Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!

A januárban megjelent 2,5 millió forintos Otthoni Energiatároló Program (OETP) sok háztartás számára teszi elérhetővé a napelem mellé telepített akkumulátoros energiatárolót. A kérdés azonban nem pusztán az, hogy érdemes-e élni a programmal, hanem az is: mekkora rendszerrel, milyen inverterrel és milyen fogyasztás mellett térülhet meg valóban a beruházás? A Deep Dive Solutions friss elemzésében közérthetően, valós fogyasztási adatok alapján mutatják be, kik járhatnak a legjobban a támogatással, és milyen döntések befolyásolják leginkább a megtérülést.

Napelem és akkumulátor a 2,5M támogatás tükrében: kinek, hogyan és mikor éri meg?

Az Otthoni Energiatároló Program célja, hogy a háztartások a napelemes rendszereik mellé akkumulátoros tárolót is telepítsenek, és így a megtermelt villamos energiát nagyobb arányban helyben használják fel. A támogatás összege legfeljebb 2,5 millió forint, amely akár a beruházás teljes költségét is fedezheti és az ígéretek szerint egyszerű adminisztrációt igényel. Ezért széleskörű érdeklődésre tart számot, a legutóbbi bejelentés szerint a jelentkezések már a program eredeti keretét több mint kétszeresen meghaladták.

A program elsősorban azokat a felhasználókat szólítja meg, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, de a kedvező szaldóelszámolásból kikerülve az önfogyasztás növelésével szeretnék mérsékelni villanyszámlájukat. Ugyanakkor azok számára is nyitott a lehetőség, akik most tervezik egy új, napelemmel és energiatárolóval kombinált rendszer kiépítését.

Elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy

a támogatási feltételek mellett milyen műszaki konfigurációk eredményezhetik a legkedvezőbb megtérülést a háztartások számára.

A pályázatok benyújtása a hónap elején elindult, és továbbra is van lehetőség jelentkezni. Ugyanakkor azoknak is hasznos lehet, akik már beadták pályázatukat, de az igazolási szakaszban járva még nem döntöttek a konkrét műszaki paraméterekről – például a tároló vagy akár a napelemes rendszer méretéről.

Mi alapján lehet optimális megtérülést javasolni?

Elemzésünkben eltérő fogyasztási profilú háztartásokat vizsgáltunk, és ezekhez különböző méretű és tulajdonságú napelemes rendszereket és energiatárolókat rendeltünk. A vizsgált felhasználói és eszköz kombinációkat úgy határoztuk meg, hogy azok lefedjék a pályázat szempontjából leginkább releváns lakossági kört.

A háztartásokat éves tényleges – tehát napelem nélkül értelmezett – villamosenergia-fogyasztásuk alapján kategorizáltuk 5 000 és 10 000 kWh közötti sávban. A számításokhoz valós, negyedórás felbontású fogyasztási idősorokat használtunk, így a napi terhelési ingadozások is megjelentek a modellben.

A napelemes termelést különböző tájolások és dőlésszögek mellett, historikus meteorológiai adatok alapján becsültük. A hazai lakossági gyakorlatban jellemző, 4–15 kW közötti inverterteljesítménnyel számoltunk, a paneloldali beépített napelemkapacitást pedig az inverter névleges teljesítményének 110 százalékára vettük.

Az energiatárolóknál a pályázat által előírt minimumkapacitásból indultunk ki, és 10–20 kWh közötti mérettartományt elemeztünk.

A megtérülést nettó jelenérték alapon vizsgáltuk. Ez azt mutatja meg, hogy a beruházás a teljes – esetünkben 10 évre feltételezett – élettartama alatt, mai értéken számolva összességében nyereséget vagy veszteséget eredményez.

A költségoldalon figyelembe vettük a beruházási kiadásokat, a bevételi oldalon pedig a legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást és az üzemeltetés során elérhető villanyszámla-megtakarítást. A beruházási költségeket piaci árajánlatok alapján becsültük:

több hazai telepítőcég középkategóriás termékeire adott bruttó ajánlataival számoltunk.

