Vitézy: magántőkéből lesz akadálymentes a fővárosi metróállomás
Magánberuházói forrásból valósul meg a Göncz Árpád városközpont metróállomás délnyugati kijáratának akadálymentesítése. A Városfejlesztési Bizottság által elfogadott tervek alapján a fejlesztő vállalta a lift és a rámpák kiépítését, emellett új gyalogátkelőhely létesül, és növekszik a zöldfelületek aránya is - írja Vitézy Dávid, budapesti önkormányzati képviselő, a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának elnöke és a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében.
Építőipar 2026
A beruházás hátterében a városvezetés törekvése áll, hogy a magánberuházások engedélyezésekor hatékonyabban érvényesítse a közérdeket - írja Vitézy. Ennek eredményeként

az új irodaházat építő fejlesztő saját költségén végzi majd el az aluljáró érintett szakaszának átépítését és teljes akadálymentesítését.

A felek közötti megállapodásról a Fővárosi Közgyűlés már az elmúlt nyáron döntött, a végleges terveket pedig a szakbizottság a legutóbbi ülésén hagyta jóvá.

Vitézy Dávid
Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója. Vezetése alatt a főváros új közlekedési stratégiája jött létre; számos nagy tömegközlekedési projekt sikeresen befejeződött, az új villamos összeköttetéstől az új kerékpár-megosztási rendszerig és az intelligens utasinformációs megoldásoktól az új buszműveleti keretig, amely több száz új járművet eredményezett. 2016 óta főigazgatóként felelős a Magyar Közlekedési Múzeum rekonstrukciójáért, beleértve egy új állandó kiállítás tervezését és megvalósítását. Közlekedési szakemberként és tanácsadóként is közreműködik hazai és nemzetközi projektekben.
A megállapodásról még tavaly nyáron döntött a Közgyűlés, a Városfejlesztési Bizottság a mai ülésén pedig a végleges terveket is elfogadtuk

– írja Vitézy.

Göncz1
Forrás: Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése

A jóváhagyott tervek értelmében az új aluljárószakaszban lift épül, amely biztosítja az M3-as metró akadálymentes megközelítését. A kialakuló süllyesztett tér és az irodapark bejárati szintje közötti közlekedést rámpák segítik majd. A fejlesztés részeként új gyalogátkelőhely létesül a Váci út és a Róbert Károly körút csomópontjában, továbbá a terület zöldfelületeinek mérete is bővül.

Tekintettel a főváros szűkös anyagi forrásaira és az akadálymentesítés terén tapasztalható lemaradásokra, a városvezetés a jövőben is arra törekszik, hogy

a magánberuházók ne automatikusan kapják meg a szükséges hozzájárulásokat,

a cél az, hogy a fejlesztők érdemben is vegyék ki részüket a közösségi infrastruktúra fejlesztéséből.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid

