-előrejelzések.
Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül
Meglepő számokat tett közzé a CBRE.
Csádot is elérte a szomszédos ország véres polgárháborúja: rendkívüli döntést hoztak
Öt csádi katona és három civil halt meg egy összecsapásban.
Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség
Már ha összejön a békemegállapodás.
Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál
Kész a jelentés, de nem hozzák nyilvánosságra.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!
Meglepő számok jöttek ki.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.