Az üzemeltetési költség számítása során külön kezeltük a szaldó- és a bruttó elszámolást, változatlan energiaárakat feltételezve. Így az eredmények azt is megmutatják, hogyan alakul a beruházás megtérülése attól függően, hogy a háztartás azonnal, vagy csak 1–5 év múlva kerül ki a szaldóelszámolásból. A pénzáramok diszkontálásához 7 százalékos rátát alkalmaztunk.

Meglévő napelemes háztartások vizsgálata: hogyan éri meg a tároló telepítése?

Első körben a program elsődleges célcsoportjára koncentráltunk: azokra a háztartásokra, amelyek már évek óta üzemeltetnek napelemes rendszert, de már nem jogosultak a kedvező szaldóelszámolásra. A tároló telepítése jellemzően a meglévő egyszerűbb inverter lecserélését, új aszimmetrikus hibrid inverter beszerzését is szükségessé teszi. (A szimmetrikus és aszimmetrikus inverterek megtérülésre gyakorolt hatására a cikk későbbi részében még visszatérünk.)

A beruházás nettó jelenértékét két alapvető változó mentén vizsgáltuk: az éves villamosenergia-fogyasztás, valamint a már meglévő napelemes rendszer teljesítménye szerint. Az eredményeket bemutató buborékábra egyértelmű mintázatot mutat: kisebb tárolókapacitás mellett következetesen magasabb megtérülés adódik, hiszen a támogatási összeg nagyobb beruházás esetén sem emelkedik.

Bár nagyobb felhasználás esetén a nagyobb méretű tároló pozitív megtérülést eredményez, a legnagyobb megtérülést annál a legkisebb tárolóméretnél találjuk, amelyhez tartozó beruházás belefér a 2,5 millió forint támogatási összegbe. Ennek oka, hogy a tároló fajlagos beruházási költsége jelenleg magasabb, mint az általa elérhető üzemeltetési megtakarítás.

10 kWh-nál nagyobb méretű tároló csak akkor érheti meg, ha a beruházás összköltsége – például egy már meglévő, alkalmas hibrid inverter esetén – a 2,5 millió forintos támogatási összeg alatt marad.

A meglévő napelemes háztartások között külön figyelmet érdemelnek azok, akik jelenleg még szaldós elszámolásban vannak, és a csak évek múlva kerülnek bruttó elszámolás alá. Számukra a tároló használata a szaldóelszámolás fennállása alatt kifejezetten nem ajánlott, hiszen a hálózat számukra egy virtuális és veszteségmentes tárolóként működik: a hálózatba betáplált energiát később ugyanazon az áron vételezhetik vissza. Ezzel szemben az akkumulátorba történő tárolás energiaveszteséggel jár, ezért a tároló tényleges üzemeltetése a szaldóidőszak alatt rontja a megtérülést.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a beruházás ne lehetne indokolt. Ha a háztartás néhány éven belül bruttó elszámolásba kerül, a tároló szerepe hirtelen felértékelődik: az önfogyasztás növelése már közvetlen pénzügyi előnyt jelent. Az általunk vizsgált esetben – amikor a szaldó például öt évig fennmarad, és a legkisebb kapacitású tárolóval számolunk – a beruházás továbbra is pozitív nettó jelenértéket mutat, feltéve, hogy a napelemes rendszer nincs jelentősen túlméretezve. Irányadónak tekinthető, hogy 1 kWp beépített napelem Magyarországon évente nagyjából 1100-1200 kWh energiát termel.

Amennyiben a meglévő rendszer teljesítménye a háztartás éves fogyasztásának legfeljebb kétszeresére lett méretezve, a támogatás még akkor is érdemben javítja a megtérülést, ha a bruttó elszámolásra csak öt év múlva kerül sor.

Invertercsere szükségessége

A tároló telepítésekor szinte minden esetben felmerül a kérdés: szükséges-e a meglévő inverter cseréje? A válasz sok háztartásnál igen. A korábban telepített – különösen a több évvel ezelőtti – inverterek többsége ugyanis nem alkalmas akkumulátor csatlakoztatására, így ezeknél hibrid inverterre való átállás elengedhetetlen.

A hibrid jelleg azonban önmagában még nem elegendő. Legalább ilyen fontos, ha nem is elengedhetetlen, hogy az inverter képes-e aszimmetrikus működésre, vagyis arra, hogy a három fázis között eltérő arányban ossza el a napelem vagy a tároló teljesítményét. Ezt az elszámolástechnikai szempontból döntő kérdést itt részletezték.

Vegyünk egy egyszerű példát. Ha egy háztartás az ’A’ fázison 3 kWh energiát fogyaszt, miközben a napelem fázisonként 1–1–1 kWh-t termel, akkor szimmetrikus működés mellett az elszámolás a következőképpen alakul: az ’A’ fázison 2 kWh nettó vételezés keletkezik (2 × 36 Ft/kWh költség), míg a ’B’ és ’C’ fázison összesen 2 kWh visszatáplálás (2 × 5 Ft/kWh bevétel). Tehát annak ellenére, hogy a teljes megtermelt és elfogyasztott energia mennyisége egy időbe esik és megegyezik, a háztartás fogyasztásának és termelésének egyenlege nem 0 Ft, hanem 62 Ft költség.

A probléma különösen élesen jelentkezik egyfázisú felhasználóknál, ahol szimmetrikus inverter esetén a napelemtermelés kétharmada így nem használható fel közvetlenül saját fogyasztásra, hanem alacsony áron kerül betáplálásra a hálózatba.

Az eredmények alapján egyfázisú fogyasztás esetén az aszimmetrikus inverterre történő csere egyértelműen nagyobb pénzügyi előnyt eredményez. Ez a legtöbb esetben háromfázisú csatlakozás mellett is fennáll, ha a napelem teljesítménye nem számottevően nagyobb, mint amennyit a fogyasztás indokol.

Néhány – a gyakorlatban ritkán előforduló – esettől eltekintve a korábban telepített, szimmetrikus hibrid inverterek cseréje gazdaságilag indokolt.

Új rendszert építők: hogyan válasszunk napelemet és tárolót a támogatással?

Új napelemes rendszer telepítése esetén a pályázati feltételek szigorúbb műszaki keretet szabnak: legfeljebb 5 kW-os inverter építhető be, és a napelemek névleges csúcsteljesítménye az inverter kapacitásának legfeljebb 120 százaléka lehet. Ennek megfelelően a megtérülést 4 és 5 kW-os napelemes rendszerekre vizsgáltuk, a korábbi eredmények alapján a legkisebb, még támogatással optimális akkumulátormérettel (10 kWh).

Az eredmények alapján a 4 kW-os napelem és 10 kWh-s tároló kombináció adja a legkedvezőbb nettó jelenértéket, ugyanakkor az 5kW-os rendszer is minden vizsgált esetben pozitív megtérülést mutat.

A tendencia egyértelmű: minél magasabb a háztartás éves villamosenergia-fogyasztása, annál kedvezőbb a beruházás pénzügyi eredménye. Az NPV ugyanakkor nem teljesen monoton módon növekszik a fogyasztással. Ennek oka, hogy bár a megtérülést elsősorban az éves összfogyasztás határozza meg, kisebb mértékben a fogyasztás időbeli lefutása – vagyis a napi terhelési profil – is befolyásolja, mennyire hasznosítható közvetlenül a megtermelt energia.

A korábbi számítások ideális, déli tájolású és optimális dőlésszögű napelemet feltételeztek. A valóságban azonban az új beruházók jellemzően az épület adottságaihoz kénytelenek igazodni. Eredményeink szerint a 25–45° közötti dőlésszög érdemben nem befolyásolja sem a termelést, sem a megtérülést. Tájolás szempontjából a délkeleti és délnyugati rendszerek gazdaságossága is közel áll az optimális déli telepítéshez.

Kelet–nyugati orientáció esetén már számottevőbb termeléscsökkenéssel kell számolni, ami a megtérülésben is megjelenik. Ugyanakkor még ebben az esetben is pozitív nettó jelenérték adódik – vagyis a beruházás gazdasági értelemben továbbra is indokolható. Az ábra a kisebb megtérülésű 5 kW-os inverterre mutatja a megtérülést, itt a kelet-nyugati tájolás esetén már megfontolandó inkább a biztos megtérülést eredményező 4 kW-os opció választása.

