  • Megjelenítés
Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás
Ingatlan

Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás

Portfolio
További négymilliárd forinttal növelik a távfűtött lakások korszerűsítését célzó keretösszeget, így összesen 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz elérhetőv az okos költségmegosztók telepítésére. Számos társasház és lakásszövetkezet önerő nélkül valósíthatja meg a beruházást - írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.
Green Transition & ESG 2026
Információ és jelentkezés

Az eredeti, ötmilliárd forintos keretösszeget az első körben teljes egészében lekötötték, amelyből 612 lakóközösség fejlesztése valósulhatott meg. A hatalmas érdeklődés miatt a pályázatot tavaly novemberben fel kellett függeszteni, addigra ugyanis már több mint kilencszáz társasház nyújtott be támogatási igényt összesen 7,6 milliárd forint értékben.

A radiátorokra szerelhető, távleolvasással ellátott eszközök segítségével a fűtési költségek a korábbi, légköbméter vagy alapterület alapú számítás helyett a tényleges hőleadás alapján oszthatók fel. Ez a módszer

igazságosabb elszámolást tesz lehetővé, és tudatosabb energiafelhasználásra is ösztönöz.

A pontosabb mérési adatok birtokában mindez a rezsiköltségek érdemi mérsékléséhez vezethet.

Még több Ingatlan

Vitézy: magántőkéből lesz akadálymentes a fővárosi metróállomás

Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül

Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!

A program 2026. február 26-án, délelőtt 10 órakor nyílik meg újra,

a jelentkezés pedig a megemelt keret kimerüléséig tart. A korábbi pályázóknak nem szükséges ismételten benyújtaniuk a dokumentációt, kivéve, ha a tervezett beruházás paraméterei időközben megváltoztak. A most biztosított többletforrás lehetőséget teremt arra, hogy az eddigiek mellett új igénylők is csatlakozzanak a programhoz.

Dr. Solymár Károly Balázs
Energiaügyi Minisztérium, infokommunikációért felelős államtitkár
Dr. Solymár Károly Balázs jogász diplomáját “summa cum laude” minősítéssel 2003-ban szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően a Nemzetközi Technológiai Közhasznú Társasághoz került jogi szakértőként, majd egy évvel később az Informatikai és Hírközlési Minisztérium főosztályvezető-helyettese lett. 2006 és 2008 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban osztályvezetőként, 2010-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban főosztályvezető-helyettesként, majd főosztályvezetőként dolgozott. 2013-tól kezdve a tárca infokommunikációért felelős helyettes államtitkári pozícióját töltötte be. 2019-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára volt. 2022-ben a jogutód Technológiai és Ipari Minisztérium technológiáért felelős helyettes államtitkárának, majd az Energiaügyi Minisztérium energiaügyi infokommunikációért felelős helyettes államtitkárának nevezték ki. 2023 óta a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. vezérigazgatója, 2025. március 15-étől az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.
Tovább

Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: a lakóközösségek visszajelzései alapján egyértelmű igény mutatkozik a korszerű technológiákra. A keretösszeg növelésével a kormány célja, hogy minél több háztartást segítsen hozzá a kiadások méltányosabb megosztásához és az energiaköltségek csökkentéséhez.

Kapcsolódó cikkünk

Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!

Tervpályázatot hirdettek a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére

Újra nyitva a látogatók előtt Pécs ékköve, a Palatinus Grand Hotel

Szétveri a hazai ingatlanpiacot az áprilisi választás? - Rengeteg a bizonytalanság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility