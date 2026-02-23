Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás

További négymilliárd forinttal növelik a távfűtött lakások korszerűsítését célzó keretösszeget, így összesen 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz elérhetőv az okos költségmegosztók telepítésére. Számos társasház és lakásszövetkezet önerő nélkül valósíthatja meg a beruházást - írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Az eredeti, ötmilliárd forintos keretösszeget az első körben teljes egészében lekötötték, amelyből 612 lakóközösség fejlesztése valósulhatott meg. A hatalmas érdeklődés miatt a pályázatot tavaly novemberben fel kellett függeszteni, addigra ugyanis már több mint kilencszáz társasház nyújtott be támogatási igényt összesen 7,6 milliárd forint értékben.

A radiátorokra szerelhető, távleolvasással ellátott eszközök segítségével a fűtési költségek a korábbi, légköbméter vagy alapterület alapú számítás helyett a tényleges hőleadás alapján oszthatók fel. Ez a módszer

igazságosabb elszámolást tesz lehetővé, és tudatosabb energiafelhasználásra is ösztönöz.

A pontosabb mérési adatok birtokában mindez a rezsiköltségek érdemi mérsékléséhez vezethet.

A program 2026. február 26-án, délelőtt 10 órakor nyílik meg újra,

a jelentkezés pedig a megemelt keret kimerüléséig tart. A korábbi pályázóknak nem szükséges ismételten benyújtaniuk a dokumentációt, kivéve, ha a tervezett beruházás paraméterei időközben megváltoztak. A most biztosított többletforrás lehetőséget teremt arra, hogy az eddigiek mellett új igénylők is csatlakozzanak a programhoz.

Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: a lakóközösségek visszajelzései alapján egyértelmű igény mutatkozik a korszerű technológiákra. A keretösszeg növelésével a kormány célja, hogy minél több háztartást segítsen hozzá a kiadások méltányosabb megosztásához és az energiaköltségek csökkentéséhez.