Önellátás és a helyben termelt energia felhasználása

Az anyagi szempontokon túl sok háztartás számára önmagában is értéket jelent, ha az energiaigényét helyben tudja biztosítani. A „függetlenség” élménye, a tudatos energiahasználat és a hálózati kitettség csökkentése mind olyan motivációk, amelyek túlmutatnak a szűken vett megtérülési számításon.

A napelemes kapacitások gyors terjedése ugyanakkor rendszerszintű kihívásokat is felszínre hozott. Az elmúlt években több országban is előfordult jelentős rendszerzavar, sőt teljes kiesés (blackout), amelyek idején felértékelődik az önellátás lehetősége. Önellátás alatt azt értjük, hogy a háztartás éves energiaigényének mekkora részét tudja saját termelésből fedezni. (Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a jelenlegi hazai szabályozás nem teszi lehetővé a klasszikus szigetüzemet, vagyis a hálózattól teljesen független működést – még akkor sem, ha egyes inverterek műszakilag képesek lennének rá.)

Ezzel szemben az önfogyasztás megmutatja, hogy a napelemes rendszerünk energiájának mekkora részét fogyasztjuk el mi. Minél nagyobb arányban használjuk fel helyben a megtermelt energiát, annál kisebb terhelést jelentünk az elosztóhálózat számára, és annál kisebbek a hálózati veszteségek is.

Elemzésünkben egy évi 6000 kWh fogyasztású háztartás példáján mutatjuk be, hogy tároló nélkül, illetve különböző akkumulátorméretek és napelemes teljesítmények mellett hogyan alakul az önellátás és az önfogyasztás aránya. A hazai ökölszabály szerinti méretezéssel (1 kWp napelem ~1200 kWh éves fogyasztást fedez) – egy 6000 kWh-t fogyasztó háztartás esetében 5 kW-os rendszer adódik optimális választásként.

Az ábrán a narancssárga oszlop ehhez a méretezéshez tartozik, és jól látható, hogy az önellátási és az önfogyasztási arány közel azonos értéket vesz fel, függetlenül a tároló méretétől. Ez a kiegyensúlyozott állapot abból fakad, hogy a rendszer nagyjából a fogyasztásra van szabva: nem termel jelentős többletet, de nem is marad számottevő hiány. Amennyiben a napelem teljesítményét tovább növeljük, az önellátás aránya fokozatosan emelkedik, hiszen a háztartás éves energiaigényének egyre nagyobb részét képes saját termelésből fedezni. Ugyanakkor az önfogyasztás csökken, mivel a többlettermelés egyre nagyobb hányada kerül a hálózatba.

A megtérülés szempontjából is optimálisnak bizonyult, 10 kWh kapacitású energiatároló gyakorlatilag megduplázza mind az önellátási, mind az önfogyasztási arányt.

A tároló nélküli, nagyjából 33–35 százalékos szintről 63–67 százalékra emeli a mutatókat. Ezt követően azonban a további kapacitásbővítés már csak mérsékelt javulást eredményez. Még a 20 kWh-s, legnagyobb vizsgált tároló is legfeljebb mintegy 10 százalékponttal képes növelni az arányokat. Ez jól mutatja, hogy bizonyos méret felett a többletberuházás energetikai és pénzügyi szempontból is csökkenő határhaszonnal jár.

A nagyobb beruházás kézzelfogható előnye a leghosszabb egybefüggő önellátó időszak hossza lehet, amelyet az ábrán fehér négyzetek jelölnek. 5 kW-os napelem és 10 kWh-s tároló esetén ez az időszak körülbelül 10 nap. A tároló kapacitásának megduplázásával ez nagyjából 35 napra nő, míg a napelemes teljesítmény kétszerezésével akár 70 napos önellátó periódus is elérhető.

Fontos azonban, hogy ezek a hosszú időszakok döntően a nyári hónapokra esnek. Ilyenkor a napelemes rendszer jelentős többletet termel, a tároló pedig képes áthidalni az éjszakai órákat és a rövidebb borús időszakokat. Télen egészen más a helyzet. Ideális méretezés mellett a leghosszabb egybefüggő önellátó időszak közel 3 nap, míg jelentős túlméretezés esetén is legfeljebb 10 nap.

Vagyis a beruházás az éves önellátási arányt érdemben javíthatja, de a téli, tartósan alacsony termelésű időszakokban a hálózati kitettség továbbra is megmarad.

