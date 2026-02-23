Vitézy: magántőkéből lesz akadálymentes a fővárosi metróállomás

A beruházás hátterében a városvezetés törekvése áll, hogy a magánberuházások engedélyezésekor hatékonyabban érvényesítse a közérdeket - írja Vitézy. Ennek eredményeként
az új irodaházat építő fejlesztő saját költségén végzi majd el az aluljáró érintett szakaszának átépítését és teljes akadálymentesítését.
A felek közötti megállapodásról a Fővárosi Közgyűlés már az elmúlt nyáron döntött, a végleges terveket pedig a szakbizottság a legutóbbi ülésén hagyta jóvá.
A megállapodásról még tavaly nyáron döntött a Közgyűlés, a Városfejlesztési Bizottság a mai ülésén pedig a végleges terveket is elfogadtuk
– írja Vitézy.
A jóváhagyott tervek értelmében az új aluljárószakaszban lift épül, amely biztosítja az M3-as metró akadálymentes megközelítését. A kialakuló süllyesztett tér és az irodapark bejárati szintje közötti közlekedést rámpák segítik majd. A fejlesztés részeként új gyalogátkelőhely létesül a Váci út és a Róbert Károly körút csomópontjában, továbbá a terület zöldfelületeinek mérete is bővül.
Tekintettel a főváros szűkös anyagi forrásaira és az akadálymentesítés terén tapasztalható lemaradásokra, a városvezetés a jövőben is arra törekszik, hogy
a magánberuházók ne automatikusan kapják meg a szükséges hozzájárulásokat,
a cél az, hogy a fejlesztők érdemben is vegyék ki részüket a közösségi infrastruktúra fejlesztéséből.
Címlapkép forrása: Vitézy Dávid
Hatalmas bejelentés érkezett: rengeteg nukleáris fűtőanyag tűnhet el a piacról
Ez sok mindent megváltoztat.
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Ezt mutatják az időjárás-előrejelzések.
Európa élvonalába repült Varsó, Budapest felkészül
Meglepő számokat tett közzé a CBRE.
Csádot is elérte a szomszédos ország véres polgárháborúja: rendkívüli döntést hoztak
Öt csádi katona és három civil halt meg egy összecsapásban.
Európai katonák indulhatnak Ukrajnába: elmondta Zelenszkij, hol lenne rájuk szükség
Már ha összejön a békemegállapodás.
Nem mondja el a MÁV, miért siklott ki egy motorvonat Magyarkútnál
Kész a jelentés, de nem hozzák nyilvánosságra.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Otthoni napelemes energiatároló: kinek, hogyan és mikor éri meg? - Most választ kapsz mindenre!
Meglepő számok jöttek ki.
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?